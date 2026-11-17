di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo debutta su Disney+ il 20 novembre 2026. Adatta «La maledizione del Titano», terzo romanzo della saga di Rick Riordan pubblicata in Italia da Mondadori. Percy, figlio di Poseidone, affronta la scomparsa di Annabeth mentre si avvicina la Grande Profezia dell’Oracolo di Delfi.

I punti chiave La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo arriva su Disney+ il 20 novembre 2026.

La terza stagione adatta «La maledizione del Titano», terzo romanzo della saga di Rick Riordan pubblicata in Italia da Mondadori.

Walker Scobell interpreta Percy, Leah Sava’ Jeffries interpreta Annabeth e Aryan Simhadri interpreta il satiro Grover Underwood.

Jonathan E. Steinberg, co-creatore ed executive producer, ha detto a Lucca Comics & Games che nella terza stagione, sulla guerra, «stavolta ci siamo».

La serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha debuttato su Disney+ nel 2023.

Attenzione: spoiler. La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo arriva su Disney+ il 20 novembre 2026 e adatta «La maledizione del Titano», terzo romanzo della saga di Rick Riordan pubblicata in Italia da Mondadori.

Che cosa racconta la terza stagione di Percy Jackson

Nella nuova stagione Percy Jackson, semidio figlio di Poseidone, deve affrontare l’improvvisa scomparsa di Annabeth. Intanto si avvicina il momento in cui si avvererà la Grande Profezia pronunciata dall’Oracolo di Delfi, che determinerà il destino dell’Olimpo.

Secondo la profezia, un semidio figlio dei «Tre Pezzi Grossi» è destinato a portare l’Olimpo al trionfo oppure a condurlo alla rovina, mettendo a rischio la propria vita.

Annabeth, figlia di Atena, nella storia si è sempre dimostrata la semidea più responsabile. In questa stagione si trova a dover assumere un compito ancora più difficile.

Chi sono i protagonisti e che cosa dicono del loro ruolo

La serie ha debuttato nel 2023 e si è affermata tra le produzioni più seguite di Disney+. I tre protagonisti sono Walker Scobell nel ruolo di Percy, Leah Sava’ Jeffries in quello di Annabeth e Aryan Simhadri nei panni del satiro Grover Underwood.

Walker Scobell, californiano nato nel 2009 e cresciuto in una famiglia di militari, descrive così il suo personaggio: «Percy in questa stagione capisce chiaramente che tipo di leader vuole essere, mettendo in luce le sue qualità: a volte è impulsivo ma cerca sempre di fare la cosa più giusta».

Leah Sava’ Jeffries ha 17 anni e due anni fa ha vinto il Naacp Image Award per la sua interpretazione in Percy Jackson. Parlando di Annabeth, osserva: «Oggi ci sono molti ragazzi che si trovano a portare un enorme peso sulle proprie spalle». Tra le incognite del futuro cita quella dell’intelligenza artificiale e dei lavori che potrebbero scomparire.

Perché i produttori dicono che stavolta la guerra è arrivata

Jonathan E. Steinberg, co-creatore ed executive producer della serie, ha parlato della terza stagione all’incontro con il pubblico di Lucca Comics & Games. Ha detto che nelle prime due stagioni ci si era avvicinati alla guerra e che «stavolta ci siamo».

Steinberg indica anche i temi del racconto: i personaggi si chiedono come vivere in un mondo dove si prendono decisioni fuori dal proprio controllo, che possono imporre un ruolo non scelto. Le domande, dice, sono: «A che punto ti opponi? E a che punto ti conformi?».

L’altro co-creatore ed executive producer, Dan Shotz, spiega che fin dall’inizio l’obiettivo era una serie per tutti, anche se i libri si iniziano a leggere alle scuole medie. Per questo gli autori si sono chiesti come rappresentare chi si sente emarginato o escluso.

Shotz aggiunge che nella serie ci saranno mostri, avventura e grandi scene d’azione, ma che sono gli argomenti più profondi a poter «creare un vero impatto».

Domande frequenti Quando esce la terza stagione di Percy Jackson su Disney+? La terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo arriva su Disney+ il 20 novembre 2026. La serie ha debuttato nel 2023. Quale libro adatta la terza stagione di Percy Jackson? La terza stagione adatta «La maledizione del Titano», terzo romanzo della saga di Rick Riordan. In Italia la saga è pubblicata da Mondadori. Di cosa parla la terza stagione di Percy Jackson? Percy Jackson, semidio figlio di Poseidone, deve affrontare l’improvvisa scomparsa di Annabeth. Intanto si avvicina il momento in cui si avvererà la Grande Profezia pronunciata dall’Oracolo di Delfi, che determinerà il destino dell’Olimpo. Chi sono gli attori protagonisti di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo? I tre protagonisti sono Walker Scobell nel ruolo di Percy, Leah Sava’ Jeffries in quello di Annabeth e Aryan Simhadri nei panni del satiro Grover Underwood. Cosa ha detto Jonathan E. Steinberg sulla terza stagione di Percy Jackson? Jonathan E. Steinberg, co-creatore ed executive producer della serie, ha parlato a Lucca Comics & Games. Ha detto che nelle prime due stagioni ci si era avvicinati alla guerra e che nella terza «stavolta ci siamo».