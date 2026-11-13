Perché la moneta da 50 pence ha sette lati: la geometria dei distributori

di Redazione ZON

In sintesi. La moneta britannica da 50 pence, in circolazione nel Regno Unito dal 1969, ha sette lati incurvati perché ha la forma di un ettagono di Reuleaux. Questa forma ha larghezza costante: la distanza tra due lati opposti non cambia mai, quindi la moneta scorre nelle canaline dei distributori automatici senza bloccarsi e si riconosce anche al tatto.

I punti chiave La moneta britannica da 50 pence è in circolazione nel Regno Unito dal 1969 ed è stata la prima moneta al mondo con questa forma.

La moneta da 50 pence ha sette lati uguali e incurvati, la forma detta ettagono di Reuleaux.

L’ettagono di Reuleaux ha larghezza costante: la distanza tra due lati opposti non cambia comunque lo si ruoti.

Un ettagono regolare con lati dritti, ruotando, risulta più largo o più stretto a seconda dell’orientamento.

Il colonnello in pensione Essex Moorcroft ha fondato nel 1969 il movimento Anti-Ettagono contro la moneta da 50 pence.

La moneta britannica da 50 pence ha sette lati uguali e incurvati perché la sua forma, detta ettagono di Reuleaux, ha larghezza costante e scorre nei distributori automatici senza bloccarsi.

Perché la moneta da 50 pence non è rotonda

La moneta da 50 pence è stata messa in circolazione nel Regno Unito nel 1969. Era la prima moneta al mondo con questa forma.

Il primo obiettivo era renderla distinguibile dalle altre monete. Con la sua forma non circolare, la moneta da 50 pence si riconosce anche al tatto, per esempio con le dita dentro una tasca.

Per questo scopo sarebbe bastato un normale ettagono, con sette lati dritti e vertici spigolosi. La scelta è caduta su una forma diversa per una ragione tecnica.

Come la larghezza costante aiuta i distributori automatici

Alla fine degli anni Sessanta si stavano diffondendo parchimetri e distributori automatici azionati con le monete. In questi apparecchi la moneta deve muoversi senza bloccarsi dentro una canalina larga quanto lei, adatta solo a quella moneta e non alle altre.

L’ettagono regolare con lati dritti ha un difetto: ruotandolo, risulta un po’ più largo o un po’ più stretto a seconda di come è orientato.

L’ettagono di Reuleaux ha invece larghezza costante. Comunque lo si appoggi e lo si ruoti, la distanza tra due lati opposti non cambia.

Ettagono regolare: la larghezza varia con la rotazione.

la larghezza varia con la rotazione. Ettagono di Reuleaux: la larghezza resta sempre la stessa.

Questa caratteristica permette alla moneta da 50 pence di rotolare molto più facilmente di un ettagono con spigoli. Il caso estremo, per capirsi, è quello di una ruota quadrata.

La moneta è stata progettata con il supporto tecnico di ingegneri aeronautici.

Le proteste del movimento Anti-Ettagono nel 1969

Non tutti accolsero bene la nuova moneta. Il colonnello in pensione Essex Moorcroft fondò il movimento Anti-Ettagono (Anti-Heptagonists).

Moorcroft definì la moneta “brutta” e “un insulto per la Regina di cui portava l’immagine”.

Chi aderì al movimento temeva anche che la moneta da 50 pence si potesse confondere con quella da 10 pence. Quest’ultima era circolare ma aveva quasi le stesse dimensioni.

Le proteste si sono sopite rapidamente. La forma della moneta da 50 pence è oggi considerata iconica.