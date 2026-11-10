DiMartedì del 10 novembre 2026: ospiti, temi e dove vederlo su La7
In sintesi. DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, va in onda martedì 10 novembre 2026 alle 21:15 su La7. Gli ospiti annunciati sono Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio e Alessandro Di Battista. La puntata tratta la manovra, le opposizioni e le guerre, con la copertina di Luca e Paolo.
I punti chiave
- DiMartedì va in onda su La7 martedì 10 novembre 2026 alle 21:15.
- Il programma DiMartedì è condotto da Giovanni Floris.
- Gli ospiti annunciati per la puntata del 10 novembre 2026 sono tre: Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio e Alessandro Di Battista.
- La puntata di DiMartedì del 10 novembre 2026 comprende la copertina di Luca e Paolo.
- DiMartedì si vede in chiaro su La7 al tasto 7 del digitale terrestre e al canale 107 di Sky.
Attenzione: spoiler. DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, va in onda martedì 10 novembre 2026 alle 21:15. Tra gli ospiti ci sono Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio e Alessandro Di Battista.
Gli ospiti di DiMartedì il 10 novembre 2026
Nella puntata del 10 novembre 2026 di DiMartedì sono annunciati tre nomi: Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio e Alessandro Di Battista. Gli ospiti arrivano dal mondo della politica, dell’economia e della cultura, in studio e in collegamento.
Nella puntata del 10 novembre 2026 ci sarà anche la copertina di Luca e Paolo, appuntamento fisso del programma.
I temi: la manovra, le opposizioni e il possibile ritorno di Di Battista
La puntata si apre con una domanda: il governo Meloni è all’angolo? Le anticipazioni indicano che le proteste continuano nelle piazze e che la manovra alimenta il malcontento tra giovani, pensionati, lavoratori dipendenti, scuola e sanità, ma anche tra imprese e banche.
Nel dibattito entrano anche gli attacchi hacker contro l’Italia e la nomina dei vertici dell’Autorità anticorruzione, che per la maggioranza è diventata un rebus.
Si parlerà poi delle strategie dei partiti di governo in vista delle elezioni. Le opposizioni, invece, lavorano a un programma condiviso in attesa delle primarie di febbraio.
Il programma si chiede inoltre quali effetti sul quadro politico nazionale potrebbe avere un eventuale ritorno sulla scena di Alessandro Di Battista.
Le guerre e le conseguenze per l’Italia
Sul fronte internazionale, DiMartedì fa il punto sulle novità dai fronti di guerra, dall’Ucraina all’Iran, e sulle possibili conseguenze per l’Italia.
Nel quadro entrano la pesante sconfitta del partito di Donald Trump alle elezioni di midterm e il tentativo di Israele di formare un nuovo governo che archivi l’era Netanyahu.
Dove vedere DiMartedì in tv e in streaming
DiMartedì va in onda in chiaro su La7, al tasto 7 del digitale terrestre e al canale 107 per gli abbonati Sky. L’inizio è alle 21:15, ogni martedì.
Il programma si segue anche in streaming sulla piattaforma web di La7.
Cosa va in onda nella stessa serata sulle altre reti
Il 10 novembre 2026 la prima serata propone altri due appuntamenti, entrambi alle 21:30.
|Programma
|Rete
|Orario
|DiMartedì
|La7
|21:15
|Livatino – Il giudice e i suoi assassini (ultima puntata)
|Rai 1
|21:30
|Verità nascoste
|Rete 4
|21:30
Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido, chiude con gli episodi tre e quattro, il secondo intitolato «Il prezzo del coraggio». Verità nascoste, condotto da Milo Infante, racconta casi di cronaca e delitti irrisolti ed è visibile anche su Mediaset Infinity.
Domande frequenti
A che ora inizia DiMartedì il 10 novembre 2026?
DiMartedì inizia alle 21:15 di martedì 10 novembre 2026 su La7. Il programma è condotto da Giovanni Floris e va in onda ogni martedì.
Chi sono gli ospiti di DiMartedì il 10 novembre 2026?
Gli ospiti annunciati sono tre: Giuseppe Conte, Gianrico Carofiglio e Alessandro Di Battista. Nella puntata c’è anche la copertina di Luca e Paolo.
Di cosa si parla a DiMartedì il 10 novembre 2026?
La puntata si apre con la domanda se il governo Meloni sia all’angolo e affronta la manovra, le proteste nelle piazze e le strategie delle opposizioni in attesa delle primarie di febbraio. Sul fronte internazionale tratta le guerre, dall’Ucraina all’Iran, e le possibili conseguenze per l’Italia.
Su che canale e dove vedere DiMartedì in streaming?
DiMartedì va in onda in chiaro su La7, al tasto 7 del digitale terrestre e al canale 107 per gli abbonati Sky. Si segue anche in streaming sulla piattaforma web di La7.
Cosa c’è in tv il 10 novembre 2026 in prima serata oltre a DiMartedì?
Alle 21:30 su Rai 1 c’è l’ultima puntata di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, con gli episodi tre e quattro. Alle 21:30 su Rete 4 c’è Verità nascoste, condotto da Milo Infante.
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