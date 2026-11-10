10eLotto serale, estrazione di martedì 10 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di martedì 10 novembre 2026 sono 01, 02, 05, 13, 19, 21, 23, 24, 26, 42, 47, 54, 59, 71, 72, 75, 77, 81, 84, 87. Numero Oro 21.

I punti chiave Numero Oro: 21

Doppio Oro: 21, 84

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di martedì 10 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 10/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 01 02 05 13 19 21 23 24 26 42 47 54 59 71 72 75 77 81 84 87 Numero Oro 21 Doppio Oro 21 84

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 12 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it