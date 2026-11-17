In sintesi. L’astrologa Ada Alberti ha presentato il 16 novembre 2026 a Mattino 5 News, programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, l’oroscopo per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Le previsioni valgono da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 e sono nel video su Mediaset Infinity.