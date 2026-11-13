Forbidden Fruit, anticipazioni: chi è Feyza Üstündağ, l’ex di Çağatay che sconvolge il matrimonio con Yildiz

di Redazione ZON

In sintesi. Feyza Üstündağ è l’ex fidanzata dell’imprenditore Çağatay Kuyucu nella serie turca Forbidden Fruit. Secondo le anticipazioni turche riportate da ZON.it il 13 novembre 2026, si presenta nell’ufficio di Çağatay per chiedere lavoro. Feyza ha un figlio di sei anni, Atlas, e Çağatay inizia a chiedersi se sia suo figlio.

I punti chiave Feyza Üstündağ è una vecchia compagna di scuola di Çağatay e ha avuto con lui una relazione ai tempi dell’università.

Feyza Üstündağ cresce da sola il figlio Atlas, che ha sei anni ed è affetto dalla sindrome di Asperger.

Çağatay ha deciso di concentrarsi sull’impresa di spedizioni e ha accantonato l’idea di venderla per trasferirsi.

Yildiz Yilmaz ha perso il bambino che aspettava: è l’ultima prova per il suo matrimonio con Çağatay.

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit non rivelano se Atlas sia figlio di Çağatay.

Attenzione: spoiler. Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, secondo le anticipazioni turche, Feyza Üstündağ, ex fidanzata di Çağatay, si presenta nel suo ufficio e rimette in discussione una vita già complicata.

Chi è Feyza Üstündağ, l’ex di Çağatay

Feyza Üstündağ è una vecchia compagna di scuola di Çağatay. I due hanno avuto una relazione ai tempi dell’università.

La donna è descritta come affascinante e sicura di sé. Ha trascorso alcuni anni all’estero ed è appena rientrata in Turchia.

Perché Feyza bussa alla porta dell’ufficio di Çağatay

Feyza dice a Çağatay di avere bisogno di un lavoro. Al momento lui non cerca nuovo personale, ma le promette di aiutarla a trovare un impiego.

Lei gli spiega di avere fretta. Si occupa da sola del figlio di sei anni, Atlas, che è affetto dalla sindrome di Asperger.

Feyza racconta anche di aver incontrato il padre del bambino subito dopo la fine della relazione con Çağatay. Lo ha sposato non appena ha scoperto di essere incinta.

Il momento in cui arriva Feyza: Çağatay ha appena scelto di restare a Istanbul

Çağatay decide di concentrarsi sull’impresa di spedizioni e accantona l’idea di venderla per trasferirsi. La scelta fa felice suo padre, Hasan Alì.

Il matrimonio con Yildiz Yilmaz, intanto, attraversa una fase difficile. L’ultima prova per la coppia è la perdita del bambino che Yildiz aspettava.

Mentre Çağatay prova a rimettere in carreggiata il matrimonio, l’arrivo di Feyza rischia di aprire una nuova crisi profonda con Yildiz.

Il sospetto su Atlas: Çağatay si chiede se sia suo figlio

Feyza lascia l’edificio e si lascia dietro una scia di domande. Çağatay comincia a chiedersi se Atlas possa essere suo figlio.

Il dubbio si fa più insistente dopo una chiacchierata con sua madre, Feride. La conversazione lo riporta con la memoria indietro di sei anni, ai giorni della relazione con Feyza.

Le anticipazioni turche non rivelano se il bambino sia davvero figlio di Çağatay. Per saperne di più bisogna attendere gli sviluppi della storyline.

Domande frequenti Chi è Feyza in Forbidden Fruit? Feyza Üstündağ è una vecchia compagna di scuola di Çağatay, con cui ha avuto una relazione ai tempi dell’università. Ha vissuto alcuni anni all’estero ed è appena rientrata in Turchia. Si occupa da sola del figlio Atlas, che ha sei anni. Atlas è figlio di Çağatay in Forbidden Fruit? Le anticipazioni turche non rivelano se Atlas sia figlio di Çağatay. Il dubbio nasce dopo l’incontro con Feyza Üstündağ e si rafforza dopo una chiacchierata con la madre di Çağatay, Feride. Per saperne di più bisogna attendere gli sviluppi della storyline. Perché Feyza va nell’ufficio di Çağatay in Forbidden Fruit? Feyza Üstündağ dice a Çağatay di avere bisogno di un lavoro e di avere fretta, perché si occupa da sola del figlio Atlas. Çağatay al momento non cerca nuovo personale, ma le promette di aiutarla a trovare un impiego. Che cosa rischia il matrimonio tra Çağatay e Yildiz in Forbidden Fruit? Il matrimonio tra Çağatay e Yildiz Yilmaz attraversa già una fase difficile, dopo la perdita del bambino che Yildiz aspettava. Secondo le anticipazioni turche, l’arrivo di Feyza Üstündağ rischia di aprire una nuova crisi profonda tra i due.

Fonte: Super Guida TV