MillionDay, estrazione di lunedì 16 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di lunedì 16 novembre 2026 (ore 20:30) sono 40, 41, 48, 50, 52. Numeri Extra: 23, 24, 26, 30, 45.

I punti chiave Numeri vincenti: 40, 41, 48, 50, 52

Extra: 23, 24, 26, 30, 45

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di lunedì 16 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 16/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 40 41 48 50 52 Extra 23 24 26 30 45

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 17 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it