Perché i gatti miagolano: lo studio dopo il caso di Treviso

di Redazione ZON

In sintesi. I gatti miagolano anche per chiedere aiuto alle persone, secondo uno studio di etologi dell’Università di San Paolo, in Brasile, pubblicato su Animal Behaviour. In un test su 38 gatti domestici con cibo visibile ma irraggiungibile, i miagolii sono stati 86 con una persona attenta e 20 con l’animale da solo.

I punti chiave Gli etologi dell’Università di San Paolo, in Brasile, hanno coinvolto 38 gatti domestici in uno studio pubblicato su Animal Behaviour.

Ogni gatto vedeva e annusava il proprio cibo preferito, chiuso in un contenitore di plastica forato che non poteva raggiungere da solo.

I gatti hanno emesso 86 miagolii con una persona presente e attenta e 20 miagolii da soli, quindi quattro volte di più con qualcuno accanto.

Lo studio non dimostra che i gatti capiscano il problema e chiedano aiuto come farebbe una persona: secondo gli autori hanno imparato ad associare il miagolio a una possibile risposta.

Uno studio pubblicato su Ethology ha mostrato che i gatti domestici miagolano di più e più forte con i proprietari maschi.

Un gatto di Treviso ha contribuito a salvare una coppia dall’intossicazione da monossido di carbonio con un miagolio insistente e anomalo. Uno studio brasiliano spiega perché i gatti miagolano.

Il lavoro è di un gruppo di etologi dell’Università di San Paolo, in Brasile, ed è uscito sulla rivista Animal Behaviour. Secondo gli autori, il miagolio serve anche a chiedere aiuto alle persone.

Come hanno testato i gatti: cibo visibile ma irraggiungibile

I ricercatori dell’Università di San Paolo hanno coinvolto 38 gatti domestici. A ogni gatto hanno mostrato il suo cibo preferito, messo in un contenitore di plastica forato.

Il gatto poteva vedere e annusare il cibo, ma non poteva raggiungerlo da solo. Gli studiosi hanno osservato per un minuto che cosa succedeva con il proprietario presente e attento e che cosa succedeva con il gatto solo.

Con una persona presente i miagolii sono quattro volte di più

La differenza nel numero di miagolii è netta: con la persona presente i gatti ne hanno emessi 86 in totale, da soli 20. Il numero è quindi quattro volte superiore quando c’è qualcuno.

Situazione Miagolii in un minuto (totale) Persona presente e attenta 86 Gatto da solo 20

Cambia anche lo sguardo. Quando miagolavano davanti alla persona, molti gatti la guardavano direttamente e spostavano lo sguardo tra lei e il cibo. Gli autori ricordano che questo comportamento è già noto in altre specie ed è spesso associato alla comunicazione diretta verso un interlocutore.

Da soli, i gatti restavano più tempo fermi, con lo sguardo fisso sulla porta.

Che cosa lo studio non dimostra sui gatti

Per gli autori, i gatti adattano il comportamento al contesto. Se c’è qualcuno che può aiutarli, aumentano i miagolii e orientano l’attenzione verso di lui.

I risultati non dimostrano però che i gatti capiscano il problema e decidano di chiedere aiuto come farebbe una persona. Secondo gli autori suggeriscono piuttosto che i gatti hanno imparato ad associare il miagolio alla possibilità di ottenere una risposta.

«Questi risultati sono coerenti con l’ipotesi che il miagolio svolga un ruolo comunicativo nelle interazioni tra gatti e umani»

La frase è tratta dallo studio pubblicato su Animal Behaviour.

Con chi miagolano i gatti: gli studi già noti

Gli esperti sanno già che i gatti miagolano spesso in presenza di esseri umani e relativamente di rado in presenza di altri gatti. Questo suggerisce che il comportamento sia legato alla vicinanza con le persone.

Uno studio pubblicato su Ethology ha mostrato che i gatti domestici miagolano di più e più forte con i proprietari maschi. La spiegazione ipotizzata è che gli uomini abbiano bisogno di segnali più espliciti per rispondere alle esigenze del gatto, mentre le donne sarebbero più brave a interpretare le emozioni feline.