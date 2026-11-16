Report del 15 novembre 2026: Bagnoli, Gaza, uova e università telematiche
In sintesi. Report, il programma di inchieste di Rai 3 condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 con quattro servizi: la ricostruzione di Gaza, la bonifica di Bagnoli a Napoli per l’America’s Cup, la filiera delle uova e le università telematiche.
I punti chiave
- Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 su Rai 3 con quattro inchieste.
- Il servizio “A gonfie vele!” di Luca Chianca, con Alessia Marzi, riguarda la bonifica di Bagnoli, un sito che secondo Report dopo 35 anni non è ancora stato bonificato del tutto.
- L’America’s Cup arriva a Napoli nell’estate 2027.
- Secondo Report, gli iscritti alle università telematiche sono saliti del 158 per cento dal 2019, da 119 mila a quasi 308 mila.
- La Procura di Napoli indaga su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.
Attenzione: spoiler. Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 su Rai 3 con quattro inchieste: Gaza, la bonifica di Bagnoli per l’America’s Cup, le uova e le università telematiche.
Il programma di inchieste di Rai 3 è condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Per i lettori campani il servizio più vicino è quello su Bagnoli, area di Napoli che il programma definisce uno dei più grandi siti inquinati di interesse nazionale.
|Servizio
|Firma
|Tema
|La pace sepolta
|Nancy Porsia
|Ricostruzione di Gaza
|A gonfie vele!
|Luca Chianca, con Alessia Marzi
|Bonifica di Bagnoli e America’s Cup
|I peli nell’uovo
|Giulia Innocenzi, con Greta Orsi
|Filiera delle uova
|Palio universitario
|Chiara De Luca, con Eleonora Numico
|Università telematiche
Bagnoli e l’America’s Cup: cosa racconta l’inchiesta di Luca Chianca
Nell’estate 2027 l’America’s Cup arriva a Napoli. Report sostiene che la regata sia diventata anche un’occasione per risanare l’area di Bagnoli, un sito che dopo 35 anni non è ancora stato bonificato del tutto.
Secondo l’anticipazione, Invitalia, soggetto attuatore della futura bonifica, stava studiando come mettere in sicurezza l’area. Con l’assegnazione della regata a Napoli i piani di risanamento sono cambiati.
Da mesi i giornali raccontano che a Bagnoli la bonifica è finalmente iniziata. Il servizio “A gonfie vele!” promette uno spaccato inedito su ciò che sta accadendo davvero nell’area.
Gaza, la ricostruzione tra Board of Peace e progetti delle Nazioni Unite
L’inchiesta “La pace sepolta” parte dalle macerie di Gaza, sotto le quali giacciono ancora migliaia di corpi e le prove di possibili crimini di guerra.
Il Board of Peace di Donald Trump promette una ricostruzione da miliardi di dollari, con grandi fondi d’investimento e il ruolo controverso di Jared Kushner. Il servizio di Nancy Porsia mette a confronto i progetti americani con quelli delle Nazioni Unite e delle comunità palestinesi, ai quali partecipa anche l’Italia.
Restano aperte due domande: chi gestirà i finanziamenti e chi controllerà la terra di Gaza. Il servizio tocca anche l’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e gli interessi dell’industria militare.
Uova e università telematiche: gli altri due servizi della puntata
“I peli nell’uovo” di Giulia Innocenzi segue la produzione delle uova, dall’allevamento delle galline alla pastorizzazione degli ovoprodotti destinati a supermercati e grandi marchi alimentari italiani. Le immagini sono esclusive e arrivano da alcuni allevamenti di galline ovaiole e da stabilimenti del leader europeo del settore. Al centro ci sono controlli veterinari, tracciabilità e salubrità.
“Palio universitario” di Chiara De Luca parte dall’Università per Stranieri di Siena. Dopo il Covid l’ateneo lancia un corso di laurea online, ma qualcosa va storto e il rettore Tomaso Montanari decide di chiuderlo.
Il servizio racconta poi la crescita delle università telematiche: dal 2019 a oggi gli iscritti sono saliti del 158 per cento, da 119 mila a quasi 308 mila.
La Procura di Napoli indaga su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. In un secondo filone risultano sotto indagine anche tutti i quotidiani italiani, che avrebbero taciuto le notizie sull’inchiesta in cambio di pubblicità, secondo quanto anticipato dal programma.
Domande frequenti
A che ora va in onda Report il 15 novembre 2026?
Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20,30 su Rai 3. La puntata contiene quattro inchieste: Gaza, la bonifica di Bagnoli per l’America’s Cup, le uova e le università telematiche.
Di cosa parla l’inchiesta di Report su Bagnoli?
Il servizio “A gonfie vele!” è firmato da Luca Chianca, con Alessia Marzi. Secondo Report, l’arrivo dell’America’s Cup a Napoli nell’estate 2027 è diventato anche un’occasione per risanare Bagnoli, un sito che dopo 35 anni non è ancora stato bonificato del tutto. Con l’assegnazione della regata a Napoli i piani di risanamento di Invitalia, soggetto attuatore della futura bonifica, sono cambiati.
Quali sono i servizi di Report di domenica 15 novembre 2026?
I servizi sono quattro: “La pace sepolta” di Nancy Porsia sulla ricostruzione di Gaza, “A gonfie vele!” di Luca Chianca su Bagnoli e l’America’s Cup, “I peli nell’uovo” di Giulia Innocenzi sulla filiera delle uova e “Palio universitario” di Chiara De Luca sulle università telematiche.
Chi conduce Report su Rai 3?
Report, il programma di inchieste di Rai 3, è condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La puntata del 15 novembre 2026 va in onda alle 20,30.
Cosa racconta Report sulle università telematiche?
Il servizio “Palio universitario” di Chiara De Luca, con Eleonora Numico, parte dall’Università per Stranieri di Siena e racconta la crescita delle telematiche. Secondo Report, dal 2019 gli iscritti sono saliti del 158 per cento, da 119 mila a quasi 308 mila. La Procura di Napoli indaga su Multiversity, il gruppo che controlla Pegaso, Mercatorum e San Raffaele.
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