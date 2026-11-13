You Can See Everything: Elizabeth Holmes e il caos della verità nel film di Nathan Fielder

di Redazione ZON

In sintesi. You Can See Everything è il documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim, prodotto da A24, su Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos condannata per truffa. Il film è girato nella casa di Holmes prima del carcere e arriva in 50 cinema italiani il 27, 28 e 29 novembre 2026, distribuito da I Wonder Pictures.

I punti chiave Il documentario You Can See Everything, diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim e prodotto da A24, dura 174 minuti.

Nathan Fielder, Lance Oppenheim e una troupe di sette persone hanno girato per 34 giorni nella casa di Elizabeth Holmes e Billy Evans.

Elizabeth Holmes è entrata in una prigione texana il 30 maggio 2023 per scontare una pena di 11 anni e 3 mesi.

Amanda Seyfried, che aveva già interpretato Elizabeth Holmes nella serie The Dropout, prende il posto di Holmes in cella nelle scene ricostruite.

You Can See Everything esce in 50 cinema italiani il 27, 28 e 29 novembre 2026, con distribuzione di I Wonder Pictures.

You Can See Everything, il documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim prodotto da A24, racconta Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, e finisce per mettere in discussione la stessa idea di verità. Holmes ha 42 anni ed è in carcere per truffa.

Che cosa mostra il documentario dentro la casa di Holmes

Elizabeth Holmes ha accettato di farsi filmare nella propria casa poco prima di entrare in carcere. Davanti alla cinepresa compaiono anche il compagno Billy Evans e i figli.

Nel 2023 Holmes ed Evans hanno contattato A24 per documentare i giorni che precedevano la carcerazione. Fielder, Oppenheim e una troupe di sette persone hanno girato per 34 giorni, con accesso completo alla vita domestica della coppia.

Holmes vuole mostrarsi diversa dalla truffatrice condannata dalla giustizia: si presenta come una donna convinta delle proprie ragioni. La sua sincerità sembra autentica, ma si scontra con i fatti emersi durante il processo.

Perché Amanda Seyfried recita in un documentario

Dopo l’ingresso di Holmes in carcere, Nathan Fielder ricostruisce alcune situazioni con degli attori. Amanda Seyfried, che aveva già interpretato Elizabeth Holmes nella serie The Dropout, prende il posto dell’imprenditrice in cella.

Realtà e finzione si affiancano, e non è più chiaro chi osservi chi. In una scena del film Holmes pronuncia la frase “non so se lo sapevo”.

Fielder racconta l’impressione che gli ha fatto l’incontro con lei: “Non capivi davvero cosa le passasse per la testa”. Secondo il regista, dopo l’accusa di truffa nessuno l’ha difesa, nonostante fosse molto nota.

Lance Oppenheim riassume così il nodo del film: “La vera domanda di questo documentario è: lei era consapevole o no?”.

Chi è Elizabeth Holmes e che cosa è successo a Theranos

Elizabeth Holmes ha fondato Theranos nel 2003. La startup prometteva centinaia di analisi del sangue partendo da una sola goccia, con un macchinario che avrebbe rivoluzionato la medicina.

Holmes ha convinto investitori e media ed è diventata miliardaria. Tra i suoi sostenitori c’erano Henry Kissinger e Bill Clinton.

La tecnologia, però, non funzionava. Le indagini giornalistiche e governative hanno portato al fallimento di Theranos e ai guai giudiziari della fondatrice. Holmes è entrata in una prigione texana il 30 maggio 2023, per scontare una pena di 11 anni e 3 mesi.

Le altre opere dedicate al caso prima del film

La vicenda di Theranos aveva già ispirato libri, documentari e una serie. La tabella elenca le principali.

Anno Titolo Formato Autore o protagonista 2018 Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup Libro John Carreyrou 2019 The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley Documentario, presentato al Sundance Film Festival Alex Gibney 2019 The Dropout Podcast e documentario di ABC News Nightline Rebecca Jarvis 2022 The Dropout Serie tv Hulu, uscita su Disney+ Amanda Seyfried nel ruolo di Holmes

Quando e dove vedere You Can See Everything in Italia

You Can See Everything arriva nelle sale italiane il 27, 28 e 29 novembre 2026 come evento speciale, in 50 cinema selezionati. La distribuzione è di I Wonder Pictures, nell’ambito della Unipol Biografilm Collection.

Il documentario dura 174 minuti, quasi tre ore. Sarà presentato in anteprima anche al 44° Torino Film Festival.