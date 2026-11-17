di Redazione ZON

In sintesi. Ferrari ha presentato a New York la collezione di moda Primavera/Estate 2027. Il direttore creativo Rocco Iannone ha scelto per la sfilata una galleria d’arte di downtown. L’evento coincide con l’apertura del flagship store Ferrari a Soho. Il tema è la New York dell’eccesso e dell’edonismo.

I punti chiave Ferrari ha presentato a New York la collezione di moda Primavera/Estate 2027.

Il direttore creativo di Ferrari, Rocco Iannone, ha scelto una galleria d’arte di downtown per la sfilata.

La sfilata di Ferrari coincide con l’apertura del flagship store del marchio a Soho.

La collezione Ferrari Primavera/Estate 2027 si ispira alla New York della decade dell’eccesso e dell’edonismo, con riferimenti a Robert Mapplethorpe e Jean-Michel Basquiat.

La collezione Ferrari comprende cinque tipologie di capi e accessori, tra cui completi in vinile rosso Ferrari anche da uomo.

Ferrari ha presentato a New York la sua collezione di moda Primavera/Estate 2027. La sfilata coincide con l’apertura del flagship store del marchio a Soho.

Rocco Iannone porta la sfilata in una galleria d’arte di downtown

Il direttore creativo di Ferrari, Rocco Iannone, ha scelto di restare in downtown per la presentazione. Ha occupato gli spazi di una nota galleria d’arte di New York.

Con questa scelta la sfilata di Ferrari dialoga con altre discipline. Il punto in comune è la ricerca di eccellenza e innovazione.

La collezione Primavera/Estate 2027 di Ferrari è un omaggio a New York. Il suo spunto creativo è l’identità della città, definita malleabile, cangiante e mai statica, e il suo essere un melting pot di innumerevoli culture.

Quali capi e accessori compongono la collezione di Ferrari

La New York immaginata da Rocco Iannone è quella rimasta nell’immaginario collettivo come la città della decade dell’eccesso e dell’edonismo.

Per costruirla, il designer guarda alla classicità del fotografo Robert Mapplethorpe e all’espressività dell’artista Jean-Michel Basquiat. Nella collezione di Ferrari convivono anche il pop e il kitsch.

Questi riferimenti diventano capi e accessori della collezione Primavera/Estate 2027 di Ferrari:

abiti e tailleur classici;

tute da jogging;

completi in vinile rosso Ferrari, anche da uomo;

borse e cappelli con visiera;

maxi gioielli.