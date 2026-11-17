Robert Pattinson è il nuovo 007: il benvenuto della Famiglia Reale su Instagram
In sintesi. L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale, che rappresenta Re Carlo III e la Regina Camilla, ha dato il benvenuto a Robert Pattinson, scelto per il ruolo di James Bond. Il messaggio, datato 16 novembre 2026, saluta l’attore con il titolo di 007: «Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, Mr Bond».
I punti chiave
- L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale ha pubblicato un messaggio di benvenuto per Robert Pattinson, datato 16 novembre 2026.
- Robert Pattinson è stato scelto per il ruolo di James Bond.
- Il messaggio della Famiglia Reale saluta Robert Pattinson con il titolo di 007.
- Il testo del messaggio è: «Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, Mr Bond».
- L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale rappresenta Re Carlo III, la Regina Camilla e gli altri membri della famiglia reale che svolgono funzioni ufficiali.
L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale ha dato il benvenuto a Robert Pattinson, scelto per il ruolo di James Bond. Il messaggio, datato 16 novembre 2026, saluta l’attore con il titolo di 007.
Cosa ha scritto la Famiglia Reale su Instagram
Il post accoglie Robert Pattinson con una frase che richiama il mondo di James Bond. È la reazione dei reali alla scelta dell’attore per il ruolo di 007.
«Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, Mr Bond»
Chi gestisce l’account che ha salutato Pattinson
L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale rappresenta Re Carlo III, la Regina Camilla e gli altri membri della famiglia reale che svolgono funzioni ufficiali.
Il saluto a Robert Pattinson è quindi un messaggio pubblicato dal canale istituzionale dei reali.
Domande frequenti
Chi ha dato il benvenuto a Robert Pattinson come nuovo James Bond?
Il benvenuto a Robert Pattinson è arrivato dall’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale. Il messaggio è datato 16 novembre 2026 e saluta l’attore, scelto per il ruolo di James Bond, con il titolo di 007.
Cosa ha scritto la Famiglia Reale a Robert Pattinson su Instagram?
L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale ha scritto: «Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, Mr Bond». La frase richiama il mondo di James Bond e accoglie Robert Pattinson nel ruolo di 007.
Chi rappresenta l’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale?
L’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale rappresenta Re Carlo III, la Regina Camilla e gli altri membri della famiglia reale che svolgono funzioni ufficiali. I suoi messaggi sono quindi comunicazioni del canale istituzionale dei reali.
Quando la Famiglia Reale ha salutato Robert Pattinson come 007?
Il messaggio di benvenuto della Famiglia Reale a Robert Pattinson è datato 16 novembre 2026. È stato pubblicato sull’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale.
Immagine di repertorio
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