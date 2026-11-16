Medusa nomade del Mar Rosso in Sicilia: avvistamenti mai visti prima e come segnalarli al CNR

di Redazione ZON

In sintesi. La medusa nomade (Rhopilema nomadica), specie originaria del Mar Rosso, è stata avvistata in numeri mai visti prima in diverse località della Sicilia, secondo il CNR-IRBIM. I tentacoli della medusa nomade sono molto urticanti. Il CNR-IRBIM chiede a cittadini, pescatori e subacquei foto e segnalazioni sul gruppo Facebook Oddfish. Informazioni aggiornate al 16 novembre 2026.

I punti chiave La medusa nomade (Rhopilema nomadica) è stata avvistata in numeri mai visti prima in diverse località della Sicilia, secondo il CNR-IRBIM.

L’ombrella della medusa nomade può raggiungere i 50 centimetri di diametro e il peso medio è di 10 chili, con esemplari osservati fino a 40 chili.

I tentacoli della medusa nomade sono molto urticanti e, se toccati, possono provocare dolore immediato e gravi ustioni.

In Italia la medusa nomade viene osservata sporadicamente dal 2015.

Il CNR-IRBIM chiede a cittadini, pescatori e subacquei di inviare foto, località e data degli avvistamenti sul gruppo Facebook Oddfish.

La medusa nomade del Mar Rosso (Rhopilema nomadica) è stata avvistata in numeri mai visti prima in diverse località della Sicilia. Lo dicono gli esperti del CNR-IRBIM, che parlano di un fenomeno senza precedenti per l’Italia.

L’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRBIM) riceve molte segnalazioni da qualche giorno. Arrivano segnalazioni anche all’Ispra e ad altri centri di ricerca.

Come riconoscere la medusa nomade e distinguerla dal polmone di mare

La medusa nomade è una scifomedusa della famiglia Rhizostomatidae. L’ombrella, il “cappello”, può raggiungere i 50 centimetri di diametro. Il peso medio è di 10 chili, ma sono stati osservati esemplari fino a 40 chili.

La medusa nomade può essere confusa con il polmone di mare (Rhizostoma pulmo), specie già presente nei nostri mari. Secondo Ernesto Azzurro, ricercatore del CNR-IRBIM, la differenza più evidente è il colore del bordo dell’ombrella.

Caratteristica Medusa nomade (Rhopilema nomadica) Polmone di mare (Rhizostoma pulmo) Bordo dell’ombrella Completamente bianca, senza bordino Bordino azzurro-violaceo Tentacoli Più sottili Più spessi Aspetto generale Più tozza e imponente Meno tozzo e meno imponente

La medusa nomade punge: i tentacoli sono molto urticanti

I tentacoli della medusa nomade formano una specie di barba di filamenti. Sono molto urticanti e, se toccati, possono provocare dolore immediato e gravi ustioni.

Maneggiare la medusa nomade è sconsigliato anche quando l’esemplare è spiaggiato o sembra morto.

Perché la medusa nomade è arrivata in Sicilia dal Mar Rosso

La medusa nomade è originaria delle acque calde dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. Si sposta con le correnti e forma banchi da centinaia di migliaia di individui.

Dagli anni Settanta ha raggiunto il Mediterraneo orientale attraverso il canale di Suez. Cipro, Israele, Libano, Siria, Egitto e Turchia la conoscono da tempo. In Italia la specie viene osservata sporadicamente dal 2015.

Secondo Azzurro, la medusa nomade ha colonizzato in modo permanente il Mediterraneo orientale da decenni. Il ricercatore la definisce una delle specie più emblematiche dei cambiamenti del nostro mare, che offre condizioni sempre più favorevoli alle specie tropicali.

Gli esperti ipotizzano una riproduzione locale, ma i dati sono ancora da analizzare

Azzurro precisa che una valutazione definitiva arriverà solo dopo l’analisi completa dei dati raccolti. Gli avvistamenti sono frequenti e quasi simultanei in diversi tratti della costa siciliana. Per il ricercatore questo rende più plausibile un evento riproduttivo locale particolarmente favorevole che una dispersione di adulti portati dalle correnti.

Il ciclo vitale è noto: gli adulti liberano gameti in acqua e la fecondazione genera una larva, la planula. La planula si fissa al fondale e diventa polipo, che si divide in efire destinate a diventare meduse adulte.

Secondo Azzurro, i polipi già presenti in zona potrebbero aver trovato in estate condizioni ottimali per riprodursi. In quel caso avrebbero rilasciato grandi quantità di giovani meduse lungo le coste siciliane e nello Stretto di Sicilia.

Quali problemi può causare la medusa nomade

Secondo il CNR-IRBIM, la medusa nomade ha un potenziale riproduttivo molto alto. Sottrae zooplancton ai piccoli pesci pelagici autoctoni e si ciba delle loro uova e larve.

Azzurro ricorda che, quando è molto numerosa, crea problemi alla balneazione e al turismo. Può ostacolare la pesca e danneggiare le reti. In passato ha anche bloccato gli impianti di centrali energetiche e di altre industrie che prelevano acqua di mare.

Come inviare una segnalazione al CNR-IRBIM

Il CNR-IRBIM chiede a cittadini, pescatori e subacquei di segnalare gli avvistamenti sul gruppo Facebook Oddfish.

Servono fotografie, località e data. Se possibile, vanno indicate anche la profondità o la distanza dalla costa. Le segnalazioni vengono validate attraverso le immagini e, in caso di dubbi, i ricercatori contattano direttamente chi ha scritto.

Domande frequenti Cos’è la medusa nomade? La medusa nomade (Rhopilema nomadica) è una scifomedusa della famiglia Rhizostomatidae, originaria delle acque calde dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. Si sposta con le correnti e forma banchi da centinaia di migliaia di individui. Dagli anni Settanta ha raggiunto il Mediterraneo orientale attraverso il canale di Suez. Come si riconosce la medusa nomade dal polmone di mare? Secondo Ernesto Azzurro, ricercatore del CNR-IRBIM, la differenza più evidente è il colore del bordo dell’ombrella. Nella medusa nomade il bordo è completamente bianco, senza bordino, mentre il polmone di mare (Rhizostoma pulmo) ha un bordino azzurro-violaceo. La medusa nomade ha inoltre tentacoli più sottili e un aspetto più tozzo e imponente. La medusa nomade punge? Sì. I tentacoli della medusa nomade formano una specie di barba di filamenti molto urticanti e, se toccati, possono provocare dolore immediato e gravi ustioni. Maneggiare la medusa nomade è sconsigliato anche quando l’esemplare è spiaggiato o sembra morto. Perché ci sono tante meduse nomadi in Sicilia? Il CNR-IRBIM non ha ancora una spiegazione definitiva: Ernesto Azzurro precisa che servirà l’analisi completa dei dati raccolti. Gli avvistamenti sono frequenti e quasi simultanei in diversi tratti della costa siciliana, e questo rende più plausibile un evento riproduttivo locale particolarmente favorevole che una dispersione di adulti portati dalle correnti. Come segnalare un avvistamento di medusa nomade al CNR? Il CNR-IRBIM chiede di inviare le segnalazioni sul gruppo Facebook Oddfish. Servono fotografie, località e data e, se possibile, la profondità o la distanza dalla costa. I ricercatori validano le segnalazioni attraverso le immagini e, in caso di dubbi, contattano direttamente chi ha scritto.

Fonte: Galileo