di Redazione ZON

In sintesi. Brian May e Roger Taylor dei Queen hanno rielaborato Thank God It’s Christmas, brano natalizio uscito nel novembre 1984, intitolando la nuova versione Thank God It’s Christmas… Again!. La nuova versione aggiunge cori nuovi, una vera batteria e ulteriori parti di chitarra alla voce originale di Freddie Mercury.

I punti chiave Brian May e Roger Taylor dei Queen hanno rielaborato Thank God It’s Christmas, brano uscito nel novembre 1984.

La nuova versione si intitola Thank God It’s Christmas… Again! e ha cori nuovi, una vera batteria e ulteriori parti di chitarra.

La voce di Freddie Mercury nella nuova versione è quella originale del 1984.

Il lavoro è stato co-prodotto con Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson.

Il singolo Thank God It’s Christmas del 1984 si è fermato alla posizione numero 21 nel Regno Unito.

Brian May e Roger Taylor hanno rielaborato Thank God It’s Christmas, il brano natalizio dei Queen uscito nel novembre 1984. La nuova versione si intitola Thank God It’s Christmas… Again!.

Brian May spiega in un messaggio che la nuova casa discografica dei Queen, Sony, ritiene che il brano non abbia mai avuto la visibilità mondiale che merita. Per questo lui e Roger Taylor sono tornati in studio.

Cosa hanno aggiunto Brian May e Roger Taylor alla canzone

Secondo Roger Taylor, la nuova versione dei Queen ha cori nuovi, una vera batteria e ulteriori parti di chitarra. Brian May dice di aver aggiunto gli elementi di produzione che la band avrebbe inserito nel 1984, se ne avesse avuto il tempo.

La voce è quella originale di Freddie Mercury. Brian May la definisce una delle sue interpretazioni migliori e dice che oggi risplende «più che mai».

Il lavoro è stato co-prodotto con Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson. Per Roger Taylor, il rifacimento porta finalmente il pezzo all’altezza degli standard dei Queen.

«Ho sempre avuto la sensazione che non fosse diventato un pezzo dei Queen perfetto quanto avrebbe potuto esserlo»

Roger Taylor ha pronunciato questa frase parlando della versione del 1984. Sui tempi di lavorazione le informazioni non coincidono: Brian May parla di studio «nelle ultime settimane», mentre le notizie sulla produzione indicano l’inizio del 2026 per il lavoro con i co-produttori.

Perché nel 1984 la canzone fu realizzata di corsa

Brian May ricorda che nel 1984 lui e Roger Taylor scrissero il pezzo insieme, cosa che definisce rarissima. Taylor aveva già elaborato tutte le strofe, mentre May sentiva il ritornello nella sua testa.

Sempre secondo Brian May, la band registrò tutto a casa con una drum machine in poche ore. Freddie Mercury incise la sua parte in un’unica sessione a Monaco di Baviera. La casa discografica pubblicò il disco in tempi record, giusto in tempo per Natale. Per May fu «tutto fatto di corsa».

La registrazione originale nacque durante una pausa del tour di The Works. La tabella riassume le date della lavorazione e dell’uscita nel 1984.

Data (1984) Cosa è successo Dove 7 novembre Taylor, May e John Deacon sviluppano due demo natalizi: Thank God It’s Christmas e I Dream of Christmas Sarm West Studios, Notting Hill 9 novembre Freddie Mercury aggiunge la voce; il primo brano viene scelto come migliore dei due Musicland Studios, Monaco di Baviera 11 novembre Mix del brano Musicland Studios, Monaco di Baviera 26 novembre Uscita del singolo —

Come andò il singolo originale nel Regno Unito

Il singolo Thank God It’s Christmas dei Queen non ha mai sfondato e non è entrato tra i classici pop-rock natalizi. Nel Regno Unito si è fermato alla posizione numero 21.

Il 1984 fu l’anno del successo mondiale di Do They Know It’s Christmas. Il brano dei Queen uscì quindi nello stesso periodo di uno dei dischi natalizi più noti.