Racconto di una notte ottiene l’11,4% di share nella serata di Belgio-Italia
In sintesi. Il 15 novembre 2026 la soap turca Racconto di una notte, su Canale 5, ha ottenuto 1.674.000 spettatori e l’11,4% di share. Nella stessa serata Rai 1 ha trasmesso Belgio-Italia, partita della Nazionale di Nations League, seguita da 8.006.000 spettatori con il 39,2%. Racconto di una notte è stato il secondo risultato per spettatori e per share.
I punti chiave
- Racconto di una notte ha avuto 1.674.000 spettatori e l’11,4% di share su Canale 5 il 15 novembre 2026.
- Belgio-Italia, partita della Nazionale di Nations League, ha avuto 8.006.000 spettatori e il 39,2% di share su Rai 1 il 15 novembre 2026.
- Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha avuto 1.498.000 spettatori e il 7,9% di share sul Nove.
- Le Iene presentano: Inside, di Luigi Pelazza, ha avuto 1.142.000 spettatori e il 10,4% di share su Italia 1.
- Affari Tuoi di Stefano De Martino non è andato in onda il 15 novembre 2026, perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale.
Racconto di una notte ha ottenuto su Canale 5 l’11,4% di share con 1.674.000 spettatori il 15 novembre 2026, nella serata di Belgio-Italia, che su Rai 1 ha raccolto 8.006.000 spettatori e il 39,2%.
Il confronto diretto tra Rai 1 e Canale 5 nella prima serata del 15 novembre
Su Rai 1 la partita della Nazionale di Nations League contro il Belgio ha superato gli 8 milioni di spettatori. Il 39,2% di share è il dato più alto della serata.
Su Canale 5 i nuovi episodi di Racconto di una notte, soap turca, hanno raggiunto 1.674.000 spettatori e l’11,4%. È il secondo risultato della prima serata sia per spettatori sia per share.
Nelle due domeniche precedenti, il 1° e l’8 novembre 2026, Racconto di una notte aveva avuto come concorrente la fiction Libera 2 su Rai 1.
Come sono andate le altre reti in prima serata
Sul Nove Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha fatto 1.498.000 spettatori e il 7,9%. La parte chiamata Che fuori tempo che fa ha avuto 1.269.000 spettatori e il 9,4%.
Su Italia 1 lo speciale Le Iene presentano: Inside, di Luigi Pelazza, ha registrato 1.142.000 spettatori e il 10,4% di share.
|Programma
|Rete
|Spettatori
|Share
|Belgio-Italia
|Rai 1
|8.006.000
|39,2%
|Racconto di una notte
|Canale 5
|1.674.000
|11,4%
|Che tempo che fa
|Nove
|1.498.000
|7,9%
|Che fuori tempo che fa
|Nove
|1.269.000
|9,4%
|Le Iene presentano: Inside
|Italia 1
|1.142.000
|10,4%
|Report
|Rai 3
|876.000
|4,5%
|Fuori dal coro
|Rete 4
|678.000
|5,4%
|Mia moglie per finta
|Tv8
|308.000
|1,9%
Su Rai 3 Report ha avuto 876.000 spettatori e il 4,5%. Su Rete 4 Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ha raccolto 678.000 spettatori e il 5,4%.
Che cosa è successo prima della prima serata
Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, il 15 novembre 2026 non è andato in onda perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale.
La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha totalizzato 4.115.000 spettatori e il 19,4% di share nella fascia che precede la prima serata.
Nel pomeriggio del 15 novembre 2026 Verissimo ha raccolto 1.635.000 spettatori e il 14,3% nella prima parte, 1.730.000 spettatori e il 13,6% nella seconda. Su Rai 1 Domenica In ha avuto il 23,2% nella prima parte e il 21,4% nella seconda.
Domande frequenti
Quanto share ha fatto Racconto di una notte contro Belgio-Italia?
Il 15 novembre 2026 Racconto di una notte ha ottenuto l’11,4% di share su Canale 5. Gli spettatori sono stati 1.674.000. È il secondo risultato della prima serata sia per spettatori sia per share.
Quanti spettatori ha avuto Belgio-Italia su Rai 1?
La partita della Nazionale di Nations League contro il Belgio ha avuto 8.006.000 spettatori su Rai 1 il 15 novembre 2026. Lo share è stato del 39,2%, il dato più alto della serata.
Contro quale programma andava Racconto di una notte le domeniche precedenti?
Il 1° e l’8 novembre 2026 Racconto di una notte ha avuto come concorrente la fiction Libera 2 su Rai 1. Il 15 novembre 2026 il concorrente su Rai 1 è stato invece la partita Belgio-Italia.
Perché Affari Tuoi non è andato in onda il 15 novembre 2026?
Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non è andato in onda il 15 novembre 2026 perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale. Nella fascia che precede la prima serata La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha avuto 4.115.000 spettatori e il 19,4% di share.
Quanti spettatori ha fatto Che tempo che fa sul Nove il 15 novembre 2026?
Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha avuto 1.498.000 spettatori e il 7,9% di share sul Nove. La parte chiamata Che fuori tempo che fa ha avuto 1.269.000 spettatori e il 9,4%.
Fonte: Super Guida TV · TV Sorrisi e Canzoni · Zazoom Social News · BUBINO
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