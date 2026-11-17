di Redazione ZON

In sintesi. Per controllare se il bollo auto è stato pagato serve il servizio online «Calcola e paga il bollo online» dell’ACI. Si accede con SPID, CIE, CNS o eIDAS, si inserisce la targa e si consultano gli ultimi quattro pagamenti. Le pagine ufficiali non confermano che basti la sola targa. Il servizio è attivo ogni giorno dalle 00.02 alle 23.40.

I punti chiave Il servizio ACI «Calcola e paga il bollo online» mostra gli ultimi quattro pagamenti del bollo auto a chi accede con SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Il servizio online dell’ACI è attivo tutti i giorni dalle 00.02 alle 23.40.

Il 14 novembre 2026 la pagina ACI indica che la riscossione online del bollo non è possibile per Calabria e Veneto.

Il bollo auto si paga sempre tramite la piattaforma pagoPA e, senza SPID, l’avviso si salda in home banking, ATM, punti vendita aderenti, uffici postali o presso ACI e agenzie di pratiche auto autorizzate.

Secondo una testata specializzata, la prescrizione del bollo auto è di tre anni (Cassazione, n. 14312 del 22 maggio 2024).

Per vedere se hai pagato il bollo auto devi usare il servizio online dell’ACI: accedi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, inserisci la targa e consulta gli ultimi quattro pagamenti. Le pagine ufficiali non confermano che basti la sola targa, senza identità digitale. Se un pagamento recente non compare, può essere solo un ritardo di acquisizione.

Cosa serve per controllare il bollo con la targa?

Un’identità digitale : SPID, CIE, CNS oppure eIDAS se ti trovi all’estero.

: SPID, CIE, CNS oppure eIDAS se ti trovi all’estero. La targa del veicolo.

del veicolo. Una Regione abilitata: la verifica dei pagamenti degli ultimi 4 anni pregressi è disponibile per alcune Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano. L’ACI non ha reso disponibile un elenco aggiornato nelle pagine consultate.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 00.02 alle 23.40.

Come si controlla il pagamento del bollo sul sito ACI?

Il servizio si chiama «Calcola e paga il bollo online». Oltre a calcolare l’importo, permette di consultare gli ultimi quattro pagamenti già effettuati. Le fonti ufficiali non descrivono i nomi dei singoli campi: segui le schermate del servizio.

Vai sul portale ACI del bollo (bollo.aci.it). Accedi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Scegli il servizio «Calcola e paga il bollo online». Inserisci la targa del veicolo e compila i dati richiesti dalle schermate. Consulta l’elenco degli ultimi quattro pagamenti. Controlla se il calcolo segnala il pagamento come già effettuato.

Il calcolo ACI indica l’importo dovuto solo dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza dell’ultimo bollo pagato. Se la scadenza è ad agosto, si paga dal 1° settembre.

Si può vedere il bollo con la sola targa, senza SPID?

Non risulta dalle pagine ufficiali. Il servizio ACI per controllare i pagamenti richiede SPID o CIE. Alcuni siti privati sostengono che basti la targa, anche per auto altrui, ma questa affermazione non è confermata né dall’ACI né dall’Agenzia delle Entrate.

Ad accesso libero c’è invece «Calcola online il bollo e il superbollo». Dà l’importo e un modello F24 compilabile, ma le pagine ufficiali non dicono che mostri lo storico dei pagamenti.

Come si controlla il bollo dall’app IO?

L’app IO ha un servizio dell’ACI dedicato al Bollo Auto. Non abbiamo trovato una pagina ufficiale che ne descriva i passaggi: i nomi qui sotto vengono da una guida non ufficiale e possono cambiare con gli aggiornamenti dell’app.

Apri l’app IO. Dalla schermata principale tocca «Servizi» nel menu in basso. Seleziona «ACI» e poi «Bollo Auto». Inserisci targa o telaio e tocca «Cerca». Compila Regione di residenza dell’intestatario, Tipo di pagamento e Tipo veicolo.

