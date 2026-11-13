Pinguini Tattici Nucleari, “Nella borsa di Anna”: il significato della canzone, il videoclip e le date del tour

di Redazione ZON

In sintesi. “Nella borsa di Anna” è il singolo dei Pinguini Tattici Nucleari pubblicato il 6 novembre 2026. Racconta la fine di un amore dal punto di vista di lui, con la borsa di Anna come simbolo di ciò che resta. Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme musicali, anticipa l’album Replay, in uscita il 4 dicembre 2026.

I punti chiave I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il singolo “Nella borsa di Anna” il 6 novembre 2026.

L’album Replay, il nono dei Pinguini Tattici Nucleari, esce il 4 dicembre 2026 per Epic/Sony Music Italy.

Il videoclip di “Nella borsa di Anna” è ripreso interamente dal fondo di una borsa.

Il Tour Stadi 2027 dei Pinguini Tattici Nucleari si svolge tra giugno e luglio 2027 ed è organizzato da Magellano Concerti.

L’Hello World – Tour Stadi 2025 ha totalizzato 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato il 6 novembre 2026 il singolo “Nella borsa di Anna”, che anticipa l’album Replay in uscita il 4 dicembre 2026. Il tour negli stadi 2027 toccherà anche Napoli.

Il brano racconta la fine di una storia d’amore ed è disponibile su tutte le principali piattaforme musicali. Il singolo arriva dopo l’estate di “Sorry, Scusa, Lo Siento”, che sarà inclusa nel disco.

Appuntamento Data Dettaglio Singolo “Nella borsa di Anna” 6 novembre 2026 Su tutte le piattaforme musicali Album Replay 4 dicembre 2026 Etichetta Epic/Sony Music Italy Tour Stadi 2027 Giugno e luglio 2027 Terzo tour negli stadi della band, organizzato da Magellano Concerti

Chi è Anna e da dove nasce la canzone

Il brano dei Pinguini Tattici Nucleari nasce, a quanto racconta la band, da un’esperienza reale vissuta da un amico comune ai componenti del gruppo. Il punto di partenza è un episodio semplice: la borsa di una ragazza di nome Anna.

Anna è quindi la protagonista di una storia che la band trasforma in un racconto universale. Dal materiale disponibile non emergono altri dettagli sulle persone coinvolte.

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, spiega che la storia è narrata da una prospettiva insolita: dall’interno della borsa. La borsa diventa il simbolo di tutto ciò che resta quando una relazione finisce.

Cosa racconta il testo di Nella borsa di Anna

“Nella borsa di Anna” è una ballad che descrive la fine di un amore dal punto di vista di lui, con un tono insieme rassegnato e nostalgico. L’uomo si rivolge alla ex compagna e parla di lei, tra errori del passato e la PEC della separazione.

La borsa serve a mettere in fila il passato della coppia: oggetti quotidiani e ricordi che Anna porta con sé. Il narratore vede in quella borsa un posto occupato ormai da altro, come dice un verso del brano: “Perché nella borsa di Anna c’è un altro dove c’ero io” (Pinguini Tattici Nucleari, “Nella borsa di Anna”).

Il dettaglio che cambia la lettura arriva solo negli ultimi versi: la coppia ha un figlio. Questo legame resta anche dopo la rottura e dà più peso alla malinconia di tutto il brano.

Le due figure sono presentate in contrasto. Lui appare triste e ancora legato al passato. Lei sembra, almeno in apparenza, serena e senza rimpianti, e riempie la borsa anche di giochi per il bambino.

Il videoclip è girato dal fondo della borsa

Il videoclip di “Nella borsa di Anna” è stato prodotto da Sony Music Italia e Broga’s Studio. L’intero video è ripreso dal fondo di una borsa e si apre con un flashforward che anticipa l’evoluzione della storia.

La zip si apre e si chiude a seconda delle scene, e l’inquadratura mostra sempre Anna. Il racconto parte dal giorno in cui lei conosce l’ex partner, passa per il primo bacio e i momenti felici, fino alla rottura e al ritorno alla scena iniziale.

Nel corso del video la borsa si riempie di oggetti legati ai bei ricordi. Anna appare malinconica mentre li riguarda, poi serena nelle scene finali, quando chiude la borsa. Solo alla fine compare il figlio, che fruga nella borsa.

La band resta in secondo piano: Riccardo Zanotti e gli altri compaiono per pochi secondi sullo schermo di un telefono dentro la borsa. I Pinguini Tattici Nucleari hanno abituato il pubblico a videoclip elaborati. Quello di “Tetris”, del 2018, fu registrato al contrario e poi mandato in rewind.

Replay è il nono album dei Pinguini Tattici Nucleari

Con Replay la band bergamasca raggiunge il nono album. La formazione comprende Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Simone Pagani, Matteo Locati, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini.

I dischi precedenti sono Hello World (2024), Fake News (2022) e AHIA! (2020). I Pinguini Tattici Nucleari hanno raggiunto 91 dischi di platino e 11 dischi d’oro.

Nelle classifiche radiofoniche, i brani “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda”, tratti da Hello World, sono entrati nella Top 100 annuale dei più trasmessi, secondo EarOne.

Il club tour di novembre e il tour negli stadi del 2027

In attesa dell’album, i Pinguini Tattici Nucleari tornano nei piccoli club con quattro appuntamenti a novembre 2026. Tutte le date sono andate esaurite in pochissimi minuti. Le informazioni sono sul sito di Magellano Concerti, www.magellanoconcerti.it.

Il Tour Stadi 2027, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, attraverserà l’Italia tra giugno e luglio 2027. Sarà la terza volta della band sui palchi dei principali stadi italiani. Tra le città in programma ci sono Roma, Napoli, Milano e Torino. I biglietti sono in vendita da alcuni mesi.

Il precedente Hello World – Tour Stadi 2025 ha totalizzato 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, secondo i dati diffusi dalla produzione.