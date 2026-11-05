La Ruota della Fortuna del 4 novembre 2026: Salvatore chiude con 10.700 euro e sale a 20.700 con la Ruota delle Meraviglie

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 novembre 2026, andata in onda su Canale 5, il campione è stato Salvatore. Salvatore ha chiuso la gara con 10.700 euro e, dopo la Ruota delle Meraviglie, ha portato il totale a 20.700 euro. Conducono Gerry Scotti e Samira Lui.

I punti chiave Salvatore è il campione della puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 novembre 2026, andata in onda su Canale 5.

Salvatore ha chiuso la gara con 10.700 euro e, dopo la Ruota delle Meraviglie, ha portato il totale a 20.700 euro.

Dopo la pausa estiva La Ruota della Fortuna torna alla versione classica con manche nuove: «Figli delle stelle», una dedicata al «JukeBox» e «Chiacchiere da Bar».

Nella band dei Fortuna Six, Alex subentra a Marco, la voce del gruppo, che lascia il programma.

La Ruota della Fortuna va in onda senza interruzioni da luglio 2025, con Gerry Scotti e Samira Lui alla conduzione.

Nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 novembre 2026, su Canale 5, il campione è Salvatore. Ha chiuso la gara con 10.700 euro e, dopo la Ruota delle Meraviglie, il suo totale è di 20.700 euro.

Come si è svolta la puntata del 4 novembre

Il programma va in onda dopo il TG5 dallo studio 11 di Cologno Monzese. A condurlo sono Gerry Scotti e Samira Lui.

La serata si apre con l’ingresso di Gerry Scotti e Samira Lui, che scende le scale mentre suonano I Fortuna Six, la band della Ruota. Poi il programma presenta i due nuovi concorrenti, che si raccontano nelle auto-presentazioni, e saluta il campione in carica, in gara da qualche sera.

Si gioca quindi il primo tabellone, quello che elegge il campione di puntata. Il campione della serata del 4 novembre è Salvatore.

Quali manche e quali novità ha portato la ripresa

Dopo la pausa estiva il programma torna alla versione classica, con alcune manche nuove. Tra le novità ci sono «Figli delle stelle», una manche dedicata al «JukeBox» e una intitolata «Chiacchiere da Bar».

Tornano invece «Il regno degli animali» e «Se la sai raddoppi».

Cambia anche la band: Marco, la voce dei Fortuna Six, lascia il programma e al suo posto subentra Alex.

Come funziona la Ruota delle Meraviglie che chiude la serata

La Ruota delle Meraviglie è la fase finale, in cui si possono aumentare le vincite. Prevede tre tabelloni e un titolo, con tre modi diversi di risolverli: 3+1, testacoda e rubasecondi.

Salvatore ha giocato questa fase dopo l’ultimo round e ha portato il suo montepremi da 10.700 a 20.700 euro.

Le vincite dei campioni nelle ultime serate a confronto

Nei giorni precedenti la campionessa era Isabella, programmatrice software di Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Il 2 novembre 2026 ha battuto anche Mario, imprenditore di San Giorgio a Cremano, e Francesco, di Montefano, nelle Marche.

Data Campione Vincita in gara Totale con la Ruota delle Meraviglie 1 novembre 2026 Isabella 14.800 euro 29.800 euro 2 novembre 2026 Isabella 19.000 euro 39.000 euro 4 novembre 2026 Salvatore 10.700 euro 20.700 euro

Da quanto tempo il programma va in onda senza pause

La Ruota della Fortuna va in onda senza interruzioni da luglio 2025. Secondo la fonte, è una scelta dell’azienda: procedere in continuità, cambiando di volta in volta alcune manche e lo studio di registrazione.

Il 3 novembre 2026 il batterista dei Fortuna Six, Diego Fornaciari, ha aperto la puntata dicendo che Gerry Scotti «è chiuso in studio da 494 giorni, per farvi compagnia tutte le sere».

Domande frequenti Chi ha vinto la puntata della Ruota della Fortuna del 4 novembre 2026? Il campione della puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 4 novembre 2026, su Canale 5, è Salvatore. Ha chiuso la gara con 10.700 euro. Quanto ha vinto Salvatore alla Ruota della Fortuna il 4 novembre 2026? Salvatore ha chiuso la gara con 10.700 euro. Dopo la Ruota delle Meraviglie, la fase finale in cui si possono aumentare le vincite, il suo totale è di 20.700 euro. Quali sono le manche nuove della Ruota della Fortuna? Dopo la pausa estiva La Ruota della Fortuna torna alla versione classica con alcune manche nuove: «Figli delle stelle», una dedicata al «JukeBox» e «Chiacchiere da Bar». Tornano anche «Il regno degli animali» e «Se la sai raddoppi». Chi ha sostituito Marco nella band della Ruota della Fortuna? Marco, la voce dei Fortuna Six, la band de La Ruota della Fortuna, lascia il programma. Al suo posto subentra Alex. Come funziona la Ruota delle Meraviglie? La Ruota delle Meraviglie è la fase finale de La Ruota della Fortuna, in cui si possono aumentare le vincite. Prevede tre tabelloni e un titolo, con tre modi diversi di risolverli: 3+1, testacoda e rubasecondi.