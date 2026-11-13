Quando si accende il riscaldamento nel 2026-2027: date per zona climatica

di Redazione ZON

In sintesi. Per la stagione 2026-2027 il calendario nazionale prevede l’accensione del riscaldamento in base alla zona climatica del Comune: la zona E dal 15 ottobre, la D dal 1° novembre, la C dal 15 novembre, le zone A e B dal 1° dicembre, la F senza limiti. Il sindaco può modificare le date con un’ordinanza.

I punti chiave Il calendario nazionale 2026-2027 fissa l’accensione del riscaldamento dal 15 ottobre per la zona E e dal 1° novembre per la zona D.

Il calendario nazionale fa partire la zona C il 15 novembre 2026 e le zone A e B il 1° dicembre 2026, mentre la zona F non ha limiti di periodo.

Il sindaco può ampliare o ridurre periodo e ore di accensione e abbassare la temperatura massima con un provvedimento motivato, secondo l’articolo 5 del DPR 74/2013.

A Roma, in zona D, l’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa l’accensione dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, con 11 ore al giorno.

La temperatura massima negli ambienti riscaldati è 20°C per abitazioni, scuole e uffici e 18°C per attività industriali e artigianali, con tolleranza di +2°C.

Dipende dalla zona climatica del tuo Comune, da A a F. Per la stagione 2026-2027 il calendario nazionale prevede: zona E dal 15 ottobre, D dal 1° novembre, C dal 15 novembre, A e B dal 1° dicembre, F senza limiti. Il sindaco può cambiare date e ore con un’ordinanza, quindi la data esatta si controlla in Comune.

Cosa serve per scoprire la data del tuo Comune

Il nome del tuo Comune.

La Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993, la stessa pubblicata da ENEA, che per ogni comune riporta altitudine, gradi giorno e zona climatica.

L’eventuale ordinanza del sindaco per la stagione 2026-2027, da verificare con il tuo Comune.

Non ci sono costi da sostenere per consultare la tabella o l’ordinanza.

Quali sono le date e le ore massime per ogni zona climatica?

Periodo di accensione e ore massime al giorno sono fissati per ogni zona dall’articolo 4 del DPR 74/2013. Il decreto ragiona per zone climatiche, non per regioni. Le zone sono state definite dal DPR 412/1993 in base ai gradi giorno di ciascun comune.

Zona Periodo di accensione Ore massime al giorno A dal 1° dicembre al 15 marzo 6 B dal 1° dicembre al 31 marzo 8 C dal 15 novembre al 31 marzo 10 D dal 1° novembre al 15 aprile 12 E dal 15 ottobre al 15 aprile 14 F nessun limite nessun limite

Per l’inverno 2026-2027 non risultano decreti nazionali che cambino questi calendari. La verifica si basa su una fonte secondaria, quindi conviene confermare con il proprio Comune.

Secondo fonti secondarie la zona E conta circa 4.000 comuni e comprende quasi tutte le città del Nord. La zona A include solo Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.

Come si trova la data valida per il proprio Comune?

Cerca il tuo Comune nella Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993 (la tabella ENEA dei comuni italiani) e annota la lettera della zona. Leggi nella tabella qui sopra il periodo e le ore massime di quella zona. Controlla se il tuo Comune ha emesso un’ordinanza del sindaco per il 2026-2027. Se c’è, vale più del calendario nazionale. Distribuisci le ore consentite tra le 5 e le 23, anche in più fasce, e tieni la temperatura entro il limite.

Chi ha già acceso e chi aspetta, al 13 novembre 2026?

Secondo il calendario nazionale, al 13 novembre 2026 sono già partite la zona E (dal 15 ottobre) e la zona D (dal 1° novembre), con l’eccezione di Roma. La zona C parte il 15 novembre 2026, le zone A e B il 1° dicembre 2026.

Alcuni Comuni di zona C hanno però anticipato con ordinanza: succede, per esempio, in Liguria, come spiegato più sotto.

Il sindaco può cambiare le date?

Sì. L’articolo 5 del DPR 74/2013 permette al sindaco di ampliare o ridurre periodo e ore giornaliere e di abbassare la temperatura massima. Serve un provvedimento motivato. ENEA ricorda che il calendario può essere soggetto a deroghe o modifiche locali.

Per il 2026-2027 le fonti riportano questi casi:

Emilia-Romagna: accensione posticipata al 1° novembre 2026 nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna (tra cui Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini), al posto del 15 ottobre. Il dato viene da fonti secondarie e il comunicato della Regione non è stato verificato.

accensione posticipata al 1° novembre 2026 nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna (tra cui Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini), al posto del 15 ottobre. Il dato viene da fonti secondarie e il comunicato della Regione non è stato verificato. Monza: accensione slittata di una settimana, al 22 ottobre 2026, secondo una fonte secondaria.

accensione slittata di una settimana, al 22 ottobre 2026, secondo una fonte secondaria. Liguria: accensioni anticipate a inizio novembre 2026, con massimo 5-6 ore al giorno (dettaglio nella tabella).

Le ordinanze anticipate in Liguria

Comune Periodo Ore al giorno Finale Ligure dal 3 al 14 novembre 2026 6 Albenga dal 3 novembre 2026 5 Bordighera dal 4 al 14 novembre 2026 5 Ventimiglia dal 4 al 15 novembre 2026 5 Imperia dal 5 novembre 2026 5 Alassio dal 6 al 14 novembre 2026 5 Diano Marina dal 7 al 14 novembre 2026 non indicate

A Ventimiglia l’ordinanza è adottata ai sensi dell’articolo 5 del DPR 74/2013 e le 5 ore sono liberamente distribuibili. Diano Marina indica il 15 novembre come apertura ordinaria della stagione.

