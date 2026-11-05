Antonia di Amici 24 è la nuova artista di Up Next Italia su Apple Music

di Redazione ZON

In sintesi. Antonia Nocca, cantante napoletana nata nel 2005 e uscita da Amici 24, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui Apple Music individua e promuove i talenti emergenti. Nel 2025 Antonia Nocca è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy. Up Next, programma globale di Apple Music, è giunto nel 2026 al decimo anno.

I punti chiave Antonia Nocca, cantante nata a Napoli nel 2005, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma di Apple Music per i talenti emergenti.

Antonia Nocca è stata la prima cantante della sua edizione di Amici 24 a raggiungere la fase serale.

Nel 2025 Antonia Nocca è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy e ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.

Il 5 giugno 2026 Antonia Nocca è tornata in radio e in digitale con il brano pop Obbligo o verità.

Up Next, il programma globale di Apple Music, è giunto nel 2026 al decimo anno.

Antonia Nocca, cantante napoletana classe 2005 uscita da Amici 24, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui Apple Music individua e promuove i talenti emergenti.

Chi è Antonia, la cantante napoletana arrivata da Amici 24

Antonia Nocca è nata nel 2005 a Napoli e ha frequentato il Liceo Classico. Ha usato la scrittura e il canto per raccontare la propria interiorità.

Nel 2024 Antonia è entrata nella scuola di Amici. È stata la prima cantante della sua edizione a raggiungere la fase serale.

Nel 2025 Antonia è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy. Nello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.

Il 5 giugno 2026 Antonia è tornata in radio e in digitale con Obbligo o verità, un brano pop dal respiro estivo, costruito su leggerezza e ritmo. La cantante ha inoltre prestato la voce a Fiammiferi, canzone realizzata con Aiello.

Il suo progetto musicale è orientato verso sonorità pop e R&B.

Che cosa significa entrare in Up Next Italia

Up Next è il programma globale di Apple Music, giunto nel 2026 al decimo anno. Il team editoriale della piattaforma seleziona un artista e lo promuove con la forza di Apple Music, offrendogli visibilità verso un pubblico più vasto.

Tra gli artisti italiani già coinvolti in Up Next ci sono Anna, Rose Villain, Alfa, Astro e Ditonellapiaga.

A livello internazionale il programma ha coinvolto Billie Eilish, Khalid, H.E.R., Bad Bunny e Megan Thee Stallion.

Le parole di Antonia sulla scelta di Apple Music

Antonia ha commentato così la scelta di Apple Music:

“Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono, non solo attraverso la mia musica, ma anche attraverso la mia personalità”.

La cantante napoletana ha aggiunto:

“Spero che chi mi ascolta possa ritrovare qualcosa di sé nelle mie canzoni e scoprire un pezzetto del mio mondo”.