Report del 15 novembre 2026: Bagnoli, Gaza, uova e università telematiche

di Redazione ZON

In sintesi. Report, il programma di inchieste di Rai 3 condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 con quattro servizi: la ricostruzione di Gaza, la bonifica di Bagnoli a Napoli per l’America’s Cup, la filiera delle uova e le università telematiche.

I punti chiave Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 su Rai 3 con quattro inchieste.

Il servizio “A gonfie vele!” di Luca Chianca, con Alessia Marzi, riguarda la bonifica di Bagnoli, un sito che secondo Report dopo 35 anni non è ancora stato bonificato del tutto.

L’America’s Cup arriva a Napoli nell’estate 2027.

Secondo Report, gli iscritti alle università telematiche sono saliti del 158 per cento dal 2019, da 119 mila a quasi 308 mila.

La Procura di Napoli indaga su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.

Attenzione: spoiler. Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 su Rai 3 con quattro inchieste: Gaza, la bonifica di Bagnoli per l’America’s Cup, le uova e le università telematiche.

Il programma di inchieste di Rai 3 è condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Per i lettori campani il servizio più vicino è quello su Bagnoli, area di Napoli che il programma definisce uno dei più grandi siti inquinati di interesse nazionale.

Servizio Firma Tema La pace sepolta Nancy Porsia Ricostruzione di Gaza A gonfie vele! Luca Chianca, con Alessia Marzi Bonifica di Bagnoli e America’s Cup I peli nell’uovo Giulia Innocenzi, con Greta Orsi Filiera delle uova Palio universitario Chiara De Luca, con Eleonora Numico Università telematiche

Bagnoli e l’America’s Cup: cosa racconta l’inchiesta di Luca Chianca

Nell’estate 2027 l’America’s Cup arriva a Napoli. Report sostiene che la regata sia diventata anche un’occasione per risanare l’area di Bagnoli, un sito che dopo 35 anni non è ancora stato bonificato del tutto.

Secondo l’anticipazione, Invitalia, soggetto attuatore della futura bonifica, stava studiando come mettere in sicurezza l’area. Con l’assegnazione della regata a Napoli i piani di risanamento sono cambiati.

Da mesi i giornali raccontano che a Bagnoli la bonifica è finalmente iniziata. Il servizio “A gonfie vele!” promette uno spaccato inedito su ciò che sta accadendo davvero nell’area.

Gaza, la ricostruzione tra Board of Peace e progetti delle Nazioni Unite

L’inchiesta “La pace sepolta” parte dalle macerie di Gaza, sotto le quali giacciono ancora migliaia di corpi e le prove di possibili crimini di guerra.

Il Board of Peace di Donald Trump promette una ricostruzione da miliardi di dollari, con grandi fondi d’investimento e il ruolo controverso di Jared Kushner. Il servizio di Nancy Porsia mette a confronto i progetti americani con quelli delle Nazioni Unite e delle comunità palestinesi, ai quali partecipa anche l’Italia.

Restano aperte due domande: chi gestirà i finanziamenti e chi controllerà la terra di Gaza. Il servizio tocca anche l’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e gli interessi dell’industria militare.

Uova e università telematiche: gli altri due servizi della puntata

“I peli nell’uovo” di Giulia Innocenzi segue la produzione delle uova, dall’allevamento delle galline alla pastorizzazione degli ovoprodotti destinati a supermercati e grandi marchi alimentari italiani. Le immagini sono esclusive e arrivano da alcuni allevamenti di galline ovaiole e da stabilimenti del leader europeo del settore. Al centro ci sono controlli veterinari, tracciabilità e salubrità.

“Palio universitario” di Chiara De Luca parte dall’Università per Stranieri di Siena. Dopo il Covid l’ateneo lancia un corso di laurea online, ma qualcosa va storto e il rettore Tomaso Montanari decide di chiuderlo.

Il servizio racconta poi la crescita delle università telematiche: dal 2019 a oggi gli iscritti sono saliti del 158 per cento, da 119 mila a quasi 308 mila.

La Procura di Napoli indaga su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. In un secondo filone risultano sotto indagine anche tutti i quotidiani italiani, che avrebbero taciuto le notizie sull’inchiesta in cambio di pubblicità, secondo quanto anticipato dal programma.