Oroscopo Paolo Fox del 9 novembre 2026: amore, rapporti e lavoro per i 12 segni

di Redazione ZON

In sintesi. L’oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre 2026 comprende le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali, dall’Ariete ai Pesci, su amore, rapporti e lavoro. Le previsioni arrivano dalla rubrica di Radio Lattemiele e ZON.it le riferisce in una sintesi redazionale, con parole proprie.

I punti chiave L’oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre 2026 riguarda 12 segni zodiacali, dall’Ariete ai Pesci.

Le previsioni di Paolo Fox arrivano dalla rubrica dell’oroscopo di Radio Lattemiele.

ZON.it riferisce le previsioni di Paolo Fox con una sintesi redazionale, con parole proprie.

Per la Bilancia, secondo Paolo Fox, Venere nel segno favorisce un recupero sentimentale, mentre Saturno contrario invita alla prudenza nelle collaborazioni.

Per la Vergine, secondo Paolo Fox, la giornata del 9 novembre 2026 è molto interessante anche per il lavoro, dove si profilano cambiamenti importanti.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 9 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono di Paolo Fox e arrivano dalla rubrica dell’oroscopo di Radio Lattemiele, per il 9 novembre 2026. ZON.it le riferisce segno per segno, con parole proprie.

♈ Ariete

Rapporti un po’ freddi e complicati, con Venere contraria che consiglia di non forzare. Il punto a favore è la voglia di rimettersi in gioco, soprattutto per chi era rimasto fermo.

♉ Toro

In amore ci sono incomprensioni da smorzare, soprattutto se legate a una domenica nervosa. Con i parenti serve prudenza, e davanti a critiche e provocazioni conviene mantenere la calma.

♊ Gemelli

Cresce il desiderio di emozioni e di coinvolgimento sentimentale. Il periodo viene descritto come interessante anche per nuovi progetti e iniziative.

♋ Cancro

Emozioni intense e sentimenti in primo piano, soprattutto per chi è solo o ha conosciuto da poco qualcuno: qui si consiglia di verificare la sincerità di chi sta accanto. Sul lavoro si parla di chiamate e novità, ma chi ha ricevuto una critica, magari di recente, ha un problema da risolvere.

♌ Leone

In amore possibili discussioni dettate dall’orgoglio, con una Luna dissonante attiva da ieri. Meglio non dare peso alle provocazioni e frenare il nervosismo: domani il clima dovrebbe migliorare.

♍ Vergine

Per il Vergine i sentimenti non passano in secondo piano per freddezza: la fama di razionale e calcolatore, sostiene l’astrologo, nasconde un modo di amare discreto, lontano dall’esibizione. La giornata è molto interessante, anche per il lavoro, dove si profilano cambiamenti importanti.

♎ Bilancia

Venere nel segno favorisce un recupero sentimentale e, si spera, nuove conoscenze. Chi ha vissuto una crisi in passato è invitato a superarla; con Saturno contrario, prudenza nelle collaborazioni.

♏ Scorpione

La Luna nuova è favorevole a sentimenti, incontri e nuove conoscenze. Alcune questioni importanti non sono andate a buon fine di recente, ma è il momento adatto per riflettere e sbloccarle.

♐ Sagittario

I sentimenti si risvegliano, ma si chiede più presenza e meno tendenza a sfuggire: si desidera molto una persona e, quando cede, può arrivare l’imbarazzo e la voglia di allontanarsi. Sul lavoro conviene preparare le iniziative e avanzare proposte da mercoledì.

♑ Capricorno

C’è il rischio di trascurare sentimenti e rapporti familiari, pur con buone ragioni, perché il segno tiene al benessere materiale di chi gli sta intorno. Giornata interessante per contatti e comunicazioni.

♒ Acquario

Qualche incertezza e incomprensione: servono pazienza e diplomazia, soprattutto se da domenica col partner qualcosa non va. Non per forza manca l’amore, ma uno dei due può essere frustrato e nervoso.

♓ Pesci

Giornate favorevoli a incontri e nuove storie, anche non impegnative. Si invita a cogliere l’occasione per realizzare un progetto; i contatti di queste ore contano e l’amore può sorprendere.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox del 9 novembre 2026 offre previsioni su amore, rapporti e lavoro per tutti i 12 segni, dall’Ariete ai Pesci. Per l’Ariete i rapporti sono un po’ freddi e complicati, mentre per i Pesci le giornate sono favorevoli a incontri e nuove storie. Come va l’amore per la Bilancia secondo Paolo Fox il 9 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, per la Bilancia Venere nel segno favorisce un recupero sentimentale e, si spera, nuove conoscenze. Chi ha vissuto una crisi in passato è invitato a superarla. Con Saturno contrario serve prudenza nelle collaborazioni. Quale segno ha una giornata molto interessante per il lavoro il 9 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, la Vergine ha una giornata molto interessante anche per il lavoro, dove si profilano cambiamenti importanti. Il Capricorno ha una giornata interessante per contatti e comunicazioni. Da dove arrivano le previsioni di Paolo Fox pubblicate da ZON.it? Le previsioni di Paolo Fox arrivano dalla rubrica dell’oroscopo di Radio Lattemiele. ZON.it le riferisce segno per segno con una sintesi redazionale, scritta con parole proprie. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No. Secondo l’avvertenza pubblicata da ZON.it, l’oroscopo è una forma di intrattenimento e le previsioni non hanno valore predittivo. Non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele