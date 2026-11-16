22Simba al Forum di Assago il 20 aprile 2027: l’annuncio dal Fabrique di Milano

di Redazione ZON

In sintesi. Il rapper 22Simba suonerà all’Unipol Forum di Assago (Milano) martedì 20 aprile 2027, con il MIRIA TOUR 2027. L’annuncio è arrivato domenica 15 novembre 2026 dal Fabrique di Milano, durante il concerto di apertura del tour. Il MIRIA TOUR è partito con tutte e sette le date esaurite.

I punti chiave 22Simba suonerà all’Unipol Forum di Assago (Milano) martedì 20 aprile 2027, con il MIRIA TOUR 2027.

22Simba ha annunciato la data domenica 15 novembre 2026 dal Fabrique di Milano, con una scritta sullo schermo e senza discorso dal palco.

Il MIRIA TOUR è partito con tutte e sette le date esaurite, e le prime tre serate si tengono al Fabrique di Milano il 15, il 16 e il 17 novembre 2026.

L’album MIRIA di 22Simba, uscito il 18 settembre 2026, ha tre atti e diciotto tracce, ed è rimasto primo nella classifica FIMI Album per due settimane consecutive.

L’album MIRIA è stato certificato disco d’oro, mentre il brano La cura di 22Simba ha ottenuto il disco di platino.

22Simba porterà il MIRIA TOUR 2027 all’Unipol Forum di Assago martedì 20 aprile 2027. L’annuncio è arrivato domenica 15 novembre 2026 dal Fabrique di Milano, durante il concerto di apertura del tour.

Il rapper ha comunicato la data senza un discorso dal palco: sullo schermo sono comparse la scritta MIRIA TOUR 2027 e il giorno del concerto.

Il Forum è un palasport molto più grande delle sale del tour attuale

L’Unipol Forum di Assago è un palasport di dimensioni ben superiori a quelle dei locali in cui 22Simba suona nel MIRIA TOUR. La data del 20 aprile 2027 segna quindi un cambio di scala rispetto ai club della tournée in corso.

Il MIRIA TOUR è partito con tutte e sette le date esaurite. Le prime tre serate si tengono al Fabrique di Milano il 15, il 16 e il 17 novembre 2026.

Come 22Simba è arrivato al palasport: album in vetta e date esaurite

Il tour porta dal vivo MIRIA, l’album di 22Simba uscito il 18 settembre 2026, strutturato in tre atti e diciotto tracce. Il disco ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album.

MIRIA è rimasto in vetta alla classifica FIMI Album per due settimane consecutive ed è stato certificato disco d’oro.

Tra le certificazioni FIMI della carriera di 22Simba figura anche il disco di platino per il brano La cura.

I dati essenziali del concerto al Forum

Artista: 22Simba

22Simba Tour: MIRIA TOUR 2027

MIRIA TOUR 2027 Luogo: Unipol Forum, Assago (Milano)

Unipol Forum, Assago (Milano) Data: martedì 20 aprile 2027