di Redazione ZON

In sintesi. Il 15 novembre 2026 la soap turca Racconto di una notte, su Canale 5, ha ottenuto 1.674.000 spettatori e l’11,4% di share. Nella stessa serata Rai 1 ha trasmesso Belgio-Italia, partita della Nazionale di Nations League, seguita da 8.006.000 spettatori con il 39,2%. Racconto di una notte è stato il secondo risultato per spettatori e per share.

I punti chiave Racconto di una notte ha avuto 1.674.000 spettatori e l’11,4% di share su Canale 5 il 15 novembre 2026.

Belgio-Italia, partita della Nazionale di Nations League, ha avuto 8.006.000 spettatori e il 39,2% di share su Rai 1 il 15 novembre 2026.

Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha avuto 1.498.000 spettatori e il 7,9% di share sul Nove.

Le Iene presentano: Inside, di Luigi Pelazza, ha avuto 1.142.000 spettatori e il 10,4% di share su Italia 1.

Affari Tuoi di Stefano De Martino non è andato in onda il 15 novembre 2026, perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale.

Racconto di una notte ha ottenuto su Canale 5 l’11,4% di share con 1.674.000 spettatori il 15 novembre 2026, nella serata di Belgio-Italia, che su Rai 1 ha raccolto 8.006.000 spettatori e il 39,2%.

Il confronto diretto tra Rai 1 e Canale 5 nella prima serata del 15 novembre

Su Rai 1 la partita della Nazionale di Nations League contro il Belgio ha superato gli 8 milioni di spettatori. Il 39,2% di share è il dato più alto della serata.

Su Canale 5 i nuovi episodi di Racconto di una notte, soap turca, hanno raggiunto 1.674.000 spettatori e l’11,4%. È il secondo risultato della prima serata sia per spettatori sia per share.

Nelle due domeniche precedenti, il 1° e l’8 novembre 2026, Racconto di una notte aveva avuto come concorrente la fiction Libera 2 su Rai 1.

Come sono andate le altre reti in prima serata

Sul Nove Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha fatto 1.498.000 spettatori e il 7,9%. La parte chiamata Che fuori tempo che fa ha avuto 1.269.000 spettatori e il 9,4%.

Su Italia 1 lo speciale Le Iene presentano: Inside, di Luigi Pelazza, ha registrato 1.142.000 spettatori e il 10,4% di share.

Programma Rete Spettatori Share Belgio-Italia Rai 1 8.006.000 39,2% Racconto di una notte Canale 5 1.674.000 11,4% Che tempo che fa Nove 1.498.000 7,9% Che fuori tempo che fa Nove 1.269.000 9,4% Le Iene presentano: Inside Italia 1 1.142.000 10,4% Report Rai 3 876.000 4,5% Fuori dal coro Rete 4 678.000 5,4% Mia moglie per finta Tv8 308.000 1,9%

Su Rai 3 Report ha avuto 876.000 spettatori e il 4,5%. Su Rete 4 Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ha raccolto 678.000 spettatori e il 5,4%.

Che cosa è successo prima della prima serata

Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, il 15 novembre 2026 non è andato in onda perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale.

La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha totalizzato 4.115.000 spettatori e il 19,4% di share nella fascia che precede la prima serata.

Nel pomeriggio del 15 novembre 2026 Verissimo ha raccolto 1.635.000 spettatori e il 14,3% nella prima parte, 1.730.000 spettatori e il 13,6% nella seconda. Su Rai 1 Domenica In ha avuto il 23,2% nella prima parte e il 21,4% nella seconda.

Domande frequenti Quanto share ha fatto Racconto di una notte contro Belgio-Italia? Il 15 novembre 2026 Racconto di una notte ha ottenuto l’11,4% di share su Canale 5. Gli spettatori sono stati 1.674.000. È il secondo risultato della prima serata sia per spettatori sia per share. Quanti spettatori ha avuto Belgio-Italia su Rai 1? La partita della Nazionale di Nations League contro il Belgio ha avuto 8.006.000 spettatori su Rai 1 il 15 novembre 2026. Lo share è stato del 39,2%, il dato più alto della serata. Contro quale programma andava Racconto di una notte le domeniche precedenti? Il 1° e l’8 novembre 2026 Racconto di una notte ha avuto come concorrente la fiction Libera 2 su Rai 1. Il 15 novembre 2026 il concorrente su Rai 1 è stato invece la partita Belgio-Italia. Perché Affari Tuoi non è andato in onda il 15 novembre 2026? Il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, non è andato in onda il 15 novembre 2026 perché Rai 1 ha lasciato spazio alla partita della Nazionale. Nella fascia che precede la prima serata La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha avuto 4.115.000 spettatori e il 19,4% di share. Quanti spettatori ha fatto Che tempo che fa sul Nove il 15 novembre 2026? Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, ha avuto 1.498.000 spettatori e il 7,9% di share sul Nove. La parte chiamata Che fuori tempo che fa ha avuto 1.269.000 spettatori e il 9,4%.

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