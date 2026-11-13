13 Novembre 2026 - 11:47

Quando si accende il riscaldamento nel 2026-2027: date per zona climatica

In sintesi. Per la stagione 2026-2027 il calendario nazionale prevede l’accensione del riscaldamento in base alla zona climatica del Comune: la zona E dal 15 ottobre, la D dal 1° novembre, la C dal 15 novembre, le zone A e B dal 1° dicembre, la F senza limiti. Il sindaco può modificare le date con un’ordinanza.

I punti chiave

  • Il calendario nazionale 2026-2027 fissa l’accensione del riscaldamento dal 15 ottobre per la zona E e dal 1° novembre per la zona D.
  • Il calendario nazionale fa partire la zona C il 15 novembre 2026 e le zone A e B il 1° dicembre 2026, mentre la zona F non ha limiti di periodo.
  • Il sindaco può ampliare o ridurre periodo e ore di accensione e abbassare la temperatura massima con un provvedimento motivato, secondo l’articolo 5 del DPR 74/2013.
  • A Roma, in zona D, l’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa l’accensione dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, con 11 ore al giorno.
  • La temperatura massima negli ambienti riscaldati è 20°C per abitazioni, scuole e uffici e 18°C per attività industriali e artigianali, con tolleranza di +2°C.

Dipende dalla zona climatica del tuo Comune, da A a F. Per la stagione 2026-2027 il calendario nazionale prevede: zona E dal 15 ottobre, D dal 1° novembre, C dal 15 novembre, A e B dal 1° dicembre, F senza limiti. Il sindaco può cambiare date e ore con un’ordinanza, quindi la data esatta si controlla in Comune.

Cosa serve per scoprire la data del tuo Comune

  • Il nome del tuo Comune.
  • La Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993, la stessa pubblicata da ENEA, che per ogni comune riporta altitudine, gradi giorno e zona climatica.
  • L’eventuale ordinanza del sindaco per la stagione 2026-2027, da verificare con il tuo Comune.

Non ci sono costi da sostenere per consultare la tabella o l’ordinanza.

Quali sono le date e le ore massime per ogni zona climatica?

Periodo di accensione e ore massime al giorno sono fissati per ogni zona dall’articolo 4 del DPR 74/2013. Il decreto ragiona per zone climatiche, non per regioni. Le zone sono state definite dal DPR 412/1993 in base ai gradi giorno di ciascun comune.

Zona Periodo di accensione Ore massime al giorno
A dal 1° dicembre al 15 marzo 6
B dal 1° dicembre al 31 marzo 8
C dal 15 novembre al 31 marzo 10
D dal 1° novembre al 15 aprile 12
E dal 15 ottobre al 15 aprile 14
F nessun limite nessun limite

Per l’inverno 2026-2027 non risultano decreti nazionali che cambino questi calendari. La verifica si basa su una fonte secondaria, quindi conviene confermare con il proprio Comune.

Secondo fonti secondarie la zona E conta circa 4.000 comuni e comprende quasi tutte le città del Nord. La zona A include solo Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.

Come si trova la data valida per il proprio Comune?

  1. Cerca il tuo Comune nella Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993 (la tabella ENEA dei comuni italiani) e annota la lettera della zona.
  2. Leggi nella tabella qui sopra il periodo e le ore massime di quella zona.
  3. Controlla se il tuo Comune ha emesso un’ordinanza del sindaco per il 2026-2027. Se c’è, vale più del calendario nazionale.
  4. Distribuisci le ore consentite tra le 5 e le 23, anche in più fasce, e tieni la temperatura entro il limite.

Chi ha già acceso e chi aspetta, al 13 novembre 2026?

Secondo il calendario nazionale, al 13 novembre 2026 sono già partite la zona E (dal 15 ottobre) e la zona D (dal 1° novembre), con l’eccezione di Roma. La zona C parte il 15 novembre 2026, le zone A e B il 1° dicembre 2026.

Alcuni Comuni di zona C hanno però anticipato con ordinanza: succede, per esempio, in Liguria, come spiegato più sotto.

Il sindaco può cambiare le date?

Sì. L’articolo 5 del DPR 74/2013 permette al sindaco di ampliare o ridurre periodo e ore giornaliere e di abbassare la temperatura massima. Serve un provvedimento motivato. ENEA ricorda che il calendario può essere soggetto a deroghe o modifiche locali.

Per il 2026-2027 le fonti riportano questi casi:

  • Emilia-Romagna: accensione posticipata al 1° novembre 2026 nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna (tra cui Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini), al posto del 15 ottobre. Il dato viene da fonti secondarie e il comunicato della Regione non è stato verificato.
  • Monza: accensione slittata di una settimana, al 22 ottobre 2026, secondo una fonte secondaria.
  • Liguria: accensioni anticipate a inizio novembre 2026, con massimo 5-6 ore al giorno (dettaglio nella tabella).

Le ordinanze anticipate in Liguria

Comune Periodo Ore al giorno
Finale Ligure dal 3 al 14 novembre 2026 6
Albenga dal 3 novembre 2026 5
Bordighera dal 4 al 14 novembre 2026 5
Ventimiglia dal 4 al 15 novembre 2026 5
Imperia dal 5 novembre 2026 5
Alassio dal 6 al 14 novembre 2026 5
Diano Marina dal 7 al 14 novembre 2026 non indicate

A Ventimiglia l’ordinanza è adottata ai sensi dell’articolo 5 del DPR 74/2013 e le 5 ore sono liberamente distribuibili. Diano Marina indica il 15 novembre come apertura ordinaria della stagione.

