Star Wars, a Trieste dieci artisti reinterpretano la saga

di Redazione ZON

In sintesi. La mostra Beyond The Stars – The Art Side, con le opere di dieci artisti che reinterpretano Star Wars, è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness. Il percorso comprende sculture, disegni, pitture, percorsi di luce, costumi, droidi e spade laser e anticipa il cinquantesimo anniversario del primo film del 1977.

I punti chiave La mostra Beyond The Stars – The Art Side è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness.

La mostra Beyond The Stars – The Art Side espone le opere di dieci artisti che reinterpretano l’immaginario di Star Wars.

Il conflitto tra Bene e Male è il tema centrale del percorso espositivo di Beyond The Stars – The Art Side.

Il Crimson Squadron, fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia, ha portato in mostra abiti, accessori e figuranti.

La mostra anticipa il cinquantesimo anniversario del primo film di Star Wars, uscito nelle sale nel 1977.

La mostra Beyond The Stars – The Art Side, che reinterpreta l’immaginario di Star Wars con le opere di dieci artisti, è stata inaugurata il 4 novembre 2026 a Trieste, nella palestra John Reed Fitness.

L’evento anticipa il cinquantesimo anniversario dell’uscita del primo film della saga creata da George Lucas, arrivato nelle sale nel 1977.

Chi sono i dieci artisti che reinterpretano Star Wars

Gli artisti protagonisti della mostra Beyond The Stars – The Art Side sono dieci:

Stefano Banfi

Felipe Cardeña

Davide Bacter

Fabrizio Ceccarelli

Giulia Maglionico

Domenico Pellegrino

Alessandra Pierelli

Andrea Poggipollini

Bruno Volpez

Tom Porta

Le opere esposte a Trieste sono sculture, disegni, pitture e percorsi di luce. Ai lavori degli artisti sono affiancati costumi, droidi e spade laser.

Il conflitto tra Bene e Male è il filo del percorso espositivo

Al centro del percorso di Beyond The Stars – The Art Side c’è il conflitto tra Bene e Male, il tema portante dei film di Star Wars. Questo tema è presente nelle varie installazioni.

Alla parte scenografica e coreografica ha contribuito il Crimson Squadron, il fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo ha portato in mostra abiti, accessori e figuranti.

Cosa ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia sulla mostra

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato l’inaugurazione della mostra con queste parole:

“Star Wars è molto più di una saga cinematografica: in quasi cinquant’anni è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Il fatto che oggi dieci artisti ne reinterpretino personaggi e simboli dimostra quanto quell’universo continui a essere vivo nell’immaginario collettivo e a offrire chiavi di lettura del nostro presente”.

Ad accogliere gli ospiti all’inaugurazione di Beyond The Stars – The Art Side è stato Samuele Frosio, amministratore unico di RSG Group Italia.

Domande frequenti Dove si tiene la mostra Beyond The Stars – The Art Side? La mostra Beyond The Stars – The Art Side si tiene a Trieste, nella palestra John Reed Fitness. È stata inaugurata il 4 novembre 2026 e reinterpreta l’immaginario di Star Wars con le opere di dieci artisti. Quali artisti partecipano alla mostra su Star Wars a Trieste? Gli artisti sono dieci: Stefano Banfi, Felipe Cardeña, Davide Bacter, Fabrizio Ceccarelli, Giulia Maglionico, Domenico Pellegrino, Alessandra Pierelli, Andrea Poggipollini, Bruno Volpez e Tom Porta. Cosa si può vedere alla mostra Beyond The Stars – The Art Side? Alla mostra si vedono sculture, disegni, pitture e percorsi di luce realizzati dai dieci artisti. Ai loro lavori sono affiancati costumi, droidi e spade laser. Cos’è il Crimson Squadron e cosa ha fatto alla mostra di Trieste? Il Crimson Squadron è il fan club Star Wars del Friuli Venezia Giulia. Ha contribuito alla parte scenografica e coreografica di Beyond The Stars – The Art Side, portando in mostra abiti, accessori e figuranti. Cosa ha detto Massimiliano Fedriga sulla mostra Star Wars a Trieste? Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato l’inaugurazione dicendo che Star Wars è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Ha aggiunto che dieci artisti che ne reinterpretano personaggi e simboli dimostrano quanto quell’universo sia ancora vivo nell’immaginario collettivo.