Effetto telescopio: perché la memoria sbaglia la data di un ricordo

di Redazione ZON

In sintesi. L’effetto telescopio è un bias cognitivo della memoria autobiografica: la mente colloca un evento più vicino o più lontano di quanto sia accaduto davvero. Chi cade in questo errore ricorda l’evento ma sbaglia la data, perché il cervello la ricostruisce da indizi come persone, luoghi e stagioni invece di leggerla da un archivio.

I punti chiave L’effetto telescopio è un bias cognitivo della memoria autobiografica che sbaglia il quando di un evento, non il che cosa.

Il forward telescoping fa sembrare un evento più vicino di quanto sia; il backward telescoping lo fa sembrare più lontano.

Nel 2001 D.B. Burt, S. Kemp e M.A. Conway ricontattarono 11 persone già studiate dieci anni prima: nelle nuove stime prevaleva il backward telescoping.

Nel 1989 D.C. Rubin e A.D. Baddeley pubblicarono lo studio «Telescoping is not time compression», che spiega l’effetto con più processi insieme e non con una semplice compressione del tempo.

Secondo lo studio di S.M.J. Janssen, A.G. Chessa e J.M.J. Murre, le date assolute come «luglio 2004» sono nel complesso più accurate delle date relative come «tre settimane fa».

L’effetto telescopio è l’errore con cui la memoria colloca un evento più vicino o più lontano di quanto sia in realtà: un incontro che ricordiamo di 10 anni fa può risalire a 15.

L’effetto telescopio (in inglese telescoping effect) è un bias cognitivo della memoria autobiografica. Se è un’illusione di vicinanza, si parla di forward telescoping. Se l’evento ci sembra più lontano, di backward telescoping.

L’errore riguarda il quando, non il che cosa

Chi cade nell’effetto telescopio non ha dimenticato l’evento. Ricorda dove si trovava, chi c’era, magari anche qualche battuta della prima conversazione con una persona conosciuta da anni. Sbaglia la data. Gli psicologi parlano di imprecisione nella «localizzazione temporale».

Succede con una vacanza, l’inizio di una relazione, un cambio di lavoro. La domanda che inganna non è «che cosa ricordo?», ma «quando è successo?».

La memoria non conserva le date come un calendario

Nella mente non esiste un archivio con l’etichetta «15 marzo 2012». Per datare un evento, il cervello lo ricostruisce partendo dagli indizi che recupera: le persone presenti, il luogo, la stagione, ciò che si stava facendo in quel periodo.

Questa ricostruzione può essere deviata da quattro elementi.

Quantità di informazioni accessibili. Nel 1985 Brown, Rips e Shevell formularono l’accessibility principle: gli eventi pubblici su cui le persone recuperavano più dettagli tendevano a essere giudicati più recenti. Non vale però come regola fissa.

Nel 1985 Brown, Rips e Shevell formularono l’accessibility principle: gli eventi pubblici su cui le persone recuperavano più dettagli tendevano a essere giudicati più recenti. Non vale però come regola fissa. Ancoraggi temporali. Frasi come «era l’estate prima dell’università» funzionano da punti di riferimento (temporal landmarks). Se sono nitidi, la data si restringe. Se sono sfumati, diventa incerta.

Frasi come «era l’estate prima dell’università» funzionano da punti di riferimento (temporal landmarks). Se sono nitidi, la data si restringe. Se sono sfumati, diventa incerta. Somiglianza tra eventi. Un matrimonio o un trasloco sono distintivi e facili da datare. Una cena o un allenamento si confondono con altri simili.

Un matrimonio o un trasloco sono distintivi e facili da datare. Una cena o un allenamento si confondono con altri simili. Età. Secondo S.E. Crawley e L. Pring, con l’età il forward telescoping diminuisce e per gli eventi più lontani può comparire il backward telescoping.

Gli studi mostrano che l’errore non va in una sola direzione

Nel 1989 D.C. Rubin e A.D. Baddeley pubblicarono lo studio «Telescoping is not time compression». Il loro modello spiega l’effetto con più processi insieme, non con una semplice compressione del tempo: gli eventi recenti si recuperano più facilmente, gli errori di datazione crescono con gli anni, e cercando in un intervallo si includono episodi appena fuori.

Per anni si era pensato che un evento più lontano fosse ricordato come più recente. Nel 2001 D.B. Burt, S. Kemp e M.A. Conway ricontattarono 11 persone già studiate dieci anni prima. Confrontarono le nuove stime con quelle precedenti e con i diari dei partecipanti.

Il risultato contraddisse l’attesa: nelle nuove stime prevaleva il backward telescoping. Gli eventi venivano collocati più indietro nel tempo. Il solo passare degli anni, dunque, non decide da che parte si sposta un ricordo.

Anche il modo di fare la domanda cambia la risposta

Chiedere «è successo negli ultimi cinque anni?» è diverso dal chiedere «quando è successo esattamente?». Nel 1998 V. Prohaska, N.R. Brown e R.F. Belli, nello studio «Forward telescoping: The question matters», mostrarono che la formulazione della domanda cambia la quantità di forward telescoping osservata.

Conta anche come si esprime il tempo. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa e J.M.J. Murre hanno confrontato date assolute, come «luglio 2004», con date relative, come «tre settimane fa». Le date assolute sono risultate nel complesso più accurate.

Per gli eventi più recenti compariva un piccolo backward telescoping. Per quelli più lontani emergeva un marcato forward telescoping.

Domande frequenti Che cos’è l’effetto telescopio? L’effetto telescopio è un bias cognitivo della memoria autobiografica. La memoria colloca un evento più vicino o più lontano di quanto sia in realtà: un incontro ricordato come di 10 anni fa può risalire a 15 anni fa. Qual è la differenza tra forward e backward telescoping? Nel forward telescoping un evento sembra più vicino nel tempo di quanto sia. Nel backward telescoping lo stesso evento sembra più lontano. L’errore riguarda sempre la data, non il contenuto del ricordo. Perché la memoria sbaglia la data di un ricordo? Nella mente non esiste un archivio di date come un calendario. Per datare un evento il cervello lo ricostruisce partendo dagli indizi che recupera, come le persone presenti, il luogo, la stagione e ciò che si stava facendo in quel periodo. Questa ricostruzione può essere deviata da quantità di informazioni accessibili, ancoraggi temporali, somiglianza tra eventi ed età. L’effetto telescopio cambia con l’età? Secondo S.E. Crawley e L. Pring, con l’età il forward telescoping diminuisce. Per gli eventi più lontani può comparire il backward telescoping. Meglio ricordare una data assoluta o una relativa? Lo studio di S.M.J. Janssen, A.G. Chessa e J.M.J. Murre ha confrontato date assolute, come «luglio 2004», con date relative, come «tre settimane fa». Le date assolute sono risultate nel complesso più accurate.

Fonte: Geopop