Come nasce l’insegnante di sostegno: da Chiavari ai Bes e ai Dsa di oggi

di Redazione ZON

In sintesi. L’insegnante di sostegno nasce in Italia dalle classi differenziali e dalle scuole speciali del Novecento, che resero necessario formare un docente dedicato. Il pedagogista Antonio Gonnelli-Cioni aprì nel 1889 a Chiavari, in Liguria, il primo istituto italiano per «frenastenici». Nel 1900 a Roma nacque la Scuola magistrale ortofrenica.

I punti chiave Il pedagogista Antonio Gonnelli-Cioni (1854-1912) inaugurò nel 1889 a Chiavari il primo istituto italiano per «frenastenici».

Nel 1893 il ministero dell’Istruzione concesse a Gonnelli-Cioni la libera docenza per il metodo chiamato «ortofrenia».

Il primo corso di ortofrenia si tenne in una scuola comunale di Milano tra novembre 1894 e giugno 1895.

Nel 1900 la Lega nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti istituì a Roma la Scuola magistrale ortofrenica, dove insegnò anche Maria Montessori (1870-1952).

I bisogni educativi speciali (Bes) comprendono tre gruppi di studenti: quelli con disabilità secondo la legge n. 104, quelli con Dsa certificati dalla legge n. 170 e quelli senza certificazione che il consiglio di classe ritiene bisognosi di un piano personalizzato.

L’insegnante di sostegno nasce in Italia dalle classi differenziali e dalle scuole speciali del Novecento, che resero necessario formare un docente dedicato. Il primo istituto per «frenastenici» aprì a Chiavari, in Liguria, nel 1889.

Chi aprì a Chiavari il primo istituto per «frenastenici»

Il pedagogista Antonio Gonnelli-Cioni (1854-1912) inaugurò nel 1889 a Chiavari il primo istituto italiano per quelli che allora si chiamavano «frenastenici». «Frenastenia» era il termine dell’epoca per indicare ritardi cognitivi o disturbi dell’apprendimento.

Nel corso del Novecento l’esempio di Chiavari fu seguito in tutta Italia. Con la diffusione di classi differenziali e scuole speciali si rese necessaria la formazione di un insegnante specifico: il cosiddetto insegnante di sostegno.

Le tappe che portarono alla formazione dei primi docenti

Anno Che cosa accadde 1889 Gonnelli-Cioni inaugura a Chiavari il primo istituto italiano per «frenastenici» 1893 Il ministero dell’Istruzione concede a Gonnelli-Cioni la libera docenza per il metodo chiamato «ortofrenia» Novembre 1894 – giugno 1895 In una scuola comunale di Milano si tiene il primo corso di ortofrenia 1900 La Lega nazionale per la protezione dei fanciulli deficienti istituisce a Roma la Scuola magistrale ortofrenica

Il contributo di Maria Montessori alla Scuola ortofrenica di Roma

Alla Scuola magistrale ortofrenica di Roma, istituita nel 1900, insegnò anche la pedagogista Maria Montessori (1870-1952). Montessori si dedicò alla comprensione dei bambini «frenastenici» ricoverati nel manicomio di Roma.

Che cosa fa oggi l’insegnante di sostegno in classe

Oggi l’insegnante di sostegno è previsto quando in classe c’è uno studente «certificato». Dovrebbe lavorare in sinergia con i colleghi e occuparsi di tutti gli studenti, non solo del ragazzo con disabilità.

Lo studente con disabilità resta anche allievo dell’insegnante curricolare.

Con l’espressione «bisogni educativi speciali» (Bes) si indicano tre gruppi:

gli studenti con le disabilità individuate dalla legge n. 104;

gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) certificati dalla legge n. 170;

gli studenti senza certificazione che il consiglio di classe ritiene bisognosi di un piano personalizzato.

Di solito è il docente a notare i primi segnali di un disturbo dell’apprendimento. Indirizza poi la famiglia verso centri specialistici, pubblici o privati, che sottopongono il bambino a test standardizzati per l’eventuale rilascio della certificazione.

Perché le diagnosi di Dsa dividono gli specialisti

In Italia la percezione diffusa è che le diagnosi di Dsa siano aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni. Il tema è molto discusso anche tra gli specialisti.

Alcuni studiosi ritengono urgente la diagnosi precoce, per evitare disagi psicologici ai bambini. Altri parlano di un «eccesso di diagnostica neuropsichiatrica».

Il pedagogista Daniele Novara sostiene che certificazioni molto numerose e spesso molto precoci appiattiscono le differenze tra i bambini:

«Non si tollera più nelle scuole e neanche nelle famiglie l’immaturità (neurofisiologica) dei bambini»

L’aumento percepito di casi di Dsa è legato al maggior numero di test eseguiti e a una diversa sensibilità verso il tema.