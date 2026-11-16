ChatGPT in Excel gratis: come installare il componente aggiuntivo

di Redazione ZON

In sintesi. Sì: il componente aggiuntivo ufficiale ChatGPT di OpenAI funziona in Excel, desktop e web, anche con un account ChatGPT Free, ma con utilizzo limitato. Si installa dal Marketplace Microsoft (Home → Add-ins) e si accede con l’account ChatGPT. Oltre il limite si comprano crediti o si passa a un piano a pagamento. Informazioni verificate a novembre 2026.

I punti chiave Il componente aggiuntivo ufficiale ChatGPT di OpenAI funziona in Excel desktop e sul web con un account ChatGPT Free, con utilizzo limitato.

Dal 5 maggio 2026 ChatGPT per Excel e Google Sheets è disponibile in generale su tutti i piani.

Con i piani Free e Go OpenAI non indica un numero fisso di richieste: il consumo dipende da dimensione e complessità dell’attività.

Secondo la pagina OpenAI sui crediti per i piani personali, un’attività tipica in Excel o Sheets può consumare da 5 a 20 crediti per messaggio.

Negli spazi di lavoro Enterprise, Edu e Teacher il componente ChatGPT per Excel è disattivato di default e lo abilita l’amministratore.

Sì, si può. Il componente aggiuntivo ufficiale «ChatGPT» di OpenAI funziona in Excel anche con un account Free, ma con un utilizzo limitato. Lo installi dal Marketplace Microsoft (Home → Add-ins) e accedi con il tuo account ChatGPT. Superato il limite del piano Free puoi comprare crediti o passare a un piano a pagamento.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per usare ChatGPT in Excel gratis?

Servono Excel, nella versione desktop o sul web, e un account ChatGPT, anche Free. Il componente è una barra laterale che si apre dentro il foglio di calcolo. Installarlo non costa nulla: a pesare, oltre un certo punto, è l’uso.

Dal 5 maggio 2026 ChatGPT per Excel e Google Sheets è disponibile in generale su tutti i piani. In aprile 2026, durante la beta, la pagina prodotto citava solo Plus, Pro, Business ed Enterprise. Se ti capita quella versione, è datata: la guida ufficiale di OpenAI include anche Free.

OpenAI parla di disponibilità globale senza elencare i paesi, quindi per l’Italia non c’è una conferma esplicita. Microsoft avverte che l’accesso può variare per piano, area geografica, impostazioni dell’area di lavoro, ambiente Microsoft 365 e controlli dell’amministratore.

Come si installa il componente ChatGPT in Excel?

Apri Microsoft Excel, nella versione desktop o sul web. Vai su «Home» → «Add-ins» e cerca «ChatGPT». Scegli quello prodotto da OpenAI. Premi il pulsante «Add» per aggiungere il componente. Apri ChatGPT dalla barra multifunzione, sopra la cartella di lavoro. Accedi con l’account ChatGPT che ha il tuo piano. Un account Free è sufficiente. Prima di fare affidamento su formule e analisi, controllale: lo raccomanda la stessa OpenAI.

Se Excel è in italiano, la voce «Add-ins» si chiama probabilmente «Componenti aggiuntivi» e il pulsante «Add» «Aggiungi». Le pagine ufficiali che abbiamo consultato sono in inglese e non confermano i nomi italiani: se non li trovi, cerca la voce equivalente nella scheda «Home».

Il Marketplace Microsoft offre un solo add-in «ChatGPT» per Excel, Word e PowerPoint, quindi non devi installarne tre. Google Sheets è un caso a parte: richiede un’installazione separata dal Google Workspace Marketplace, scegliendo ChatGPT per Excel e Google Sheets.

Cosa può fare ChatGPT dentro un foglio Excel?

Secondo la scheda del Marketplace, l’add-in può creare fogli da zero, modificare cartelle di lavoro esistenti e rispondere a domande su schede, formule e tabelle. Genera anche formule, spiegazioni e riepiloghi da rivedere. Può inoltre usare Skills e app.

Ecco tre richieste che rientrano in queste funzioni. Sono esempi da scrivere nella barra laterale, non risultati garantiti:

«Spiegami in parole semplici cosa fa la formula nella cella D2».

«Riassumi in cinque righe i dati della scheda Vendite».

«Scrivi una formula che somma i valori della colonna B solo se nella colonna A c’è la parola Salerno».

Quanto è davvero gratis e dove scatta il limite?

Con Free e Go l’utilizzo è limitato. OpenAI non indica un numero fisso di richieste: il consumo dipende dalla dimensione e dalla complessità dell’attività. Un foglio grande o una richiesta articolata esauriscono il tetto prima di una domanda semplice.

