«Last Christmas» dei Wham!: cosa racconta davvero la canzone e come è nata

di Redazione ZON

In sintesi. «Last Christmas» dei Wham! racconta una storia d’amore finita male, non il Natale in sé. Chi canta ha dato il cuore a qualcuno a Natale, un anno dopo lo rivede con un altro e promette di non farsi ferire ancora. George Michael scrisse il brano nel febbraio 1984; il singolo è uscito il 3 dicembre 1984.

I punti chiave George Michael ha scritto «Last Christmas» nel febbraio 1984, nella sua vecchia camera da letto a casa dei genitori.

Il singolo dei Wham! è uscito il 3 dicembre 1984 per CBS a livello internazionale.

Nel Natale 1984 «Last Christmas» è arrivato al numero 2 nel Regno Unito, dietro «Do They Know It’s Christmas?» di Band Aid, e vi è rimasto per cinque settimane consecutive.

«Last Christmas» ha raggiunto il numero 1 di Natale nel Regno Unito il 22 dicembre 2023, dopo 39 anni, il percorso più lungo di sempre.

Gli Wham! hanno donato i diritti d’autore del 45 giri di «Last Christmas» alla raccolta per la carestia in Etiopia.

«Last Christmas» dei Wham! sembra una canzone di Natale, ma racconta una storia d’amore finita male. Chi canta aveva dato il cuore a qualcuno a Natale, un anno dopo lo rivede con un altro e promette a sé stesso di non farsi ferire ancora. L’ha scritta e prodotta George Michael nel 1984.

Di cosa parla «Last Christmas» in breve?

È una ballata malinconica su amore non ricambiato, vulnerabilità e crescita emotiva. Chi canta racconta di aver dato il cuore a qualcuno a Natale e di averlo visto spezzare quasi subito.

Il contrasto tra la melodia allegra e la tristezza della storia è ciò che, secondo le letture più diffuse, rende il brano universale.

Come è nata «Last Christmas»?

George Michael scrisse il brano nel febbraio 1984 a proposito di una rottura avvenuta a Natale. Lo compose nella sua vecchia camera da letto, a casa dei genitori, mentre lui e Andrew Ridgeley erano in visita.

Ridgeley ha raccontato che, dopo una cena, Michael sparì di sopra per circa un’ora. Poi gli fece sentire introduzione e melodia del ritornello nella stanza dove da ragazzi registravano jingle e imitazioni di programmi radio. Per Ridgeley fu «un momento di meraviglia»: Michael aveva «distillato l’essenza del Natale» in musica.

Sempre secondo Ridgeley, l’intenzione era scrivere un numero uno di Natale, un brano capace di durare nel tempo e «perenne».

Chi l’ha registrata e quando è uscita?

La registrazione è dell’agosto 1984, agli Advision Studios di Londra. Secondo la scheda semplificata di un’enciclopedia online, Michael ha cantato, prodotto e suonato tutte le parti. Un’altra ricostruzione dice che in studio c’erano solo l’ingegnere Chris Porter e due assistenti, senza Ridgeley.

Il singolo è uscito il 3 dicembre 1984 per CBS a livello internazionale. In molti paesi europei è uscito come doppio lato A con «Everything She Wants», per Epic.

Nel 1985 è stato ripubblicato come «Pudding Mix», con molte parti riregistrate, voce di Michael compresa. Al 2025, secondo l’enciclopedia online, questa versione è stata usata per tutte le uscite successive e il mix originale non è mai stato ristampato.

Cosa racconta il testo, passo dopo passo?

Il testo segue una piccola vicenda in tre tempi. Questa è una parafrasi del suo svolgimento, senza citazioni.

Il passato: un cuore donato a Natale

Chi canta ricorda di aver affidato il proprio cuore a qualcuno proprio a Natale. L’altra persona lo ha ferito quasi subito.

Il presente: l’incontro un anno dopo

Dodici mesi più tardi quella persona gli ricompare davanti, ora insieme a un altro.

La decisione: non ripetere l’errore

Chi canta promette a sé stesso di non farsi ferire di nuovo e di riservare il proprio affetto a qualcuno di speciale.

Quali interpretazioni esistono, e chi le sostiene?

Dalle fonti consultate non risulta una dichiarazione diretta di George Michael sul significato del testo. Le parole di Ridgeley riguardano la nascita del brano, non il suo senso: quanto segue è lettura, non parola dell’autore.

Un sito musicale italiano propone una lettura precisa: la storia d’amore sarebbe iniziata il 25 dicembre e finita il giorno dopo, il 26.

Altri siti italiani ritengono che il brano c’entri poco con il Natale, a parte la frase d’apertura. Un’emittente di news lo descrive come una ballata malinconica «mascherata da canzone di Natale».

Come è andata in classifica?

Nel Natale 1984 arrivò al numero 2 nel Regno Unito, battuto da «Do They Know It’s Christmas?» di Band Aid, a cui Michael aveva partecipato come cantante. Restò cinque settimane consecutive al numero 2. Ha poi raggiunto il numero 1 in vari paesi europei, tra cui l’Italia.

