Concerto di Natale in Vaticano 2026: George Clooney lancia un appello per la pace

di Redazione ZON

In sintesi. George e Amal Clooney parteciperanno il 12 dicembre 2026 alla XXXIV edizione del Concerto di Natale in Vaticano, nell’Aula Paolo VI. George Clooney rivolgerà un appello per la pace. Il 12 dicembre 2026 alle 11.00, in Campidoglio a Roma, la Clooney Foundation for Justice riceverà il Premio internazionale «Pace ed Educazione».

I punti chiave George e Amal Clooney partecipano alla XXXIV edizione del Concerto di Natale in Vaticano il 12 dicembre 2026, nell’Aula Paolo VI.

La Clooney Foundation for Justice riceve il Premio internazionale «Pace ed Educazione» il 12 dicembre 2026 alle 11.00 in Campidoglio a Roma.

Don Fabio Attard, Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri consegnano il premio.

Il Concerto di Natale in Vaticano viene registrato il 12 dicembre 2026 e va in onda in prima serata televisiva nel periodo natalizio, anche tramite Vatican Media.

La raccolta fondi di Missioni Don Bosco finanzia la costruzione di una scuola a Vohibe, in Madagascar, villaggio di circa 21.000 abitanti.

George e Amal Clooney parteciperanno il 12 dicembre 2026 alla XXXIV edizione del Concerto di Natale in Vaticano, nell’Aula Paolo VI. George Clooney rivolgerà durante la serata un appello per la pace.

L’edizione di quest’anno del Concerto di Natale in Vaticano è dedicata alla pace universale e all’educazione. Il principio scelto è che non può esserci pace senza istruzione.

Che cosa dirà George Clooney nel suo appello per la pace

George Clooney, attore, regista e produttore, inviterà a riconoscere nell’educazione, nella tutela dei diritti e nell’attenzione verso le persone più vulnerabili tre condizioni essenziali. Servono, dice il messaggio dell’appello, per costruire un futuro più giusto e solidale.

Clooney è da tempo impegnato in iniziative umanitarie e per i diritti umani. Con la moglie Amal Clooney, avvocata internazionale specializzata in diritto internazionale e diritti umani, ha fondato la Clooney Foundation for Justice.

Il premio «Pace ed Educazione» va alla fondazione dei Clooney

Il 12 dicembre 2026 alle ore 11.00, in Campidoglio a Roma, la Clooney Foundation for Justice riceverà il Premio internazionale «Pace ed Educazione». Il riconoscimento è stato istituito nell’ambito del Concerto di Natale in Vaticano.

A consegnare il premio saranno don Fabio Attard, Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La Clooney Foundation for Justice promuove l’accesso alla giustizia e all’istruzione. Sostiene inoltre la difesa dei diritti delle persone più esposte a discriminazioni e persecuzioni.

Il premio nasce dalla convergenza tra questo impegno e la missione educativa dei Salesiani. I Salesiani sono da sempre accanto ai giovani, in particolare a quelli che vivono situazioni di povertà e fragilità.

Dove vedere il concerto e a cosa serve la raccolta fondi

Il Concerto di Natale in Vaticano sarà registrato il 12 dicembre 2026 e andrà in onda in prima serata televisiva nel periodo natalizio. Sarà diffuso nel mondo anche attraverso Vatican Media.

La serata sosterrà una raccolta fondi di Missioni Don Bosco. I soldi serviranno a costruire una scuola in Madagascar.

Il progetto riguarda Vohibe, villaggio della brousse di Betafo con circa 21.000 abitanti, in maggioranza dediti all’agricoltura. In quella zona la povertà diffusa e le difficoltà del sistema scolastico locale pesano sulla vita della comunità.

Domande frequenti Quando si tiene il Concerto di Natale in Vaticano 2026? La XXXIV edizione del Concerto di Natale in Vaticano si tiene il 12 dicembre 2026 nell’Aula Paolo VI. Il concerto viene registrato quel giorno e va in onda in prima serata televisiva nel periodo natalizio. Che cosa dirà George Clooney nell’appello per la pace? George Clooney inviterà a riconoscere in educazione, tutela dei diritti e attenzione verso le persone più vulnerabili tre condizioni essenziali. Secondo il messaggio dell’appello, servono per costruire un futuro più giusto e solidale. Chi riceve il Premio internazionale «Pace ed Educazione»? Il premio va alla Clooney Foundation for Justice, fondata da George e Amal Clooney. La consegna è il 12 dicembre 2026 alle 11.00 in Campidoglio a Roma, da parte di don Fabio Attard e del sindaco Roberto Gualtieri. A cosa serve la raccolta fondi del Concerto di Natale in Vaticano? La raccolta fondi di Missioni Don Bosco serve a costruire una scuola in Madagascar. Il progetto riguarda Vohibe, villaggio della brousse di Betafo con circa 21.000 abitanti, in maggioranza dediti all’agricoltura. Dove vedere il Concerto di Natale in Vaticano? Il concerto andrà in onda in prima serata televisiva nel periodo natalizio. Sarà diffuso nel mondo anche attraverso Vatican Media.