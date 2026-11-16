Beautiful, anticipazioni del 17 novembre 2026: Carter invita Fanny Greyson alla Forrester Creations

di Redazione ZON

In sintesi. Martedì 17 novembre 2026 alle 14:00 su Canale 5, la puntata di Beautiful vede Carter invitare alla Forrester Creations la cantante e creatrice di fragranze Fanny Greyson per una possibile linea di profumi. Nella stessa puntata Katie mostra a Will e Ivy immagini deepfake legate al licenziamento di Electra.

I punti chiave La puntata di Beautiful va in onda martedì 17 novembre 2026 alle 14:00 su Canale 5.

Carter invita alla Forrester Creations la cantante e creatrice di fragranze Fanny Greyson per valutare il lancio di una linea di profumi.

Fanny Greyson presenta tre profumi, e Katie, Hope e Carter apprezzano tutti e tre i profumi.

Katie mostra a Will e Ivy le immagini arrivate alla sua email, e Will capisce subito che le immagini sono deepfake.

Le fotografie false sono il motivo del licenziamento di Electra.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful in onda martedì 17 novembre 2026 alle 14:00 su Canale 5, Carter invita alla Forrester Creations la cantante Fanny Greyson, mentre Will e Ivy chiedono a Katie perché Electra sia stata licenziata.

Beautiful è la soap di Canale 5 ambientata a Los Angeles. Va in onda in Italia dal 1990 ed è nata dalle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell.

Carter pensa a una linea di profumi per la Forrester Creations

Carter prosegue il progetto di espansione della Forrester Creations e valuta il lancio di una linea di profumi. Per questo invita in azienda Fanny Greyson, che è cantante e creatrice di fragranze.

Fanny Greyson presenta tre profumi. Katie, Hope e Carter li apprezzano tutti e tre.

Fanny Greyson è ancora sorpresa dai cambiamenti ai vertici della Forrester Creations. Augura all’azienda il meglio anche nel caso in cui la collaborazione non si concretizzi.

Will e Ivy chiedono a Katie perché Electra è stata licenziata

Finito l’incontro con Fanny Greyson, Will e Ivy raggiungono Katie. Le spiegazioni ricevute finora sul licenziamento di Electra non li hanno soddisfatti, e per questo vogliono conoscerne le vere ragioni.

Katie mostra a Will e Ivy le immagini arrivate alla sua email. Will capisce subito che si tratta di deepfake.

Sono proprio quelle fotografie false ad aver portato al licenziamento di Electra. Su di esse si concentrano i dubbi e le richieste di chiarimento di Will e Ivy.

Gli appuntamenti della settimana su Canale 5

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. L’appuntamento del martedì pomeriggio è fissato alle 14:00.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful il 17 novembre 2026? Beautiful va in onda martedì 17 novembre 2026 alle 14:00 su Canale 5. La soap è in programma tutta la settimana sullo stesso canale. Chi è Fanny Greyson in Beautiful? Fanny Greyson è una cantante e creatrice di fragranze. Nella puntata del 17 novembre 2026 Carter la invita alla Forrester Creations, dove presenta tre profumi per una possibile linea dell’azienda. Perché Electra è stata licenziata in Beautiful? Il licenziamento di Electra è stato causato da fotografie false, dei deepfake. Nella puntata del 17 novembre 2026 Katie mostra a Will e Ivy le immagini arrivate alla sua email, e Will capisce subito che sono deepfake. Che cos’è Beautiful e da quando va in onda in Italia? Beautiful è una soap di Canale 5 ambientata a Los Angeles. Va in onda in Italia dal 1990 ed è nata dalle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Quanti profumi presenta Fanny Greyson alla Forrester Creations? Fanny Greyson presenta tre profumi. Katie, Hope e Carter apprezzano tutti e tre i profumi.

Fonte: DiLei