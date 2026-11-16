Uomini e Donne, anticipazioni 16-20 novembre 2026: Grazioso lascia il trono e Gemma Galgani insiste con Fabio Conte

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le anticipazioni, nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 Uomini e Donne su Canale 5 vedrà Giovanni Grazioso lasciare il trono dicendo di non sentirsi pronto all’amore. Gemma Galgani insisterà con Fabio Conte, preso da Liat Cohen, mentre Giorgia Angeloni inizierà a uscire con Alessandro.

I punti chiave Giovanni Grazioso annuncerà entro venerdì 20 novembre 2026 l’addio a Uomini e Donne, perché non si sente pronto all’amore.

Gemma Galgani chiederà a Fabio Conte di riallacciare il rapporto, anche se il cavaliere le ha già detto di no più volte.

Liat Cohen contatterà Fabio Conte per proporgli una cena, e per questo litigherà con Gemma Galgani sfiorando la rissa.

Giorgia Angeloni inizierà a uscire con Alessandro dopo l’esterna con Raffaele, in cui ha detto di aver sentito attrazione fisica.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, salvo cambi di programma.

Attenzione: spoiler. Nella settimana di Uomini e Donne dal 16 al 20 novembre 2026 su Canale 5, secondo le anticipazioni, Giovanni Grazioso lascerà il trono e Gemma Galgani insisterà con Fabio Conte.

La prima puntata della settimana va in onda lunedì 16 novembre 2026. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, sarà dedicata a una sfilata delle dame e al trono di Giovanni Grazioso.

Gemma Galgani chiede a Fabio Conte un’altra possibilità

Gemma Galgani sarà spesso al centro dello studio per chiedere a Fabio Conte di riallacciare il rapporto. Il cavaliere le ha già risposto di no più volte, ma la dama continuerà a fargli un vero e proprio pressing davanti alle telecamere.

Fabio Conte, intanto, si dice molto preso da Liat Cohen e vuole conoscerla meglio. Liat Cohen deciderà di contattarlo per proporgli un’uscita a cena.

Per questo Gemma Galgani e Liat Cohen litigheranno animatamente e sfioreranno la rissa, dopo una gara di car wash piuttosto singolare.

Tra gli ospiti della settimana ci sono Mauro e Tiziana, una coppia nata da un colpo di fulmine lo scorso anno e arrivata ora al matrimonio. Il loro racconto commuoverà tutti, compresa Gemma Galgani, che vorrebbe la stessa cosa con Fabio Conte.

Giovanni Grazioso lascia il trono dicendo di non sentirsi pronto

Entro venerdì 20 novembre 2026 andrà in onda su Canale 5 l’ultima apparizione in studio di Giovanni Grazioso. Il siciliano annuncerà di lasciare il cast perché non si sente pronto all’amore.

Dopo una lunga riflessione, Giovanni Grazioso concluderà che l’esperienza a Uomini e Donne è capitata nel momento sbagliato. Ringrazierà tutti e uscirà di scena come è entrato, cioè da solo.

Nelle ultime puntate Giovanni Grazioso era indeciso tra Barbara e Rosanna.

Michele con Mariangela, Giorgia Angeloni con Alessandro

Nella stessa settimana Michele uscirà con Mariangela. Tra i due ci sarà tanta sintonia da annunciare una cena insieme e anche una colazione.

Marina Brochetta prenderà all’improvviso la parola e inizierà a inveire contro Michele. Arriverà a lasciare la sua sedia per andargli addosso.

Per il trono classico, Giorgia Angeloni inizierà a uscire con Alessandro, su cui è arrivata una segnalazione. Dopo l’esterna con Raffaele, la tronista romana ha detto di aver sentito una bella attrazione fisica per Alessandro e vuole conoscerlo meglio.

Cosa resta da chiarire dopo le registrazioni del 20 e 21 novembre

Salvo cambi di programma, le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026. Le anticipazioni che trapeleranno dallo studio nei giorni successivi potrebbero chiarire le questioni ancora aperte.

Tra queste c’è la passione scoppiata tra Fabio Conte e Roberta dopo un solo appuntamento. Alcuni fan sperano inoltre nell’arrivo di un nuovo tronista che animi il trono giovani, spesso messo in ombra dalle dinamiche degli Over.

Domande frequenti Quando va in onda la prima puntata di Uomini e Donne della settimana dal 16 novembre? La prima puntata della settimana va in onda lunedì 16 novembre 2026 su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, sarà dedicata a una sfilata delle dame e al trono di Giovanni Grazioso. Perché Giovanni Grazioso lascia Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni, Giovanni Grazioso annuncerà di lasciare il cast perché non si sente pronto all’amore. Dopo una lunga riflessione concluderà che l’esperienza a Uomini e Donne è capitata nel momento sbagliato, e uscirà di scena da solo. Cosa succede tra Gemma Galgani e Fabio Conte a Uomini e Donne? Gemma Galgani chiederà a Fabio Conte di riallacciare il rapporto, ma il cavaliere le ha già risposto di no più volte. Fabio Conte si dice molto preso da Liat Cohen, e per questo Gemma Galgani e Liat Cohen litigheranno animatamente. Con chi esce Giorgia Angeloni a Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni, Giorgia Angeloni inizierà a uscire con Alessandro, su cui è arrivata una segnalazione. Dopo l’esterna con Raffaele, la tronista romana ha detto di aver sentito una bella attrazione fisica per Alessandro e di volerlo conoscere meglio. Quando sono le prossime registrazioni di Uomini e Donne? Salvo cambi di programma, le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026. Le anticipazioni che trapeleranno dallo studio nei giorni successivi potrebbero chiarire le questioni ancora aperte.

Fonte: Blasting News · ComingSoon.it