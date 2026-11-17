di Redazione ZON

In sintesi. La mostra “New York Superstars” è visitabile a Casa Cavazzini, a Udine, dal 16 dicembre 2026 al 2 maggio 2027. Riunisce oltre cento opere di Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Keith Haring e altri artisti della New York dei primi anni Ottanta, provenienti da una cinquantina di collezionisti. La curano Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer.

I punti chiave La mostra “New York Superstars” è aperta a Casa Cavazzini, a Udine, dal 16 dicembre 2026 al 2 maggio 2027.

La mostra “New York Superstars” riunisce oltre cento opere provenienti da una cinquantina di collezionisti.

Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer sono i curatori della mostra “New York Superstars”.

La Regione Friuli Venezia Giulia produce la mostra “New York Superstars” con PromoTurismoFvg, il Comune di Udine e MondoMostre.

La mostra “New York Superstars” rientra nel programma Pn2027&Friends, il calendario di eventi che accompagna Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

La mostra “New York Superstars”, con opere di Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol e Keith Haring, è visitabile a Udine, a Casa Cavazzini, dal 16 dicembre 2026 al 2 maggio 2027.

Quando e dove si visita New York Superstars a Udine

La mostra “New York Superstars” apre a Casa Cavazzini, a Udine, il 16 dicembre 2026 e resta aperta fino al 2 maggio 2027. Il periodo comprende quindi le festività di fine anno.

L’esposizione è prodotta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismoFvg, il Comune di Udine e MondoMostre.

“New York Superstars” rientra nel programma di Pn2027&Friends. Si tratta del calendario di eventi che accompagna le iniziative di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

Quali artisti e quali opere si vedono in mostra

“New York Superstars” riunisce oltre cento opere, provenienti da una cinquantina di collezionisti. I curatori sono Dieter Buchhart e Anna Karina Hofbauer.

Tra i protagonisti della mostra ci sono:

Jean-Michel Basquiat

Andy Warhol

Keith Haring

Francesco Clemente

George Condo

Jenny Holzer

Lady Pink

Kenny Scharf

Julian Schnabel

Uno dei temi centrali di “New York Superstars” è la collaborazione tra artisti. In mostra ci sono le opere realizzate a quattro mani da Warhol e Basquiat e i dipinti che Basquiat e Warhol crearono insieme a Francesco Clemente. Ci sono poi i vari progetti collettivi di Haring.

Graffiti, club e musica: cosa racconta l’allestimento

La mostra “New York Superstars” porta il pubblico nella New York dei primi anni Ottanta. Nei club di Downtown Manhattan, nelle stazioni della metropolitana e nei loft trasformati in atelier pittura, musica, fotografia, performance e graffiti si contaminavano.

L’allestimento esplora il mondo dei graffiti e dell’hip-hop e la scena dei club underground. Comprende le fotografie di Maripol che ritraggono i protagonisti dell’epoca e le prime sperimentazioni con l’immagine digitale.

La musica fa parte del percorso. Le selezioni musicali di Rafe Gomez fanno rivivere i suoni del Danceteria, il locale leggendario della scena newyorkese di quegli anni.

Cosa dicono Regione e Comune di Udine

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, collega la mostra alle precedenti esposizioni in regione:

“Dopo gli Impressionisti nella stessa Casa Cavazzini e dopo l’exploit di ‘Confini’ a Villa Manin, ‘New York Superstars’ rilancia il desiderio di interrogare l’attitudine profetica dell’arte con la sua capacità di annidare risposte che riguardano il nostro tempo”.

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, indica il messaggio rivolto ai giovani:

“Con questa mostra vogliamo offrire alla nostra città, e soprattutto alle giovani generazioni, un messaggio importante: non dobbiamo avere paura della diversità, ma imparare a riconoscerne il valore”.