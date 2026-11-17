In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per martedì 17 novembre 2026, con il primo quarto di Luna in Acquario l’amore è favorito per Sagittario e Bilancia, mentre fortuna e guadagni sorridono ad Ariete e Vergine. Toro e Scorpione devono fare i conti con tensioni familiari e domestiche, e al Leone è consigliato di risparmiare energie.