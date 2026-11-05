Sabrina Soussi difende Giovanni Grazioso dopo l’acqua di cocco sputata a Lyenda

di Redazione ZON

In sintesi. Sabrina Soussi, ex protagonista di Temptation Island 2026, ha commentato sui social l’esterna tra Lyenda e Giovanni Grazioso a Uomini e Donne. Sabrina Soussi ha giudicato esagerata la reazione di Lyenda, rimasta male dopo che il tronista aveva sputato l’acqua di cocco, e ha scritto: «Ma fatti una risata».

I punti chiave Sabrina Soussi, ex fidanzata di Giovanni Grazioso, ha lasciato un commento sotto uno dei video dedicati alla vicenda.

Lyenda, corteggiatrice di origini brasiliane, ha fatto assaggiare a Giovanni Grazioso alcuni cibi tipici del suo Paese durante l’esterna.

Giovanni Grazioso ha sputato l’acqua di cocco al primo assaggio, davanti a Lyenda.

Sabrina Soussi ha scritto che nessuna corteggiatrice è davvero interessata a Giovanni Grazioso e che sono in studio solo per le telecamere.

Sabrina Soussi ha invitato le corteggiatrici a offendersi per cose concrete e ad accettare Giovanni Grazioso così com’è.

Sabrina Soussi, ex protagonista di Temptation Island 2026, ha difeso con un commento sui social il tronista di Uomini e Donne Giovanni Grazioso, dopo il disappunto della corteggiatrice Lyenda per un’esterna.

Che cosa è successo durante l’esterna con Lyenda

Lyenda, corteggiatrice di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, è di origini brasiliane. Per onorarle, ha fatto assaggiare al tronista alcuni cibi tipici del suo Paese.

Giovanni Grazioso non ha gradito le specialità. Con l’acqua di cocco il tronista ha reagito sputandola al primo assaggio, davanti a Lyenda.

In studio, Giovanni Grazioso si è detto molto entusiasta dell’uscita. Lyenda è apparsa più fredda: ha spiegato di averlo trovato simpatico, ma di essere rimasta male per quel gesto. Il momento non era stato mostrato al pubblico nel video dell’esterna.

«Non ti è piaciuta l’acqua di cocco. Me l’hai sputata davanti! Non me l’aspettavo, mi sono dispiaciuta. Accantonato questo, sono state bene. Ti ho percepito però un pò frenato.»

Lyenda ha aggiunto che si sarebbe potuta aspettare che l’acqua di cocco non piacesse a Giovanni Grazioso, ma che avrebbe preferito non assistere alla scena. Gli opinionisti e il pubblico in studio si sono mostrati d’accordo con lei.

Cosa ha scritto Sabrina Soussi sotto il video su Lyenda

Sabrina Soussi, ex fidanzata di Giovanni Grazioso, ha lasciato un commento sotto uno dei video dedicati alla vicenda. La sua posizione è opposta a quella emersa in studio.

Sabrina Soussi ha giudicato esagerato e poco ironico l’atteggiamento di Lyenda. Ha attribuito la reazione a un probabile scarso interesse per Giovanni Grazioso.

«Ma fatti una risata che suscettibile.. queste ragazze cercano sempre il pelo nell’uovo perché la verità è che nessuna è davvero interessata a Giovanni ma stanno lì visibilmente solo per le telecamere.»

Il commento di Sabrina Soussi si allarga alle altre corteggiatrici del tronista, accusate di essere in studio per la visibilità. Il bersaglio non è solo Lyenda.

Il riferimento al carrettino e l’invito ad accettare Giovanni Grazioso

Sabrina Soussi ha richiamato un altro episodio del percorso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne. Una ragazza si era offesa quando il tronista le aveva chiesto se sarebbe stata disposta a lavorare con lui nel carrettino.

Per Sabrina Soussi, offendersi per questo è «follia». Il suo invito alle corteggiatrici è netto: «offendetevi per cose concrete non per cavolate. Giovanni è questo, accettatelo così com’è».