Il servizio serve anche a ricevere un promemoria prima della scadenza, se ti registri almeno un mese prima. Dopo la scadenza arriva una notifica in caso di omesso o irregolare pagamento. Se paghi dall’app, ricevi una conferma.

Quali altri servizi mostrano lo stato del bollo?

In alcune Regioni esistono servizi aggiuntivi. Questa tabella riassume quelli indicati dalle fonti ufficiali.

Servizio Cosa permette Requisiti «Calcola e paga il bollo online» (ACI) Calcola l’importo, paga con pagoPA, mostra gli ultimi quattro pagamenti SPID, CIE, CNS o eIDAS «Calcola online il bollo e il superbollo» (ACI) Dà l’importo e un modello F24 compilabile Accesso libero App IO, servizio ACI Promemoria, notifica di omesso pagamento, pagamento con conferma App IO Liguria, sito regionale (sezione Bollo Auto) Controllo della propria posizione Targa e codice fiscale Lazio, ACI Space («I MIEI VEICOLI») Mostra se il bollo dell’anno corrente è pagato, con quale importo e quanti giorni mancano alla scadenza App ACI Space Friuli Venezia Giulia, Bollonet (ACI) Stato dei pagamenti degli ultimi 4 anni Non indicati nelle fonti

In Liguria, per verificare il pagamento di una singola annualità, l’intestatario deve rivolgersi agli uffici delle Unità Territoriali o degli Automobile Club provinciali con un documento d’identità.

Come si paga il bollo auto online?

Il bollo si paga sempre tramite la piattaforma pagoPA. Il modo più diretto è il servizio ACI, valido per chi risiede in una Regione o Provincia abilitata.

Accedi al servizio ACI con SPID o CIE. Scegli «Calcola e paga il bollo online» e calcola l’importo. Scegli il prestatore di servizi di pagamento (PSP) con cui pagare. Conferma il pagamento. Scarica la ricevuta e conservala.

Se la scadenza è questo mese, puoi calcolare il pagamento anticipato scegliendo «Pagamento Anticipato». La scelta non è disponibile a dicembre.

Si può pagare il bollo senza SPID?

Non sul servizio ACI, che richiede SPID, CIE, CNS o eIDAS. L’avviso pagoPA, però, si può saldare in altri modi, indicati dall’Agenzia delle Entrate:

home banking o servizi online dei PSP con i loghi CBILL o pagoPA;

ATM abilitati;

punti vendita aderenti, come SISAL, Lottomatica e Banca 5;

uffici postali;

ACI e agenzie di pratiche auto autorizzate.

Quanto costa pagare online e in quali Regioni non si può?

L’importo del bollo lo calcola il servizio. Al momento dell’acquisto il PSP scelto applica una commissione che varia da uno all’altro. Non esiste un importo fisso ufficiale e le fonti non indicano le commissioni dei singoli PSP.

A novembre 2026 (verifica del 14 novembre) la pagina ACI indica che la riscossione online non è possibile per Calabria e Veneto. La pagina può cambiare, quindi controlla prima di procedere.

Cosa fare se hai pagato ma il sistema non lo mostra?

Può essere solo un ritardo. L’ACI avverte che i pagamenti fatti su canali non gestiti da ACI possono non essere ancora stati acquisiti, e in quel caso il sistema non li segnala.

Conserva la ricevuta del versamento. Se hai bisogno di chiarimenti, puoi rivolgerti a un Automobile Club o a una delegazione ACI.

Quali avvertenze e errori comuni evitare?

Storico diverso da Regione a Regione. L’ACI parla di ultimi 4 anni pregressi per alcune Regioni, l’Agenzia delle Entrate degli ultimi quattro pagamenti. Il dato di 5 anni, che circola su alcuni siti privati, non è confermato da fonti ufficiali.

