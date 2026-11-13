Claude Sheets: come creare un foglio ed esportarlo in Excel

di Redazione ZON

In sintesi. Per creare un foglio con Claude Sheets, si apre la scheda «Artifacts», si sceglie il riquadro «Sheets» e si descrive il foglio desiderato. Per averlo in Excel si esporta in formato .xlsx o CSV. Claude Sheets è in beta dal 10 novembre 2026 sui piani a pagamento Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise.

I punti chiave Claude Sheets è in beta dal 10 novembre 2026 sui piani Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise.

Il piano Free non include Claude Sheets, ma su tutti i piani Claude può creare un file Excel (.xlsx) direttamente in chat.

Un foglio di Claude Sheets si esporta come file .xlsx o CSV; Anthropic avverte che Sheets ed Excel non hanno le stesse funzioni.

Nel centro assistenza di Anthropic mancano ancora 7 funzioni, tra cui tabelle pivot, trova e sostituisci ed esportazione in PDF.

Sul piano Enterprise Claude Sheets resta disattivato finché l’amministratore non lo accende da «Organization settings» > «Artifacts».

Per creare un foglio con Claude Sheets apri la scheda «Artifacts», scegli il riquadro «Sheets» e descrivi a Claude il foglio che ti serve, oppure parti da uno vuoto. Per averlo in Excel lo esporti come file .xlsx (o CSV). Serve un piano a pagamento: Sheets è in beta dal 10 novembre 2026 su Pro, Max, Ultra, Team ed Enterprise.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Chi può usare Claude Sheets e cosa serve?

Claude Sheets è un foglio di calcolo dentro Claude. Gli chiedi un tracker, un budget o un modello e Claude costruisce un foglio funzionante, che tu, il tuo team e Claude potete modificare insieme.

Il servizio è in beta e dipende dal piano. La tabella riassume la situazione a novembre 2026.

Piano Claude Sheets Free Non disponibile (il file Excel creato in chat sì, vedi sotto) Pro, Max, Ultra Disponibile in beta Team Disponibile in beta e attivo di default Enterprise Disattivato finché l’amministratore non lo accende da «Organization settings» > «Artifacts»

Si usa da Claude sul web, sul desktop o nell’app. Sul telefono le fonti non concordano: l’annuncio ufficiale parla di funzionamento anche su mobile, mentre una testata riferisce un accesso di base in sola lettura. Una disponibilità per paese, Italia compresa, non è stata resa nota nelle pagine consultate.

Come si crea un foglio con Claude Sheets?

I nomi di menu e pulsanti qui sotto sono quelli inglesi delle pagine ufficiali: una versione italiana del centro assistenza non risulta disponibile.

Apri Claude (web, desktop o app) e vai nella scheda «Artifacts». Seleziona il riquadro «Sheets». Descrivi il foglio che vuoi, indicando a cosa serve e cosa vuoi tracciare. In alternativa parti da un foglio vuoto. Se hai già i numeri, dagli a Claude: il foglio nascerà dai tuoi dati. Controlla formule e totali e chiedi a Claude di correggere ciò che non va.

In alternativa puoi chiedere a Claude di creare un foglio da una qualsiasi chat. Anthropic fa l’esempio di un tracker di campagna o di un budget per le assunzioni.

Che cosa scrivere a Claude per ottenere un buon foglio?

Più è chiaro lo scopo, meglio funziona il risultato. Una richiesta di esempio:

Crea un tracker di campagna con una riga per ogni canale, le colonne budget, spesa e stato, un totale in fondo e un menu a tendina per lo stato.

Secondo Anthropic, Claude genera fogli con schede, formule, formattazione e menu a tendina, spesso da una sola richiesta. Poi modifica direttamente le celle e descrive ogni modifica, così puoi seguire i cambiamenti.

Come si controllano e si annullano le modifiche di Claude?

Claude evidenzia le celle che modifica. Se una modifica non ti convince, chiedi una correzione. Il centro assistenza ha anche una sezione dedicata a come annullare le modifiche di Claude: cercala lì.

Prima di esportare puoi condividere il foglio con i colleghi. Anthropic dice che i fogli si condividono con il team e che si lavora insieme a Claude.

Come si esporta un foglio di Claude Sheets in Excel?

La pagina ufficiale dice solo di esportare il foglio come file .xlsx o CSV, senza riportare il percorso dei menu nell’estratto consultato. Il percorso qui sotto viene da una guida non ufficiale: i nomi sono in inglese e la grafica può cambiare durante la beta.

Apri il foglio che vuoi esportare. In alto a destra clicca «Share». Apri la scheda «Export». Scegli «Excel» per un file .xlsx modificabile, oppure «CSV» per i dati in testo semplice. Apri il file scaricato in Excel e verifica formule e formattazione.

L’ultimo passaggio non è facoltativo: Anthropic avverte che Sheets ed Excel non hanno le stesse funzioni. Come si comportano le formule una volta aperte in Excel non è documentato nelle pagine ufficiali consultate.

Sempre secondo la guida non ufficiale, sotto «Send to» c’è anche «Google Sheets», per salvare una copia su Google Drive. La copertura di stampa del lancio parla di un comando «Send to» verso app partner come Airtable, Asana, monday.com e Smartsheet.