Oltre il limite del piano si possono acquistare crediti aggiuntivi. Secondo la pagina OpenAI sui crediti per i piani personali, un’attività tipica in Excel o Sheets può consumare da 5 a 20 crediti per messaggio, a seconda di modello e compito.

Piano Disponibilità dell’add-in (novembre 2026) Free e Go Disponibile, con utilizzo limitato; crediti acquistabili oltre il limite Plus e Pro Disponibile, con gli stessi limiti di utilizzo agentico di Codex Enterprise, Edu e Teacher Disattivato di default: lo abilita l’amministratore

Perché non vedo il componente con l’account di lavoro o di scuola?

Negli spazi di lavoro Enterprise, Edu e Teacher l’accesso è disattivato di default. Deve abilitarlo l’amministratore, che per Excel passa dal centro di amministrazione Microsoft 365 («Integrated apps» → «Deploy Add-in», secondo la guida OpenAI).

Se il tuo account è aziendale o scolastico e il componente non compare, la prima cosa da fare è chiedere al responsabile IT. In alternativa puoi provare con un account personale.

Quali errori evitare?

Confondere l’add-in ufficiale con quelli di terze parti

Nelle ricerche compaiono altri componenti con nomi simili. Funzionano con crediti o abbonamenti propri, non con il tuo account ChatGPT. Quello ufficiale è indicato come prodotto da OpenAI.

Seguire tutorial vecchi

Molte guide più datate descrivono plugin scaricati a mano e installati da File → Opzioni → Componenti aggiuntivi → Sfoglia. Non è la procedura per l’add-in ufficiale, che si prende dal Marketplace.

Fidarsi senza controllare

Formule, riepiloghi e analisi vanno verificati prima di usarli. Su dati importanti, confronta il risultato con un calcolo fatto a mano o con un collega.

Dimenticare la riservatezza dei file

Il contenuto della cartella di lavoro viene inviato a OpenAI per elaborare le richieste. Se il file è di lavoro, controlla prima la policy del tuo datore di lavoro.

Esiste un’alternativa gratuita di Microsoft?

C’è Copilot, ma non è gratuito dentro Excel. L’app Copilot si usa gratis con un account Microsoft entro certi limiti. Per averlo dentro Word, Excel e PowerPoint serve un abbonamento Microsoft 365.

La pagina di supporto Microsoft in italiano descrive tre modalità di Copilot in Excel (modifica, piano, chat). Tra i requisiti elenca un abbonamento Microsoft 365 Personal o Family con un piano di crediti IA.

Aspetto ChatGPT (add-in OpenAI) Copilot in Excel Per iniziare Account ChatGPT, anche Free Abbonamento Microsoft 365 idoneo Dove funziona Excel desktop e Excel sul web Excel (requisiti sulla pagina di supporto Microsoft) Limiti Utilizzo limitato su Free, crediti oltre il tetto Dipendono dal piano Microsoft 365 e dai crediti IA

Per chi non ha un abbonamento Microsoft 365, l’add-in di OpenAI è quindi la via più diretta per provare un assistente IA nel foglio di calcolo senza spendere.

Domande frequenti ChatGPT in Excel è gratis? Il componente aggiuntivo ufficiale ChatGPT di OpenAI si installa senza costi e funziona in Excel anche con un account ChatGPT Free. L’utilizzo però è limitato: oltre il tetto del piano si possono acquistare crediti o passare a un piano a pagamento. Come si installa ChatGPT in Excel? In Excel, desktop o web, si va su Home → Add-ins, si cerca «ChatGPT», si sceglie il componente prodotto da OpenAI e si preme «Add». Poi si apre ChatGPT dalla barra multifunzione e si accede con il proprio account ChatGPT, anche Free. Perché non vedo ChatGPT in Excel con l’account di lavoro o di scuola? Negli spazi di lavoro Enterprise, Edu e Teacher l’accesso al componente è disattivato di default e deve abilitarlo l’amministratore dal centro di amministrazione Microsoft 365. Conviene chiedere al responsabile IT oppure provare con un account personale. Quante richieste posso fare gratis con ChatGPT in Excel? OpenAI non indica un numero fisso di richieste per i piani Free e Go. Il consumo dipende dalla dimensione e dalla complessità dell’attività, quindi un foglio grande esaurisce il limite prima di una domanda semplice. Copilot in Excel è gratis? No, non dentro Excel. L’app Copilot si usa gratis con un account Microsoft entro certi limiti, ma per averlo in Word, Excel e PowerPoint serve un abbonamento Microsoft 365.

Foto: Wikimedia Deutschland, Stefan Kaufmann. Inhaltlich verantwortlich: Lilli Iliev. Redaktion: Franziska Kelch. Gestaltung: (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center –