L’ACI parla di ultimi 4 anni pregressi per alcune Regioni, l’Agenzia delle Entrate degli ultimi quattro pagamenti. Il dato di 5 anni, che circola su alcuni siti privati, non è confermato da fonti ufficiali. Scadenze regionali. Termini e particolarità cambiano secondo la Regione. In Lombardia, per esempio, se l’ultimo giorno cade di sabato o in un festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo. Controlla la pagina della tua Regione sul sito ACI.

Termini e particolarità cambiano secondo la Regione. In Lombardia, per esempio, se l’ultimo giorno cade di sabato o in un festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo. Controlla la pagina della tua Regione sul sito ACI. Annualità pregresse. L’Agenzia delle Entrate indica il servizio Paga online di Poste Italiane: dopo l’accreditamento si seleziona la funzione «Voglio pagare un’annualità pregressa».

L’Agenzia delle Entrate indica il servizio Paga online di Poste Italiane: dopo l’accreditamento si seleziona la funzione «Voglio pagare un’annualità pregressa». Auto usata. Un bollo non pagato dal precedente proprietario può restare un problema. Secondo una testata specializzata, la prescrizione è di tre anni, con conteggio dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dovuto (Cassazione, n. 14312 del 22 maggio 2024). La Lombardia consiglia di conservare le ricevute fino al 31 dicembre del terzo anno successivo.

Per valutazioni sul tuo caso, come un bollo arretrato o contestato, rivolgiti a un professionista o a un ufficio ACI.

Come ricevere un promemoria prima della scadenza?

Registrati al servizio ACI nell’app IO almeno un mese prima della scadenza. In alcune Regioni c’è anche altro: nel Lazio il servizio gratuito RicordaLaSCADENZA manda un promemoria via e-mail o SMS, sempre a chi si registra almeno un mese prima.

Domande frequenti Come faccio a vedere se ho pagato il bollo auto? Devi usare il servizio online dell’ACI «Calcola e paga il bollo online». Accedi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, inserisci la targa e consulta l’elenco degli ultimi quattro pagamenti. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 00.02 alle 23.40. Posso controllare il bollo auto solo con la targa, senza SPID? Dalle pagine ufficiali non risulta. Il servizio ACI per controllare i pagamenti richiede SPID o CIE. Alcuni siti privati sostengono che basti la targa, ma né l’ACI né l’Agenzia delle Entrate lo confermano. Ho pagato il bollo auto ma non risulta: cosa devo fare? Può essere solo un ritardo di acquisizione: l’ACI avverte che i pagamenti fatti su canali non gestiti da ACI possono non essere ancora stati acquisiti. Conserva la ricevuta del versamento. Per chiarimenti puoi rivolgerti a un Automobile Club o a una delegazione ACI. Come si paga il bollo auto senza SPID? Il servizio ACI richiede SPID, CIE, CNS o eIDAS, ma l’avviso pagoPA si può saldare in altri modi indicati dall’Agenzia delle Entrate. Sono home banking con i loghi CBILL o pagoPA, ATM abilitati, punti vendita aderenti come SISAL, Lottomatica e Banca 5, uffici postali, ACI e agenzie di pratiche auto autorizzate. Come ricevere un promemoria prima della scadenza del bollo auto? Registrati al servizio ACI nell’app IO almeno un mese prima della scadenza. Nel Lazio c’è anche il servizio gratuito RicordaLaSCADENZA, che manda un promemoria via e-mail o SMS a chi si registra almeno un mese prima.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Bollo auto: Come si paga · Agenzia delle Entrate – Calcolo del bollo auto sul sito ACI (cittadini) · Agenzia delle Entrate – Calcolo del bollo auto sul sito ACI · Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche FVG · ACI – Il pagamento del bollo online (bollo.aci.it) · ACI – Calcolo del bollo auto e del superbollo · ACI – Regione Liguria (Guida al bollo auto) · ACI – Regione Friuli Venezia Giulia (Guida al bollo auto) · ACI – Regione Lazio (Guida al bollo auto) · ACI – Regione Lombardia (Guida al bollo auto) · IO, l’app dei servizi pubblici – ACI · L’Automobile (rivista ACI) · Motor1