Posso partire da un file che ho già?

Sì. Dalla schermata iniziale puoi importare un CSV o importare da Google Sheets, oppure incollare i dati copiati da Excel o da Google Sheets. Le pagine ufficiali consultate nominano anche «Import from Excel», ma la sezione completa sull’importazione non è stata letta: la conferma sull’importazione diretta di file Excel viene da fonti secondarie.

Quali limiti ha Claude Sheets in beta?

Anthropic scrive che per ora i fogli hanno funzionalità semplici e che ne sta aggiungendo altre. Secondo il centro assistenza non sono ancora disponibili:

tabelle pivot;

intervalli protetti;

trova e sostituisci;

ordinamento su più colonne;

viste filtro;

menu a tendina a selezione multipla;

esportazione in PDF.

La copertura di stampa aggiunge che mancano macro, VBA, Power Query, DAX e layout di stampa, e che non si recuperano dati live dalle app collegate. Il centro assistenza consultato non riporta tutti questi punti.

Per i numeri, secondo una testata italiana il foglio supporta 144 funzioni e fino a 100.000 celle. Altre testate attribuiscono il limite delle celle alla pagina di aiuto di Anthropic. Sono dati dichiarati in beta, che possono cambiare e non sono stati verificati in test indipendenti.

Claude Sheets sostituisce Excel?

No. Claude Sheets è un foglio leggero e condiviso, costruito insieme a Claude. Quando serve tutto Excel, Anthropic indica di esportare in .xlsx o CSV oppure di usare Claude for Excel.

Attenzione ai nomi: Claude Sheets non è «Claude for Sheets», l’estensione per Google Sheets, né Claude for Excel, il componente aggiuntivo per Excel. Sono prodotti diversi. Claude for Excel e Claude for Google Workspace servono quando il file è già in quelle app o servono tutte le loro funzioni.

Ho il piano gratuito: posso ottenere comunque un file Excel?

Sì, ma con un’altra funzione, distinta da Claude Sheets. Con il caricamento e la creazione di file attivi, Claude crea un file Excel (.xlsx) direttamente nella chat e lo scarichi dalla conversazione. Funziona su tutti i piani, Free compreso.

Si attiva da «Settings» > «Capabilities» > «Code execution and file creation». Nel nuovo layout la voce si chiama «Create and edit files». Un’altra fonte indica un limite di 30 MB per file, in caricamento e in scaricamento.

Quali avvertenze conviene tenere presenti?

Sui dati sensibili: Claude Sheets è un prodotto beta e HIPAA, CMEK e ZDR non sono ancora supportati. Se lavori con informazioni riservate, chiedi al responsabile della sicurezza o della protezione dei dati della tua organizzazione.

Sui costi: le fonti ufficiali consultate non indicano un costo aggiuntivo per Sheets e non è stato aperto il listino dei piani. Un sito non ufficiale scrive che non ci sono addebiti oltre ai normali limiti d’uso del piano: va verificato nella pagina dei prezzi di Anthropic.

Domande frequenti Come si crea un foglio con Claude Sheets? Si apre la scheda «Artifacts» in Claude, si seleziona il riquadro «Sheets» e si descrive il foglio che serve, oppure si parte da uno vuoto. Se si hanno già i numeri, si danno a Claude e il foglio nasce da quei dati. Poi si controllano formule e totali e si chiede a Claude di correggere ciò che non va. Come si esporta un foglio di Claude Sheets in Excel? La pagina ufficiale di Anthropic dice di esportare il foglio come file .xlsx o CSV. Secondo una guida non ufficiale il percorso è «Share» > «Export» > «Excel», con nomi in inglese che possono cambiare durante la beta. Dopo l’esportazione conviene verificare formule e formattazione in Excel. Claude Sheets è disponibile con il piano gratuito? No, Claude Sheets non è disponibile sul piano Free. Su tutti i piani, Free compreso, Claude può però creare un file Excel (.xlsx) direttamente nella chat, se è attiva l’opzione «Code execution and file creation» in «Settings» > «Capabilities». È una funzione distinta da Claude Sheets. Claude Sheets sostituisce Excel? No. Claude Sheets è un foglio leggero e condiviso, costruito insieme a Claude. Quando servono tutte le funzioni di Excel, Anthropic indica di esportare in .xlsx o CSV oppure di usare Claude for Excel. Quali funzioni mancano a Claude Sheets? Secondo il centro assistenza di Anthropic, in beta non sono ancora disponibili tabelle pivot, intervalli protetti, trova e sostituisci, ordinamento su più colonne, viste filtro, menu a tendina a selezione multipla ed esportazione in PDF. Anthropic dichiara che sta aggiungendo altre funzionalità.

Fonte: Centro assistenza Claude (Anthropic) – Get started with Claude Sheets · Claude.com (Anthropic) – annuncio Whiteboards, Sheets e Data · Centro assistenza Claude (Anthropic) – Create and edit files with Claude · The Rundown AI – guida Build a Shared Tracker · 01net.it · TechMyMoney · Pasquale Pillitteri · Data Studios