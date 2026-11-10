Lotto, estrazione di martedì 10 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di martedì 10 novembre 2026: ruota di Napoli 21, 01, 27, 43, 77; ruota di Roma 24, 72, 30, 13, 52; ruota di Milano 24, 13, 43, 26, 23.

I punti chiave Ruota di Napoli: 21, 01, 27, 43, 77

Ruota di Roma: 24, 72, 30, 13, 52

Ruota di Milano: 24, 13, 43, 26, 23

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di martedì 10 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 10/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 21 84 59 74 86 Cagliari 87 77 19 64 82 Firenze 05 54 48 84 01 Genova 26 81 55 30 80 Milano 24 13 43 26 23 Napoli 21 01 27 43 77 Palermo 71 47 74 82 32 Roma 24 72 30 13 52 Torino 23 02 09 83 24 Venezia 42 75 77 35 25 Nazionale 89 44 13 26 88

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 12 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it