Oroscopo della settimana di Ada Alberti a Mattino 5: i dodici segni dal 16 al 20 novembre 2026
In sintesi. L’astrologa Ada Alberti ha presentato il 16 novembre 2026 a Mattino 5 News, programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, l’oroscopo per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Le previsioni valgono da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026 e sono nel video su Mediaset Infinity.
I punti chiave
- L’astrologa Ada Alberti ha presentato l’oroscopo della settimana a Mattino 5 News il 16 novembre 2026.
- Le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti valgono dal 16 al 20 novembre 2026, cinque giorni in tutto.
- L’oroscopo di Ada Alberti copre tutti e dodici i segni dello zodiaco, tra cui Ariete, Toro e Cancro.
- Mattino 5 News va in onda su Canale 5 ed è condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.
- Il video con le previsioni segno per segno di Ada Alberti è pubblicato su Mediaset Infinity.
L’astrologa Ada Alberti ha presentato il 16 novembre 2026 l’oroscopo della settimana a Mattino 5 News, in onda su Canale 5. Le previsioni per i dodici segni dello zodiaco valgono dal 16 al 20 novembre 2026.
Chi ha condotto la puntata di Mattino 5 News del 16 novembre
Mattino 5 News è il programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.
Il 16 novembre 2026 Ada Alberti è tornata nello studio del programma con la rubrica settimanale dedicata alle stelle.
Quali segni riguardano le previsioni della settimana
L’oroscopo di Ada Alberti copre tutti e dodici i segni dello zodiaco, tra cui Ariete, Toro e Cancro.
Il periodo preso in esame va da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, cinque giorni in tutto.
Dove guardare il video con l’oroscopo di Ada Alberti
Le previsioni segno per segno sono nel video pubblicato su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
Per quali giorni vale l’oroscopo di Ada Alberti presentato il 16 novembre 2026?
L’oroscopo di Ada Alberti presentato il 16 novembre 2026 vale da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026. Il periodo preso in esame è di cinque giorni in tutto.
Dove vedere l’oroscopo di Ada Alberti a Mattino 5?
Ada Alberti ha presentato l’oroscopo a Mattino 5 News, in onda su Canale 5. Le previsioni segno per segno sono nel video pubblicato su Mediaset Infinity.
Quali segni comprende l’oroscopo di Ada Alberti?
L’oroscopo di Ada Alberti comprende tutti e dodici i segni dello zodiaco, tra cui Ariete, Toro e Cancro. Le previsioni per ogni segno sono nel video su Mediaset Infinity.
Chi conduce Mattino 5 News su Canale 5?
Mattino 5 News è il programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il 16 novembre 2026 Ada Alberti è tornata nello studio con la rubrica settimanale dedicata alle stelle.
Immagine di repertorio
Fonte: Super Guida TV
Lascia un commento