Classifica Risultato Data Regno Unito, primo numero 1 Vetta per la prima volta 1° gennaio 2021 Regno Unito, numero 1 di Natale Dopo 39 anni, il percorso più lungo di sempre; bis nel 2024, primo brano a riuscirci in due anni consecutivi 22 dicembre 2023 Regno Unito, Natale 2025 Numero 2, dietro «XMAS» di Kylie Minogue Dicembre 2025 Stati Uniti, Billboard Hot 100 Numero 2, il miglior piazzamento di sempre (prima era il 3 del dicembre 2024); il primo posto è rimasto a Mariah Carey Settimana del 13 dicembre 2025 Billboard Global 200 e Global Excl. US Numero 1 Edizione del 3 gennaio 2026

Per anni è stato il singolo più venduto nel Regno Unito senza mai arrivare al numero 1. Secondo Official Charts, a dicembre 2023 contava 5,34 milioni di unità (1,93 milioni di vendite e circa 413 milioni di stream), quinto singolo più venduto di sempre nel paese. Nella settimana del numero 1 di Natale 2023 ha totalizzato 13,3 milioni di stream, record per un brano di Natale in vetta.

Sony Music UK, il 15 dicembre 2023, parlava di sei dischi di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti e di oltre 1,6 miliardi di stream nel mondo. Negli Stati Uniti il singolo è uscito solo nel novembre 2014, in vinile da 12 pollici, come esclusiva del Record Store Day.

I proventi della canzone vanno in beneficenza?

Sì. Il video fu girato a Saas-Fee, in Svizzera, e gli Wham! donarono i diritti d’autore del 45 giri alla raccolta per la carestia in Etiopia. Nel 1985, a Smash Hits, Michael disse che tutti i suoi profitti andavano all’Etiopia e che Band Aid era stata un’ottima iniziativa, ma limitata a un solo giorno.

Per i 40 anni, nel 2024, l’eredità di Michael ha donato parte delle royalties accumulate a circa 20 organizzazioni benefiche. Le notizie successive parlano di oltre 20 sovvenzioni nel Regno Unito per giovani svantaggiati, salute mentale e giovani LGBTQ+ senza casa.

Cosa si dice sul brano ma non è verificato?

Alcuni siti italiani scrivono che il titolo originale fosse «Last Easter». Non risulta da fonti ufficiali né da interviste di Michael o Ridgeley: è una voce non verificata.

Una fonte sostiene che il singolo sia uscito come lato B di «Everything She Wants», ma la maggior parte delle altre parla di doppio lato A. Una fonte indica anche il 15 dicembre 1984 come data d’uscita: coincide con l’inizio della permanenza in classifica britannica, mentre la data più citata è il 3 dicembre.

Quanto a Ridgeley, la scheda semplificata dell’enciclopedia online dice che non ebbe alcun ruolo nella scrittura o nella registrazione, ma ascoltò e commentò la prima melodia.

Che eredità culturale ha lasciato?

Dal 2010 esiste il gioco «Whamageddon»: vince chi evita di sentire «Last Christmas» dal 1° dicembre alla vigilia di Natale. Le altre registrazioni del brano non contano come sconfitta.

Nel 2019 è uscito il film «Last Christmas» con Emilia Clarke e Henry Golding. Il soggetto è stato co-scritto da Emma Thompson e Bryony Kimmings, che ha detto che Michael aveva collaborato all’idea prima della morte, nel 2016.

Domande frequenti Di cosa parla Last Christmas dei Wham? «Last Christmas» è una ballata malinconica su amore non ricambiato, vulnerabilità e crescita emotiva. Chi canta ha dato il cuore a qualcuno a Natale, dopo un anno lo rivede insieme a un altro e promette a sé stesso di non farsi ferire di nuovo. Dalle fonti consultate non risulta una dichiarazione diretta di George Michael sul significato del testo: le interpretazioni sono letture, non parola dell’autore. Chi ha scritto Last Christmas? L’ha scritta e prodotta George Michael nel 1984. Secondo Andrew Ridgeley, Michael la compose nella sua vecchia camera da letto, a casa dei genitori, scomparendo di sopra per circa un’ora dopo una cena. L’intenzione, sempre secondo Ridgeley, era scrivere un numero uno di Natale capace di durare nel tempo. Quando è uscita Last Christmas? Il singolo dei Wham! è uscito il 3 dicembre 1984 per CBS a livello internazionale. In molti paesi europei è uscito come doppio lato A con «Everything She Wants», per Epic. Nel 1985 è stato ripubblicato come «Pudding Mix», con molte parti riregistrate. Last Christmas è mai arrivata al numero 1 nel Regno Unito? Sì. Nel Natale 1984 si fermò al numero 2, battuta da «Do They Know It’s Christmas?» di Band Aid. Ha raggiunto il numero 1 di Natale nel Regno Unito il 22 dicembre 2023, dopo 39 anni, e ha ripetuto il risultato nel 2024. I soldi di Last Christmas vanno in beneficenza? Gli Wham! donarono i diritti d’autore del 45 giri alla raccolta per la carestia in Etiopia. Nel 1985 George Michael disse a Smash Hits che tutti i suoi profitti andavano all’Etiopia. Nel 2024, per i 40 anni del brano, l’eredità di Michael ha donato parte delle royalties accumulate a circa 20 organizzazioni benefiche.

Fonte: Official Charts Company · Official Charts Company (storico dei Christmas Number 1) · Sony Music UK · Billboard · Billboard Italia · Big Issue (intervista ad Andrew Ridgeley) · Smooth Radio (racconto di Ridgeley) · The Quietus · Sky TG24 · Panorama · Radio 105 · George Michael Forever (cita Smash Hits, 1985) · Wikipedia (Last Christmas, scheda in inglese) · Wikipedia (Last Christmas, Simple English) · Whamageddon · Last Christmas dei Wham! non era una canzone di Natale, ma lo è diventata · Story behind the Christmas Song: Last Christmas by Wham! – The Sunday Post · Last Christmas dei Wham!: testo e significato – Soundsblog · List of Billboard Global 200 number ones of 2026 · Wham!’s “Last Christmas” Makes U.K. Chart History 39 Years After Its Release