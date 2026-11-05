Viola come il mare 3 senza Can Yaman: Demir esce di scena e arriva Massimo Paternò

di Redazione ZON

In sintesi. Can Yaman non compare in Viola come il mare 3, terza stagione della fiction di Canale 5 in onda dal 4 novembre 2026. Il personaggio Francesco Demir scompare dalla vita di Viola Vitale. Al posto di Demir arriva l’ispettore capo di Palermo Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Díaz.

I punti chiave La terza stagione di Viola come il mare ha sei episodi su Canale 5, dal 4 novembre al 9 dicembre 2026.

Can Yaman non è nel cast della terza stagione: al Taormina Film Festival, nel giugno 2026, ha indicato come problema i lunghi intervalli tra una stagione e l’altra.

Le presentazioni ufficiali della terza stagione non spiegano nei dettagli il destino di Francesco Demir, e la sua morte non è confermata.

Rodrigo Guirao Díaz interpreta Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo.

Mediaset Infinity rende disponibili gratis on demand le prime due stagioni di Viola come il mare con Can Yaman.

Can Yaman non compare in Viola come il mare 3, la terza stagione della fiction di Canale 5 partita il 4 novembre 2026. Il suo personaggio, Francesco Demir, scompare improvvisamente dalla vita di Viola Vitale.

Perché Can Yaman non c’è nella terza stagione

Can Yaman ha spiegato al Taormina Film Festival, nel giugno 2026, che il problema erano i lunghi intervalli tra una stagione e l’altra. In attesa di una nuova produzione, l’attore aveva sottoscritto altri impegni di lavoro.

La spiegazione riguarda quindi solo la carriera dell’attore, ed è distinta da ciò che accade a Demir nella storia.

Che fine fa Francesco Demir nella serie

All’inizio della terza stagione Francesco Demir scompare, e Viola Vitale deve fare i conti con la sua assenza. Nel finale della seconda stagione la loro relazione sembrava destinata a un futuro insieme.

Il comunicato ufficiale Mediaset del 4 novembre 2026 dice che Viola e Francesco stanno per coronare il loro sogno d’amore prima dell’arrivo di Massimo Paternò.

Le presentazioni ufficiali della stagione non spiegano nei dettagli il destino definitivo di Demir. La sua morte non è confermata, e l’assenza di Can Yaman dal cast annunciato non permette di parlare di un ritorno.

Chi è Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo di Palermo

Massimo Paternò, detto Max, è il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo ed è interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Abita nello stesso palazzo di Viola Vitale, insieme alla fidanzata Ginevra, interpretata da Fiorenza D’Antonio.

Max e Viola si scontrano per carattere e approccio alla vita, ma collaborano alle indagini e sviluppano un rapporto di fiducia. Max non è una nuova versione di Demir: ha un’identità, una storia familiare e un ruolo sentimentale propri.

Fa parte del suo percorso anche il rapporto difficile con il padre Augusto Paternò, pubblico ministero interpretato da Paolo Sassanelli.

Cosa cambia per Viola Vitale dopo l’addio di Demir

Viola Vitale cambia casa, continua a lavorare come giornalista e collabora con Max. Al centro della stagione ci sono un omicidio avvenuto durante un ricevimento di matrimonio e il rapporto inatteso con Alice D’Amario, interpretata da Giulia Ercolini.

La protagonista resta Francesca Chillemi. La fiction, prodotta da RTI e Lux Vide, è scritta da Silvia Leuzzi e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Quando vedere le sei puntate e dove recuperare le prime due stagioni

La terza stagione ha sei episodi su Canale 5, salvo cambi di palinsesto. Le date sono nella tabella.

Puntata Data su Canale 5 Prima mercoledì 4 novembre 2026 Seconda mercoledì 11 novembre 2026 Terza mercoledì 18 novembre 2026 Quarta mercoledì 25 novembre 2026 Quinta mercoledì 2 dicembre 2026 Sesta mercoledì 9 dicembre 2026

Mediaset Infinity rende disponibili gratuitamente in anteprima, subito dopo la prima puntata, gli episodi successivi della terza stagione. Sulla stessa piattaforma sono disponibili gratis on demand anche le prime due stagioni con Can Yaman.

Domande frequenti Perché Can Yaman non c’è in Viola come il mare 3? Can Yaman ha spiegato al Taormina Film Festival, nel giugno 2026, che il problema erano i lunghi intervalli tra una stagione e l’altra. In attesa di una nuova produzione, l’attore aveva sottoscritto altri impegni di lavoro. Che fine fa Francesco Demir in Viola come il mare 3? All’inizio della terza stagione Francesco Demir scompare dalla vita di Viola Vitale. Le presentazioni ufficiali non ne spiegano nei dettagli il destino definitivo e la sua morte non è confermata. Chi è Massimo Paternò in Viola come il mare 3? Massimo Paternò, detto Max, è il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo ed è interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Abita nello stesso palazzo di Viola Vitale e collabora con lei alle indagini. Quando va in onda Viola come il mare 3 su Canale 5? La terza stagione di Viola come il mare è iniziata mercoledì 4 novembre 2026 su Canale 5. Gli episodi sono sei, uno ogni mercoledì, e l’ultimo è in programma mercoledì 9 dicembre 2026, salvo cambi di palinsesto. Dove posso vedere le prime due stagioni di Viola come il mare? Le prime due stagioni di Viola come il mare, con Can Yaman, sono disponibili gratis on demand su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma gli episodi successivi al primo della terza stagione sono gratuiti in anteprima.