Perché Roma non segue la data della zona D?

Roma è in zona D, che per il calendario nazionale parte il 1° novembre. L’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa invece l’esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, non fino al 15 aprile.

Il limite è di 11 ore al giorno, non 12, da tenere tra le 5 e le 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina il massimo è di 10 ore.

La temperatura è ridotta di 1°C: 19°C per gli edifici generici e 17°C per quelli industriali e artigianali, in entrambi i casi con +2°C di tolleranza. Fonti secondarie indicano come motivo il contenimento di consumi e inquinamento, o le temperature miti, e riferiscono che lo stesso era già accaduto nella stagione precedente.

Si può accendere prima della data della propria zona?

Sì, ma solo se le condizioni climatiche lo giustificano e per non più della metà delle ore giornaliere previste per la zona (articolo 4, comma 3 del DPR 74/2013). In alternativa il sindaco può autorizzare con ordinanza un periodo più ampio.

Le date nazionali indicano il primo giorno utile, non l’obbligo di accendere.

Quante ore e a quale temperatura si può tenere acceso?

Le ore giornaliere possono essere frazionate in due o più fasce, ma fuori dalla zona F devono restare tra le 5 e le 23. Nella zona F non ci sono limiti nazionali di periodo né di ore, ma restano possibili ordinanze locali e il limite di temperatura.

La temperatura massima è di 20°C per abitazioni, scuole e uffici e di 18°C per attività industriali e artigianali. Il decreto prevede una tolleranza di +2°C. ENEA consiglia 19°C al termostato per risparmiare.

Nel riscaldamento condominiale le norme nazionali fissano periodi e limiti di temperatura. L’assemblea decide come distribuire le ore dentro quei limiti (fonte secondaria).

Quali errori evitare?

Fermarsi al calendario nazionale. Se il Comune ha un’ordinanza, valgono le sue date e le sue ore.

Se il Comune ha un’ordinanza, valgono le sue date e le sue ore. Dimenticare la scadenza delle ordinanze di anticipo. Quelle liguri, in comuni di zona C, valgono solo fino al 14 o 15 novembre 2026. Poi subentra l’apertura ordinaria del 15 novembre. Controlla la scadenza dell’ordinanza del tuo Comune.

Quelle liguri, in comuni di zona C, valgono solo fino al 14 o 15 novembre 2026. Poi subentra l’apertura ordinaria del 15 novembre. Controlla la scadenza dell’ordinanza del tuo Comune. Usare calendari di altri anni. Il calendario ordinario ha avuto riduzioni straordinarie, come il D.M. 383/2022 per la stagione 2022-2023, con 15 giorni in meno. Quelle date non valgono più.

Il calendario ordinario ha avuto riduzioni straordinarie, come il D.M. 383/2022 per la stagione 2022-2023, con 15 giorni in meno. Quelle date non valgono più. Confondere data e obbligo. La data nazionale è il primo giorno in cui si può accendere, non un obbligo.

Per i limiti applicabili alla tua abitazione, il riferimento resta il tuo Comune.

Domande frequenti Quando si accende il riscaldamento nel 2026-2027? Dipende dalla zona climatica del Comune. Il calendario nazionale prevede la zona E dal 15 ottobre, la D dal 1° novembre, la C dal 15 novembre, le zone A e B dal 1° dicembre, mentre la F non ha limiti. Il sindaco può cambiare queste date con un’ordinanza, quindi la data esatta si controlla presso il proprio Comune. Quando si accende il riscaldamento a Roma? Roma è in zona D, che per il calendario nazionale parte il 1° novembre. L’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa però l’esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, con un massimo di 11 ore al giorno tra le 5 e le 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina il massimo è di 10 ore. Si può accendere il riscaldamento prima della data della propria zona? Sì, ma solo se le condizioni climatiche lo giustificano e per non più della metà delle ore giornaliere previste per la zona, secondo l’articolo 4, comma 3 del DPR 74/2013. In alternativa il sindaco può autorizzare con ordinanza un periodo più ampio. Quante ore al giorno si può tenere acceso il riscaldamento? Il limite dipende dalla zona: 6 ore in zona A, 8 in B, 10 in C, 12 in D e 14 in E, mentre la zona F non ha limiti nazionali. Fuori dalla zona F le ore vanno distribuite tra le 5 e le 23 e possono essere divise in più fasce. Come faccio a sapere in che zona climatica è il mio Comune? Si cerca il Comune nella Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993, pubblicata anche da ENEA, che per ogni comune riporta altitudine, gradi giorno e zona climatica. Consultarla non costa nulla. Poi bisogna verificare con il Comune se esiste un’ordinanza del sindaco per il 2026-2027, che vale più del calendario nazionale.

Fonte: Roma Capitale (sito ufficiale del Comune) · ARPA Piemonte (ente pubblico) · PMI.it · Geopop · Infobuild · Alternativa Sostenibile (su linee guida ENEA) · RomaToday · Savonanews · Sanremonews · Alassio News (Comune di Alassio) · Oggi Cronaca · Billding · luce-gas.it · Luce e Gas Italia · Riscaldamento 2026-2027: quando si accende e come arrivarci pronti · Da ENEA il nuovo Vademecum sul caro energia – Biblus Acca · Riscaldamento condominiale: chi decide gli orari e i limiti di legge – AmeVe Blog · Zone Climatiche Italia: Mappa ENEA e Classificazione Comuni · Accensione riscaldamenti calendario: date per zona climatica