Lotto, estrazione di martedì 10 novembre 2026: i numeri
In sintesi. Lotto, estrazione di martedì 10 novembre 2026: ruota di Napoli 21, 01, 27, 43, 77; ruota di Roma 24, 72, 30, 13, 52; ruota di Milano 24, 13, 43, 26, 23.
I punti chiave
- Ruota di Napoli: 21, 01, 27, 43, 77
- Ruota di Roma: 24, 72, 30, 13, 52
- Ruota di Milano: 24, 13, 43, 26, 23
Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di martedì 10 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.
Estrazione del Lotto di 10/11/2026: i numeri per ogni ruota
|Ruota
|Numeri estratti
|Bari
|21 84 59 74 86
|Cagliari
|87 77 19 64 82
|Firenze
|05 54 48 84 01
|Genova
|26 81 55 30 80
|Milano
|24 13 43 26 23
|Napoli
|21 01 27 43 77
|Palermo
|71 47 74 82 32
|Roma
|24 72 30 13 52
|Torino
|23 02 09 83 24
|Venezia
|42 75 77 35 25
|Nazionale
|89 44 13 26 88
Quando è la prossima estrazione
La prossima estrazione è in programma giovedì 12 novembre 2026.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.
Fonte: Lotto-Italia.it
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