Uomini e Donne, anticipazioni del 16 novembre 2026: trono Over e Classico
In sintesi. La puntata di Uomini e Donne di lunedì 16 novembre 2026 va in onda su Canale 5 e in streaming su Witty TV. Il programma riparte dal trono di Giorgia, uscita in esterna con Raffaele: la conoscenza procede bene, ma Giorgia rifiuta un bacio. La diretta testuale comincia alle 14.45.
I punti chiave
- Uomini e Donne va in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre 2026.
- La puntata di Uomini e Donne del 16 novembre 2026 è disponibile anche in streaming su Witty TV, con diretta testuale dalle 14.45.
- Giorgia, in esterna con Raffaele, rifiuta un bacio, anche se la conoscenza procede bene.
- Nell’ultima puntata Fabio ha chiuso definitivamente la conoscenza con Gemma.
- Le anticipazioni per la settimana dal 16 al 20 novembre 2026 indicano che Giovanni lascia il trono e che Gemma e Liat arrivano quasi alle mani.
Attenzione: spoiler. La puntata di Uomini e Donne di lunedì 16 novembre 2026 riprende dal trono di Giorgia, uscita in esterna con Raffaele: la conoscenza procede bene, ma Giorgia rifiuta un bacio.
Dove vedere Uomini e Donne il 16 novembre su Canale 5 e in streaming
Uomini e Donne va in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre 2026. La puntata è disponibile anche in streaming su Witty TV.
La diretta testuale della puntata parte alle 14.45.
Che cosa era successo a Fabio nella puntata precedente
Nell’ultima puntata Fabio ha chiuso definitivamente la conoscenza con Gemma. Il cavaliere ha deciso di accettare l’invito di Maria Luisa, una nuova dama.
Una delle fonti consultate colloca l’accettazione dell’invito di Maria Luisa nella puntata del 16 novembre 2026. Le altre la collocano nella puntata precedente.
Le indiscrezioni sulla settimana dal 16 al 20 novembre
Secondo mondotv24.it, le anticipazioni di lunedì 16 novembre 2026 parlano della prima sfilata femminile della stagione. Lo stesso sito parla di nuove tensioni tra i protagonisti del Trono Over e del Classico.
Le anticipazioni circolate per la settimana dal 16 al 20 novembre 2026 indicano che Giovanni lascia il trono. Indicano anche che Gemma e Liat arrivano quasi alle mani.
Un post pubblicato su X sulla registrazione del 9 novembre 2026 parla dell’addio al trono di Giovanni Grazioso. Nello stesso post si citano tre risse sfiorate e due ritorni nel Trono Over.
Domande frequenti
A che ora c’è la diretta testuale di Uomini e Donne il 16 novembre?
La diretta testuale della puntata di Uomini e Donne di lunedì 16 novembre 2026 parte alle 14.45. La puntata va in onda su Canale 5.
Dove vedere Uomini e Donne in streaming?
La puntata di Uomini e Donne del 16 novembre 2026 è disponibile in streaming su Witty TV. In televisione va in onda su Canale 5.
Cosa succede a Giorgia e Raffaele a Uomini e Donne il 16 novembre?
La puntata del 16 novembre 2026 riprende dal trono di Giorgia, uscita in esterna con Raffaele. La conoscenza procede bene, ma Giorgia rifiuta un bacio.
Cosa è successo tra Fabio e Gemma a Uomini e Donne?
Nell’ultima puntata Fabio ha chiuso definitivamente la conoscenza con Gemma. Il cavaliere ha deciso di accettare l’invito di Maria Luisa, una nuova dama. Una delle fonti consultate colloca questa accettazione nella puntata del 16 novembre 2026, le altre in quella precedente.
Giovanni Grazioso lascia il trono a Uomini e Donne?
Le anticipazioni circolate per la settimana dal 16 al 20 novembre 2026 indicano che Giovanni lascia il trono. Un post pubblicato su X sulla registrazione del 9 novembre 2026 parla dell’addio al trono di Giovanni Grazioso.
Fonte: Zazoom Social News · Super Guida TV
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