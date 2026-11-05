5 Novembre 2026 - 06:35

Star Wars, a Trieste dieci artisti reinterpretano la saga

In sintesi. La mostra Beyond The Stars – The Art Side, con le opere di dieci artisti che reinterpretano Star Wars, è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness. Il percorso comprende sculture, disegni, pitture, percorsi di luce, costumi, droidi e spade laser e anticipa il cinquantesimo anniversario del primo film del 1977.

I punti chiave

  • La mostra Beyond The Stars – The Art Side è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness.
  • La mostra Beyond The Stars – The Art Side espone le opere di dieci artisti che reinterpretano l’immaginario di Star Wars.
  • Il conflitto tra Bene e Male è il tema centrale del percorso espositivo di Beyond The Stars – The Art Side.
  • Il Crimson Squadron, fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia, ha portato in mostra abiti, accessori e figuranti.
  • La mostra anticipa il cinquantesimo anniversario del primo film di Star Wars, uscito nelle sale nel 1977.

La mostra Beyond The Stars – The Art Side, che reinterpreta l’immaginario di Star Wars con le opere di dieci artisti, è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness.

L’evento anticipa il cinquantesimo anniversario dell’uscita del primo film della saga creata da George Lucas, arrivato nelle sale nel 1977.

Chi sono i dieci artisti che reinterpretano Star Wars

Gli artisti protagonisti della mostra Beyond The Stars – The Art Side sono dieci:

  • Stefano Banfi
  • Felipe Cardeña
  • Davide Bacter
  • Fabrizio Ceccarelli
  • Giulia Maglionico
  • Domenico Pellegrino
  • Alessandra Pierelli
  • Andrea Poggipollini
  • Bruno Volpez
  • Tom Porta

Le opere esposte a Trieste sono sculture, disegni, pitture e percorsi di luce. Ai lavori degli artisti sono affiancati costumi, droidi e spade laser.

Il conflitto tra Bene e Male è il filo del percorso espositivo

Al centro del percorso di Beyond The Stars – The Art Side c’è il conflitto tra Bene e Male, il tema portante dei film di Star Wars. Questo tema è presente nelle varie installazioni.

Alla parte scenografica e coreografica ha contribuito il Crimson Squadron, il fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo ha portato in mostra abiti, accessori e figuranti.

Cosa ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia sulla mostra

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato l’inaugurazione della mostra con queste parole:

“Star Wars è molto più di una saga cinematografica: in quasi cinquant’anni è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Il fatto che oggi dieci artisti ne reinterpretino personaggi e simboli dimostra quanto quell’universo continui a essere vivo nell’immaginario collettivo e a offrire chiavi di lettura del nostro presente”.

Ad accogliere gli ospiti all’inaugurazione di Beyond The Stars – The Art Side è stato Samuele Frosio, amministratore unico di RSG Group Italia.

Domande frequenti

Dove si tiene la mostra Beyond The Stars – The Art Side?

La mostra Beyond The Stars – The Art Side si tiene a Trieste, nella palestra John Reed Fitness. È stata inaugurata il 4 novembre 2026 e reinterpreta l’immaginario di Star Wars con le opere di dieci artisti.

Quali artisti partecipano alla mostra su Star Wars a Trieste?

Gli artisti sono dieci: Stefano Banfi, Felipe Cardeña, Davide Bacter, Fabrizio Ceccarelli, Giulia Maglionico, Domenico Pellegrino, Alessandra Pierelli, Andrea Poggipollini, Bruno Volpez e Tom Porta.

Cosa si può vedere alla mostra Beyond The Stars – The Art Side?

Alla mostra si vedono sculture, disegni, pitture e percorsi di luce realizzati dai dieci artisti. Ai loro lavori sono affiancati costumi, droidi e spade laser.

Cos’è il Crimson Squadron e cosa ha fatto alla mostra di Trieste?

Il Crimson Squadron è il fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia. Ha contribuito alla parte scenografica e coreografica di Beyond The Stars – The Art Side, portando in mostra abiti, accessori e figuranti.

Cosa ha detto Massimiliano Fedriga sulla mostra Star Wars a Trieste?

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato l’inaugurazione dicendo che Star Wars è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Ha aggiunto che dieci artisti che ne reinterpretano personaggi e simboli dimostrano quanto quell’universo sia ancora vivo nell’immaginario collettivo.

Immagine di repertorio

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