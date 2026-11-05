Antonia di Amici 24 è la nuova artista di Up Next Italia su Apple Music
In sintesi. Antonia Nocca, cantante napoletana nata nel 2005 e uscita da Amici 24, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui Apple Music individua e promuove i talenti emergenti. Nel 2025 Antonia Nocca è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy. Up Next, programma globale di Apple Music, è giunto nel 2026 al decimo anno.
I punti chiave
- Antonia Nocca, cantante nata a Napoli nel 2005, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma di Apple Music per i talenti emergenti.
- Antonia Nocca è stata la prima cantante della sua edizione di Amici 24 a raggiungere la fase serale.
- Nel 2025 Antonia Nocca è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy e ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.
- Il 5 giugno 2026 Antonia Nocca è tornata in radio e in digitale con il brano pop Obbligo o verità.
- Up Next, il programma globale di Apple Music, è giunto nel 2026 al decimo anno.
Antonia Nocca, cantante napoletana classe 2005 uscita da Amici 24, è la nuova artista di Up Next Italia, il programma con cui Apple Music individua e promuove i talenti emergenti.
Chi è Antonia, la cantante napoletana arrivata da Amici 24
Antonia Nocca è nata nel 2005 a Napoli e ha frequentato il Liceo Classico. Ha usato la scrittura e il canto per raccontare la propria interiorità.
Nel 2024 Antonia è entrata nella scuola di Amici. È stata la prima cantante della sua edizione a raggiungere la fase serale.
Nel 2025 Antonia è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy. Nello stesso anno ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi Perduti, arrivando alla puntata finale.
Il 5 giugno 2026 Antonia è tornata in radio e in digitale con Obbligo o verità, un brano pop dal respiro estivo, costruito su leggerezza e ritmo. La cantante ha inoltre prestato la voce a Fiammiferi, canzone realizzata con Aiello.
Il suo progetto musicale è orientato verso sonorità pop e R&B.
Che cosa significa entrare in Up Next Italia
Up Next è il programma globale di Apple Music, giunto nel 2026 al decimo anno. Il team editoriale della piattaforma seleziona un artista e lo promuove con la forza di Apple Music, offrendogli visibilità verso un pubblico più vasto.
Tra gli artisti italiani già coinvolti in Up Next ci sono Anna, Rose Villain, Alfa, Astro e Ditonellapiaga.
A livello internazionale il programma ha coinvolto Billie Eilish, Khalid, H.E.R., Bad Bunny e Megan Thee Stallion.
Le parole di Antonia sulla scelta di Apple Music
Antonia ha commentato così la scelta di Apple Music:
“Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono, non solo attraverso la mia musica, ma anche attraverso la mia personalità”.
La cantante napoletana ha aggiunto:
“Spero che chi mi ascolta possa ritrovare qualcosa di sé nelle mie canzoni e scoprire un pezzetto del mio mondo”.
Domande frequenti
Chi è Antonia Nocca di Amici 24?
Antonia Nocca è una cantante napoletana nata nel 2005 a Napoli. Nel 2024 è entrata nella scuola di Amici ed è stata la prima cantante della sua edizione a raggiungere la fase serale. Nel 2025 è entrata nel roster di Epic Records/Sony Music Italy.
Che cos’è Up Next Italia di Apple Music?
Up Next Italia è la declinazione italiana di Up Next, il programma globale con cui Apple Music individua e promuove i talenti emergenti. Il team editoriale della piattaforma seleziona un artista e lo promuove offrendogli visibilità verso un pubblico più vasto. Nel 2026 il programma è giunto al decimo anno.
Quali artisti italiani hanno fatto parte di Up Next di Apple Music?
Tra gli artisti italiani già coinvolti in Up Next ci sono Anna, Rose Villain, Alfa, Astro e Ditonellapiaga. Ora si aggiunge Antonia Nocca, uscita da Amici 24.
Qual è il brano di Antonia Nocca uscito il 5 giugno 2026?
Il 5 giugno 2026 Antonia Nocca è tornata in radio e in digitale con Obbligo o verità, un brano pop dal respiro estivo, costruito su leggerezza e ritmo. La cantante ha inoltre prestato la voce a Fiammiferi, canzone realizzata con Aiello.
Quando ha partecipato Antonia Nocca a Sanremo Giovani?
Antonia Nocca ha partecipato a Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi Perduti. È arrivata alla puntata finale.
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