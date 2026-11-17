di Redazione ZON

In sintesi. I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy «Replay», nuovo album di 12 brani. La tracklist è stata svelata il 16 novembre 2026. Il singolo «Nella Borsa di Anna» anticipa il disco, mentre il Tour Stadi 2027 della band toccherà Napoli il 27 giugno 2027.

I punti chiave L’album «Replay» dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy.

La tracklist di «Replay» comprende 12 brani ed è stata annunciata il 16 novembre 2026.

Il singolo «Nella Borsa di Anna» dei Pinguini Tattici Nucleari è una ballad sulla fine di una relazione importante ed è uscito dopo «Sorry Scusa Lo Siento».

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato 4 concerti nei club piccoli, già tutti sold out secondo le informazioni circolate.

Il Tour Stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari ha 11 date indicate finora, dal 4 giugno 2027 a Bibione all’8 luglio 2027 a Roma, con Napoli il 27 giugno 2027.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno svelato la tracklist di «Replay», il nuovo album di 12 brani in uscita il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy. L’annuncio è del 16 novembre 2026.

Le 12 tracce di «Replay» nell’ordine della scaletta

La tracklist di «Replay», il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, è composta da dodici titoli. Eccoli nell’ordine in cui compariranno nel disco:

«94»

«Fallire però insieme»

«Nella Borsa di Anna»

«Corvetto»

«Storia Lo-Fi»

«La Fine del Campione»

«Sorry Scusa Lo Siento»

«Ho Incontrato Il Diavolo All’Una»

«Figli Di»

«Cani Sciolti»

«Ginevra»

«Chi Non Muore Si Rivive»

Da dove nasce «Replay»: la domanda di Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, racconta che «Replay» parte da una domanda. Se da trentenni dovessero riassumere la propria vita in qualche decina di azioni, quali entrerebbero nella sequenza video e quali resterebbero fuori?

Secondo Zanotti, il disco ha tre anime comunicanti: passato, presente e futuro, come nella novella di Dickens. Il cantante spiega che l’eccesso di passato porta alla nostalgia, quello di presente alla moda e quello di futuro all’illusione.

Zanotti aggiunge che «Replay» è pieno di canzoni tratte da storie e situazioni vere. La ragione, dice, è che un replay non può essere disonesto.

«Nella Borsa di Anna» è il singolo che anticipa l’album

«Nella Borsa di Anna» è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari ed è uscito dopo «Sorry Scusa Lo Siento», prima dell’album. È una ballad sulla fine di una relazione importante e su ciò che resta quando un amore finisce.

Il brano risulta in salita nelle classifiche ufficiali.

Quattro concerti nei club e il Tour Stadi 2027, con Napoli il 27 giugno

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un ritorno ai club piccoli, con quattro concerti. Secondo le informazioni circolate, i quattro appuntamenti sarebbero già tutti sold out.

È in preparazione anche il Tour Stadi 2027. Per il pubblico campano la tappa più vicina è Napoli, in programma il 27 giugno 2027. Queste le date indicate finora:

Data Città 4 giugno 2027 Bibione 8 giugno 2027 Bologna 12 giugno 2027 Torino 13 giugno 2027 Torino 17 giugno 2027 Milano 18 giugno 2027 Milano 21 giugno 2027 Padova 24 giugno 2027 Bari 27 giugno 2027 Napoli 3 luglio 2027 Messina 8 luglio 2027 Roma

Domande frequenti Quando esce il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari? Il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola «Replay» e esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy. La tracklist è stata svelata il 16 novembre 2026. Quante tracce ha Replay dei Pinguini Tattici Nucleari? «Replay» contiene 12 tracce. Si apre con «94» e si chiude con «Chi Non Muore Si Rivive»; tra i titoli ci sono anche «Nella Borsa di Anna» e «Sorry Scusa Lo Siento». Quando suonano i Pinguini Tattici Nucleari a Napoli? I Pinguini Tattici Nucleari suonano a Napoli il 27 giugno 2027, nell’ambito del Tour Stadi 2027. Per il pubblico campano è la tappa più vicina tra le 11 date indicate finora. Qual è il singolo che anticipa Replay dei Pinguini Tattici Nucleari? Il singolo che anticipa «Replay» è «Nella Borsa di Anna», una ballad sulla fine di una relazione importante e su ciò che resta quando un amore finisce. È uscito dopo «Sorry Scusa Lo Siento» e prima dell’album. Di cosa parla Replay dei Pinguini Tattici Nucleari? Secondo Riccardo Zanotti, frontman della band, «Replay» nasce da una domanda: quali azioni entrerebbero nella sequenza video della vita di un trentenne. Il disco ha tre anime comunicanti, passato, presente e futuro, ed è pieno di canzoni tratte da storie e situazioni vere.

Fonte: L’Eco di Bergamo · EZ Rome · Web Lombardia · Radio Web Italia · Spettakolo.it