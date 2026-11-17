In sintesi. Nella puntata di My Sweet Lie trasmessa martedì 17 novembre 2026, episodio 77 della soap turca, Hayri chiede a Saniye di ideare un piano per far incontrare Suna e Nejat. L’obiettivo di Hayri è che Suna e Nejat possano riavvicinarsi dopo l’incontro. L’episodio 77 di My Sweet Lie è disponibile in replica streaming.