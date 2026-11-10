MillionDay, estrazione di martedì 10 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di martedì 10 novembre 2026 (ore 20:30) sono 13, 14, 18, 25, 45. Numeri Extra: 29, 32, 37, 42, 51.

I punti chiave Numeri vincenti: 13, 14, 18, 25, 45

Extra: 29, 32, 37, 42, 51

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di martedì 10 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 10/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 13 14 18 25 45 Extra 29 32 37 42 51

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it