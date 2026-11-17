My Sweet Lie, puntata del 17 novembre: Hayri chiede a Saniye un piano per Suna e Nejat
In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie trasmessa martedì 17 novembre 2026, episodio 77 della soap turca, Hayri chiede a Saniye di ideare un piano per far incontrare Suna e Nejat. L’obiettivo di Hayri è che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro. L’episodio 77 di My Sweet Lie è disponibile in replica streaming.
I punti chiave
- L’episodio 77 della soap turca My Sweet Lie è stato trasmesso martedì 17 novembre 2026.
- Nell’episodio 77 di My Sweet Lie, Hayri propone a Saniye di escogitare un piano per far incontrare Suna e Nejat.
- Hayri vuole che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro.
- L’episodio 77 di My Sweet Lie è disponibile in replica streaming.
Nella puntata di My Sweet Lie di martedì 17 novembre 2026, l’episodio 77 della soap turca, Hayri propone a Saniye di escogitare un piano per far incontrare Suna e Nejat.
Cosa propone Hayri a Saniye nell’episodio 77
Hayri chiede a Saniye di ideare un piano che metta Suna e Nejat di fronte l’uno all’altra.
L’obiettivo di Hayri è che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro.
Come rivedere la replica dell’episodio 77
L’episodio 77 di My Sweet Lie, trasmesso il 17 novembre 2026, è disponibile in replica streaming per chi se l’è perso.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 17 novembre 2026?
Nell’episodio 77 di My Sweet Lie, Hayri propone a Saniye di escogitare un piano per far incontrare Suna e Nejat. L’obiettivo di Hayri è che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro.
Quale episodio di My Sweet Lie è stato trasmesso il 17 novembre 2026?
Martedì 17 novembre 2026 è stato trasmesso l’episodio 77 di My Sweet Lie, soap turca. L’episodio è disponibile anche in replica streaming.
Cosa chiede Hayri a Saniye in My Sweet Lie?
Nell’episodio 77 di My Sweet Lie, Hayri chiede a Saniye di ideare un piano che metta Suna e Nejat di fronte l’uno all’altra. Lo scopo di Hayri è che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro.
Dove si rivede la replica dell’episodio 77 di My Sweet Lie?
L’episodio 77 di My Sweet Lie, trasmesso il 17 novembre 2026, è disponibile in replica streaming per chi se l’è perso. Il testo non indica su quale piattaforma.
Fonte: Super Guida TV
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