Perché Roma non segue la data della zona D?

Roma è in zona D, che per il calendario nazionale parte il 1° novembre. L’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa invece l’esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, non fino al 15 aprile.

Il limite è di 11 ore al giorno, non 12, da tenere tra le 5 e le 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina il massimo è di 10 ore.

La temperatura è ridotta di 1°C: 19°C per gli edifici generici e 17°C per quelli industriali e artigianali, in entrambi i casi con +2°C di tolleranza. Fonti secondarie indicano come motivo il contenimento di consumi e inquinamento, o le temperature miti, e riferiscono che lo stesso era già accaduto nella stagione precedente.

Si può accendere prima della data della propria zona?

Sì, ma solo se le condizioni climatiche lo giustificano e per non più della metà delle ore giornaliere previste per la zona (articolo 4, comma 3 del DPR 74/2013). In alternativa il sindaco può autorizzare con ordinanza un periodo più ampio.

Le date nazionali indicano il primo giorno utile, non l’obbligo di accendere.

Quante ore e a quale temperatura si può tenere acceso?

Le ore giornaliere possono essere frazionate in due o più fasce, ma fuori dalla zona F devono restare tra le 5 e le 23. Nella zona F non ci sono limiti nazionali di periodo né di ore, ma restano possibili ordinanze locali e il limite di temperatura.

La temperatura massima è di 20°C per abitazioni, scuole e uffici e di 18°C per attività industriali e artigianali. Il decreto prevede una tolleranza di +2°C. ENEA consiglia 19°C al termostato per risparmiare.

Nel riscaldamento condominiale le norme nazionali fissano periodi e limiti di temperatura. L’assemblea decide come distribuire le ore dentro quei limiti (fonte secondaria).

Quali errori evitare?

  • Fermarsi al calendario nazionale. Se il Comune ha un’ordinanza, valgono le sue date e le sue ore.
  • Dimenticare la scadenza delle ordinanze di anticipo. Quelle liguri, in comuni di zona C, valgono solo fino al 14 o 15 novembre 2026. Poi subentra l’apertura ordinaria del 15 novembre. Controlla la scadenza dell’ordinanza del tuo Comune.
  • Usare calendari di altri anni. Il calendario ordinario ha avuto riduzioni straordinarie, come il D.M. 383/2022 per la stagione 2022-2023, con 15 giorni in meno. Quelle date non valgono più.
  • Confondere data e obbligo. La data nazionale è il primo giorno in cui si può accendere, non un obbligo.

Per i limiti applicabili alla tua abitazione, il riferimento resta il tuo Comune.

Domande frequenti

Quando si accende il riscaldamento nel 2026-2027?

Dipende dalla zona climatica del Comune. Il calendario nazionale prevede la zona E dal 15 ottobre, la D dal 1° novembre, la C dal 15 novembre, le zone A e B dal 1° dicembre, mentre la F non ha limiti. Il sindaco può cambiare queste date con un’ordinanza, quindi la data esatta si controlla presso il proprio Comune.

Quando si accende il riscaldamento a Roma?

Roma è in zona D, che per il calendario nazionale parte il 1° novembre. L’Ordinanza del Sindaco n. 145 del 29 ottobre 2026 fissa però l’esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027, con un massimo di 11 ore al giorno tra le 5 e le 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina il massimo è di 10 ore.

Si può accendere il riscaldamento prima della data della propria zona?

Sì, ma solo se le condizioni climatiche lo giustificano e per non più della metà delle ore giornaliere previste per la zona, secondo l’articolo 4, comma 3 del DPR 74/2013. In alternativa il sindaco può autorizzare con ordinanza un periodo più ampio.

Quante ore al giorno si può tenere acceso il riscaldamento?

Il limite dipende dalla zona: 6 ore in zona A, 8 in B, 10 in C, 12 in D e 14 in E, mentre la zona F non ha limiti nazionali. Fuori dalla zona F le ore vanno distribuite tra le 5 e le 23 e possono essere divise in più fasce.

Come faccio a sapere in che zona climatica è il mio Comune?

Si cerca il Comune nella Tabella A dell’allegato al DPR 412/1993, pubblicata anche da ENEA, che per ogni comune riporta altitudine, gradi giorno e zona climatica. Consultarla non costa nulla. Poi bisogna verificare con il Comune se esiste un’ordinanza del sindaco per il 2026-2027, che vale più del calendario nazionale.

Fonte: Roma Capitale (sito ufficiale del Comune) · ARPA Piemonte (ente pubblico) · PMI.it · Geopop · Infobuild · Alternativa Sostenibile (su linee guida ENEA) · RomaToday · Savonanews · Sanremonews · Alassio News (Comune di Alassio) · Oggi Cronaca · Billding · luce-gas.it · Luce e Gas Italia · Riscaldamento 2026-2027: quando si accende e come arrivarci pronti · Da ENEA il nuovo Vademecum sul caro energia – Biblus Acca · Riscaldamento condominiale: chi decide gli orari e i limiti di legge – AmeVe Blog · Zone Climatiche Italia: Mappa ENEA e Classificazione Comuni · Accensione riscaldamenti calendario: date per zona climatica

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