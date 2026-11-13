Serie Sky su Gucci, Muccino chiude le riprese dopo 108 giorni

di Annamaria Postiglione

In sintesi. Il regista Gabriele Muccino ha annunciato il 12 novembre 2026 sui social la fine delle riprese della serie Sky sulla dinastia Gucci, durate 108 giorni. La serie, con Miriam Leone nel ruolo di Patrizia Reggiani, è tratta dal libro di Allegra Gucci «Fine dei giochi» e arriverà su Sky e Now.

I punti chiave Il regista Gabriele Muccino ha annunciato il 12 novembre 2026 su Facebook e Instagram la fine delle riprese della serie Sky sulla dinastia Gucci.

Le riprese della serie Sky sulla dinastia Gucci sono durate 108 giorni.

La serie Sky sulla dinastia Gucci è tratta dal libro «Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia» di Allegra Gucci.

Miriam Leone interpreta Patrizia Reggiani, Francesco Scianna interpreta Maurizio Gucci e Matilda Lutz interpreta Allegra Gucci.

La serie sarà disponibile su Sky e Now: Gabriele Muccino parla di un arrivo «tra qualche tempo», senza indicare una data.

Il regista Gabriele Muccino ha annunciato il 12 novembre 2026, sui suoi profili Facebook e Instagram, la fine delle riprese della serie Sky sulla dinastia Gucci. Il set è durato 108 giorni.

La serie è tratta dal libro di Allegra Gucci «Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia». Sarà disponibile su Sky e Now.

Che cosa ha scritto Muccino nel post sulla fine delle riprese

Muccino ha definito il lavoro sul set «108 giorni intensi, difficili, complessi, sorprendenti, in cui istinto e talento hanno fatto da bussola preziosa». Il post si apre con la formula «Fin de tournage, end of shooting, fine riprese».

Il regista ha ringraziato Allegra Gucci per il libro e per la «costante presenza» durante la lavorazione, che a suo dire ha contribuito a «restituire autenticità a questa saga». Il post si chiude con un saluto al pubblico: «Ci vediamo su Sky e Now tra qualche tempo».

Chi interpreta Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci e Allegra Gucci

Tre dei protagonisti hanno un ruolo indicato nel post di Muccino. Gli altri attori ringraziati sono Pierpaolo Pierobon, Francesco Acquaroli, Maria Vera Ratti, Claudia Vismara e Sergio Romano.

Attore Personaggio Miriam Leone Patrizia Reggiani Francesco Scianna Maurizio Gucci Matilda Lutz Allegra Gucci

Muccino ha scritto che tutto il cast è stato «eccezionalmente bravo».

Chi ha lavorato dietro la macchina da presa

Alla fotografia c’è Fabio Zamarion, che Muccino descrive come direttore della fotografia con cui lavora da anni. I costumi sono di Massimo Cantini Parrini e la scenografia è di Paki Meduri.

Il regista ha ringraziato anche le squadre di elettricisti e macchinisti, Fabio de Meis, Roberto Albero, Alessia Vincenzini, Giulia Battaglia e Simone Frattari. Ha citato inoltre Irma Misantoni, a cui toccherà «l’enorme lavoro di post» che attende la serie.

Che cosa succede ora alla serie su Gucci

Con la fine delle riprese la serie passa alla post-produzione. Muccino parla di un arrivo su Sky e Now «tra qualche tempo».

Domande frequenti Quando sono finite le riprese della serie Sky su Gucci? Il regista Gabriele Muccino ha annunciato la fine delle riprese il 12 novembre 2026, sui suoi profili Facebook e Instagram. Il set della serie Sky sulla dinastia Gucci è durato 108 giorni. Chi interpreta Patrizia Reggiani nella serie Sky su Gucci? Patrizia Reggiani è interpretata da Miriam Leone. Nella serie Sky sulla dinastia Gucci, Francesco Scianna interpreta Maurizio Gucci e Matilda Lutz interpreta Allegra Gucci. Da quale libro è tratta la serie Sky su Gucci? La serie Sky sulla dinastia Gucci è tratta dal libro «Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia» di Allegra Gucci. Il regista Gabriele Muccino ha ringraziato l’autrice per il libro e per la sua «costante presenza» durante la lavorazione. Dove vedere la serie di Muccino su Gucci? La serie sarà disponibile su Sky e Now. Gabriele Muccino parla di un arrivo «tra qualche tempo», ma nel suo post non ha indicato una data di uscita. Chi ha curato fotografia, costumi e scenografia della serie su Gucci? La fotografia della serie Sky sulla dinastia Gucci è di Fabio Zamarion. I costumi sono di Massimo Cantini Parrini e la scenografia è di Paki Meduri.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News