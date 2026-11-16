Palinsesto La7 del 17 novembre 2026: orari e conduttori da Omnibus a DiMartedì

di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 17 novembre 2026 La7 trasmette informazione e approfondimento dalle 6 del mattino fino alla notte. Alle 7 parte Omnibus News, alle 20.35 va in onda Otto e Mezzo con Lilli Gruber e alle 21.15 DiMartedì con Giovanni Floris, puntata numero 10 della 13a edizione.

I punti chiave La7 trasmette informazione e approfondimento martedì 17 novembre 2026, dalle 6 del mattino fino alla notte.

Omnibus, condotto da Gerardo Greco, va in onda su La7 alle 8 in diretta.

Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber, va in onda su La7 alle 20.35 in diretta.

DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, va in onda su La7 alle 21.15: è la puntata numero 10 della 13a edizione.

La programmazione notturna di La7 riparte all’una con il Tg La7 e si chiude alle 3.55 con la replica di Tagadà.

La7 dedica martedì 17 novembre 2026 a informazione, attualità e approfondimento, dalle 6 del mattino fino alla notte. In prima serata, alle 21.15, va in onda DiMartedì con Giovanni Floris, puntata numero 10 della 13a edizione.

Gli orari dei programmi La7 dalle 6 del mattino alla prima serata

La giornata di La7 comincia alle 6 con meteo, oroscopo e traffico. Alle 7 parte Omnibus News con la rassegna stampa in diretta, poi la mattina prosegue con il Tg La7, Omnibus e Coffee Break.

Orario Programma Conduzione 06.00 Meteo, Oroscopo, Traffico – 07.00 Omnibus News (rassegna stampa, diretta) – 07.40 Tg La7 – 08.00 Omnibus (diretta) Gerardo Greco 09.40 Coffee Break (diretta) Andrea Pancani 11.00 L’Aria che Tira (diretta) Davide Parenzo 13.30 Tg La7 – 14.00 Tagadà (diretta) Tiziana Panella 16.40 Taga Focus (diretta) – 17.30 La Torre di Babele Doc Corrado Augias 18.30 Ignoto X, a cura del Tg La7 Pino Rinaldi 20.00 Tg La7 – 20.35 Otto e Mezzo (diretta) Lilli Gruber 21.15 DiMartedì Giovanni Floris

Cosa va in onda su La7 nel pomeriggio e nella fascia preserale

Il pomeriggio di La7 martedì 17 novembre 2026 è affidato alla politica e all’attualità. Alle 14 va in onda Tagadà con Tiziana Panella, seguito alle 16.40 da Taga Focus.

Alle 17.30 La7 propone La Torre di Babele Doc, il programma di documentari condotto da Corrado Augias. Alle 18.30 tocca a Ignoto X, dedicato alle storie di cronaca, condotto da Pino Rinaldi e realizzato dal Tg La7.

Tg La7, Otto e Mezzo e DiMartedì: la prima serata del 17 novembre

La prima serata di La7 si apre alle 20 con l’edizione serale del Tg La7. Alle 20.35 arriva Otto e Mezzo con Lilli Gruber, il programma che offre un’analisi quotidiana dei fatti.

Alle 21.15 chiude la serata DiMartedì, il talk settimanale di Giovanni Floris dedicato al dibattito politico, economico e sociale.

Cosa trasmette La7 dopo DiMartedì, nella notte

La programmazione notturna di La7 riparte all’una con il Tg La7. Alle 1.10 va in onda la replica di Otto e Mezzo.

Alle 1.50 c’è la replica di Greentour, condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, quinta puntata della terza edizione. Seguono le repliche di Camera con Vista alle 2.25 e di La Torre di Babele Doc con Corrado Augias alle 2.50. Chiudono L’Aria che Tira alle 3.50 e Tagadà alle 3.55, entrambe in replica.

Perché il palinsesto di La7 punta sulla continuità informativa

La struttura della giornata di La7 è costruita per dare continuità tra le fasce orarie. Si parte con servizi di utilità come meteo, oroscopo e traffico, pensati per fornire informazioni pratiche fin dalle prime ore.

Da lì la sequenza di Omnibus News, Tg La7 e Omnibus assicura un flusso costante di notizie e discussioni. Il percorso prosegue con i programmi di approfondimento del pomeriggio e della sera, fino a DiMartedì.

Domande frequenti A che ora inizia DiMartedì su La7 il 17 novembre 2026? DiMartedì inizia alle 21.15 su La7, condotto da Giovanni Floris. È la puntata numero 10 della 13a edizione del talk settimanale dedicato al dibattito politico, economico e sociale. Chi conduce Omnibus su La7? Omnibus è condotto da Gerardo Greco e va in onda in diretta alle 8 su La7. Alle 7 c’è Omnibus News, con la rassegna stampa in diretta. Cosa va in onda su La7 alle 20.35? Alle 20.35 di martedì 17 novembre 2026 La7 trasmette in diretta Otto e Mezzo con Lilli Gruber, il programma che offre un’analisi quotidiana dei fatti. Va in onda dopo l’edizione serale del Tg La7, delle 20. Cosa trasmette La7 di notte dopo DiMartedì? Dopo DiMartedì La7 riparte all’una con il Tg La7. Seguono le repliche di Otto e Mezzo alle 1.10, di Greentour alle 1.50, di Camera con Vista alle 2.25, di La Torre di Babele Doc alle 2.50, di L’Aria che Tira alle 3.50 e di Tagadà alle 3.55. Chi conduce La Torre di Babele Doc su La7? La Torre di Babele Doc è condotto da Corrado Augias. È un programma di documentari e va in onda su La7 alle 17.30 di martedì 17 novembre 2026.