di Redazione ZON

In sintesi. Il Firenze Rocks 2027 si terrà alla Visarno Arena di Firenze da venerdì 25 a domenica 27 giugno 2027. Gli headliner sono Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More. La prevendita Mastercard dei biglietti parte alle ore 10 di mercoledì 18 novembre 2026, la vendita generale alle ore 10 di venerdì 20 novembre 2026.

I punti chiave Il Firenze Rocks 2027 si tiene alla Visarno Arena di Firenze dal 25 al 27 giugno 2027.

La prevendita Mastercard dei biglietti del Firenze Rocks 2027 parte alle ore 10 di mercoledì 18 novembre 2026 sul sito Priceless.

La vendita generale dei biglietti del Firenze Rocks 2027 parte alle ore 10 di venerdì 20 novembre 2026 sul sito ufficiale e sull’app del festival.

I Foo Fighters aprono il Firenze Rocks 2027 venerdì 25 giugno 2027 e tornano al festival a nove anni dall’ultima esibizione, nel 2018.

Il Firenze Rocks, nato nel 2017, ha superato il milione di biglietti venduti con l’edizione 2026.

Il Firenze Rocks 2027 si terrà alla Visarno Arena di Firenze dal 25 al 27 giugno 2027, con Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More come headliner delle tre serate.

La prevendita Mastercard dei biglietti per il Firenze Rocks 2027 parte alle ore 10 di mercoledì 18 novembre 2026. La vendita generale comincia alle ore 10 di venerdì 20 novembre 2026.

Chi suona venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno 2027

Il programma del Firenze Rocks 2027 prevede un headliner per le prime due serate e due per la chiusura. In lineup ci sono anche Queens of the Stone Age e Fat Dog. Altri artisti verranno annunciati nei prossimi mesi.

Giorno Artisti annunciati Venerdì 25 giugno 2027 Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Fat Dog Sabato 26 giugno 2027 Evanescence Domenica 27 giugno 2027 Placebo, Faith No More

I Foo Fighters aprono il Firenze Rocks 2027 venerdì 25 giugno e tornano sul palco del festival a nove anni dall’ultima esibizione, nel 2018. La band di Dave Grohl arriva a Firenze con il Take Cover Tour 2027, che attraversa Europa e Regno Unito tra l’estate e l’autunno del 2027.

Nella stessa serata suonano i Queens of the Stone Age, che hanno pubblicato il nuovo album Perfecth il 30 ottobre 2026, e i Fat Dog.

Sabato 26 giugno 2027 il Firenze Rocks ospita gli Evanescence.

Domenica 27 giugno 2027 chiudono il festival Placebo e Faith No More. Per i Faith No More è un ritorno sulle scene dopo due anni di stop. I Placebo nel 2026 hanno celebrato i trent’anni del loro album d’esordio con Placebo RE:CREATED e con un tour dedicato ai primi due dischi.

Quando partono prevendita e vendita generale dei biglietti

Per il Firenze Rocks 2027 i biglietti si acquistano in due fasi. La prima è la prevendita Mastercard, la seconda è la vendita aperta a tutti.

Fase Data e ora di inizio Canale di vendita Prevendita Mastercard Mercoledì 18 novembre 2026, ore 10 Sito Priceless Vendita generale Venerdì 20 novembre 2026, ore 10 Sito ufficiale del festival e app del festival

Per il Firenze Rocks 2027 sono previsti biglietti giornalieri, abbonamenti per tutte e tre le giornate e pacchetti dedicati.

Il Firenze Rocks dopo il milione di biglietti venduti

L’edizione 2026 ha permesso al Firenze Rocks di superare il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita. Il festival è partito nel 2017.

In questi anni il Firenze Rocks ha ospitato oltre 100 artisti provenienti da più di 20 Paesi. Tra i nomi saliti sul palco ci sono Metallica, Green Day, Guns N’ Roses, Muse e Red Hot Chili Peppers.