Nicla Ozenda è tornata alla Ruota della Fortuna, ma non può ancora parlare

di Redazione ZON

In sintesi. L’11 novembre 2026 Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Six, è tornata come spettatrice nello studio de La Ruota della Fortuna, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nicla Ozenda non può ancora parlare e ha mandato baci al pubblico. L’assenza era iniziata il 19 ottobre 2026 per un problema alle corde vocali.

I punti chiave Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Six, è tornata nello studio de La Ruota della Fortuna l’11 novembre 2026.

Nicla Ozenda ha seguito la puntata dal pubblico e non si è esibita con i Fortuna Six.

Nicla Ozenda non può ancora parlare: Gerry Scotti ha detto che può mandare grandi baci.

Il 19 ottobre 2026 Nicla Ozenda aveva annunciato lo stop per un problema alle corde vocali che ha reso necessario un intervento.

Alice Piombino sostituisce temporaneamente Nicla Ozenda nelle esibizioni musicali del programma.

Nicla Ozenda, cantante dei Fortuna Six, è tornata nello studio de La Ruota della Fortuna nella puntata di mercoledì 11 novembre 2026, seduta tra il pubblico. Per ora non può ancora parlare.

Il conduttore Gerry Scotti l’ha presentata ai telespettatori di Canale 5 con queste parole: “Nicla è venuta a trovarci, ora non può ancora parlare ma può mandare grandi baci”.

Come Gerry Scotti ha presentato Nicla Ozenda al pubblico

Lo spunto è arrivato da un concorrente, Andrea. Nel presentarsi ha raccontato che sua madre Nicoletta, presente in studio, viene chiamata Nicla dagli amici.

Gerry Scotti ne ha approfittato per segnalare l’altra Nicla, quella che i telespettatori conoscono grazie al quiz. Le telecamere hanno inquadrato Nicla Ozenda, sorridente, mentre mandava baci al pubblico.

Il conduttore le ha poi detto: “Grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi”. Anche Samira Lui ha mandato un bacio a Nicla Ozenda e ha espresso la gioia di rivederla.

Perché Nicla Ozenda si era fermata il 19 ottobre 2026

Il 19 ottobre 2026 Nicla Ozenda ha annunciato in diretta a La Ruota della Fortuna di doversi fermare per un problema alle corde vocali, che ha reso necessario un intervento. Davanti ai colleghi aveva dichiarato: “Non vedo già l’ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima”.

In un messaggio pubblicato in seguito sui social, la cantante ha spiegato che continuare a cantare avrebbe potuto compromettere seriamente la sua voce. Ha scritto anche: “Nell’ultimo anno ho ricevuto tanti commenti negativi, tante critiche e giudizi sulla mia voce. Oggi, forse, potete capire qualcosa in più di quello che stava succedendo”.

Nicla Ozenda ha invitato gli utenti a mostrare più sensibilità verso chi è esposto mediaticamente, perché dietro un volto televisivo possono esserci problemi sconosciuti agli spettatori.

Durante l’assenza di Nicla Ozenda, Alice Piombino la sostituisce temporaneamente nelle esibizioni musicali che accompagnano il gioco.

Cosa resta da attendere per rivedere Nicla Ozenda cantare

L’11 novembre 2026 Nicla Ozenda non era sul palco con i Fortuna Six: ha seguito la puntata dagli spalti. La visita in studio è un primo riavvicinamento al programma.

Per rivedere la cantante all’opera con la band bisognerà aspettare ancora. Intanto Gerry Scotti ha dichiarato di sperare di rivederla presto.

Domande frequenti Quando è tornata Nicla Ozenda alla Ruota della Fortuna? Nicla Ozenda è tornata nello studio de La Ruota della Fortuna nella puntata dell’11 novembre 2026. Ha seguito la trasmissione seduta tra il pubblico, senza esibirsi con i Fortuna Six. Perché Nicla Ozenda si era fermata? Il 19 ottobre 2026 Nicla Ozenda ha annunciato in diretta a La Ruota della Fortuna di doversi fermare per un problema alle corde vocali. Il problema ha reso necessario un intervento. In un messaggio sui social ha spiegato che continuare a cantare avrebbe potuto compromettere seriamente la sua voce. Nicla Ozenda può parlare e cantare dopo l’intervento? Nella puntata dell’11 novembre 2026 Gerry Scotti ha detto che Nicla Ozenda non può ancora parlare, ma può mandare grandi baci. Per rivederla cantare con i Fortuna Six bisognerà aspettare ancora, e non è stata indicata alcuna data. Chi sostituisce Nicla Ozenda nei Fortuna Six a La Ruota della Fortuna? Durante l’assenza di Nicla Ozenda, Alice Piombino la sostituisce temporaneamente nelle esibizioni musicali che accompagnano il gioco a La Ruota della Fortuna. Cosa ha detto Gerry Scotti a Nicla Ozenda in studio? Gerry Scotti ha detto a Nicla Ozenda: «Grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi». Anche Samira Lui ha mandato un bacio a Nicla Ozenda ed ha espresso la gioia di rivederla.

Fonte: BadTaste · Mediaset Infinity · CinemaSerieTV.it