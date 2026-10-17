Come fare una presentazione con Claude Slides, anche con il piano gratuito

di Redazione ZON

In sintesi. Per fare una presentazione con Claude Slides, la funzione di Claude, l’assistente di Anthropic, basta chiederla in chat su claude.ai o nell’app desktop, oppure partire dal modello Slides nella scheda Artifacts. Dall’8 ottobre 2026 Slides è incluso in tutti i piani, Free compreso. Ogni slide si modifica, si presenta da Claude e si esporta in PowerPoint, PDF o Google Slides.

I punti chiave Anthropic ha lanciato Claude Slides in beta il 16 settembre 2026, con un rilascio graduale nelle settimane successive.

L’8 ottobre 2026 l’account ufficiale @claudeai ha annunciato che Claude Slides esce dalla beta ed è disponibile su tutti i piani, compreso il piano Free.

Claude Slides esporta le presentazioni in 3 formati: PowerPoint, PDF e Google Slides.

Claude Slides consuma i limiti d’uso del piano. Secondo fonti secondarie che citano la pagina prezzi di Anthropic, sul piano Free il limite di sessione si azzera ogni 5 ore.

Claude for PowerPoint, il componente aggiuntivo di Anthropic per Microsoft PowerPoint, resta riservato ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise e non è incluso nel piano Free.

Per fare una presentazione con Claude basta chiederla in una normale conversazione, per esempio scrivendo «crea una presentazione da questi appunti», oppure partire dal modello Slides nella scheda Artifacts. Claude costruisce il deck, cioè la serie di slide, da appunti, report o dal lavoro già fatto in chat. Ogni slide si modifica, si presenta senza uscire da Claude e si esporta in PowerPoint, in PDF o su Google Slides.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è Claude Slides e cosa serve per usarlo

Claude Slides è la funzione di Claude, l’assistente di Anthropic, che crea presentazioni. È stata lanciata in beta il 16 settembre 2026, con un rilascio graduale nelle settimane successive. L’8 ottobre 2026 l’account ufficiale @claudeai ha annunciato che Slides esce dalla beta ed è disponibile su tutti i piani, compreso quello gratuito.

Serve quindi un account Claude, anche Free. Il punto di partenza consigliato è il sito claude.ai oppure l’app desktop. Durante la beta, sulle app per iOS e Android si poteva solo visualizzare il risultato: partire da un modello, modificare le slide o cambiare la condivisione richiedeva il web o Claude Desktop. Non è stato chiarito se questa limitazione valga ancora dopo l’8 ottobre 2026.

Nessuna fonte indica restrizioni per l’Italia o per l’Unione europea, ma Anthropic non lo ha nemmeno escluso in modo esplicito.

Come si crea una presentazione con Claude, passo per passo

Le pagine ufficiali di Anthropic consultate sono in inglese: nell’interfaccia italiana alcune voci potrebbero avere un nome diverso.

Apri Claude dal sito o dall’app desktop e avvia una conversazione. Scrivi la richiesta descrivendo contenuto e scopo della presentazione, per esempio «crea una presentazione da questi appunti». Se vuoi, allega appunti o report, oppure chiedi a Claude di usare il lavoro già fatto nella stessa chat. In alternativa, apri la scheda «Artifacts» nella barra laterale e avvia un nuovo artifact dal modello «Slides». Rivedi il deck: modifica direttamente le singole slide, oppure chiedi a Claude in chat di cambiare quello che non ti convince. Quando è pronto, presenta direttamente da Claude, senza aprire altri programmi. Esporta il file in PowerPoint o in PDF, oppure su Google Slides. Per riprendere il lavoro più tardi, torna nella scheda «Artifacts» della barra laterale: la presentazione è raggiungibile da qualsiasi conversazione.

Le scorciatoie da tastiera per scorrere le slide e i nomi esatti dei pulsanti di presentazione ed esportazione non compaiono nella documentazione ufficiale consultata: conviene cercarli direttamente nell’interfaccia, accanto alla presentazione aperta.

Un esempio concreto: dagli appunti di una riunione alle slide

Immagina di avere gli appunti sparsi di una riunione su un progetto. Li incolli in chat o li alleghi come file, poi scrivi qualcosa come: «Crea una presentazione da questi appunti per presentare il progetto ai colleghi: obiettivi, tempi, cose da decidere».

Claude inserisce le slide direttamente nella conversazione. Da lì puoi correggere un titolo a mano, oppure chiedere in chat «accorcia il testo della terza slide» o «aggiungi una slide finale con le prossime scadenze». Più la richiesta iniziale è precisa su pubblico e scopo, meno correzioni serviranno dopo.

Come esportare la presentazione in PowerPoint, PDF o Google Slides

Il deck creato con Slides si può scaricare in formato PowerPoint o PDF, oppure esportare su Google Slides. Il PDF è comodo per inviare la presentazione così com’è; il file PowerPoint serve se qualcuno deve rimetterci mano con Microsoft PowerPoint.

Chi usa i connettori Google Workspace deve fare attenzione a come scrive la richiesta. Se chiedi esplicitamente un «Google Slides deck», Claude crea un file Google. Se chiedi un generico «deck» senza nominare Google, crea un file locale. Inoltre Claude può aprire e modificare solo i file a cui il tuo account Google ha accesso.

Claude Slides è davvero gratis?

Sì, dall’8 ottobre 2026 Slides è incluso in tutti i piani, Free compreso, e non ha un prezzo a parte. Molti articoli di settembre e dei primi giorni di ottobre 2026 dicono ancora che è riservato ai piani a pagamento (Pro, Max, Team, Enterprise): erano corretti durante la beta, oggi sono superati.

Gratis però non vuol dire illimitato. Slides consuma i limiti d’uso del piano come qualsiasi altra attività. Secondo fonti secondarie che citano la pagina prezzi di Anthropic, a ottobre 2026 il piano Free ha un limite di sessione che si azzera ogni cinque ore, mentre Pro offre almeno cinque volte l’uso di Free, con in più un limite settimanale.

Anthropic non pubblica quante presentazioni o quante slide si possono creare con il piano gratuito, né se ci siano differenze nell’esportazione rispetto ai piani a pagamento. Va tenuto presente che i compiti lunghi che producono file consumano più quota di una domanda veloce: un deck costruito partendo da molti documenti pesa di più sul limite.

Che differenza c’è tra Claude Slides, Claude for PowerPoint e gli altri strumenti

Anthropic offre più strade per ottenere delle slide, e il nome simile genera confusione. Claude Slides funziona dentro Claude; Claude for PowerPoint è invece un componente aggiuntivo che lavora dentro Microsoft PowerPoint, rispettando i modelli aziendali, e ha ricevuto un grosso aggiornamento a marzo 2026.

Strumento Dove funziona Cosa fa Piani (ottobre 2026) Claude Slides Dentro Claude (chat o scheda Artifacts) Crea il deck, permette di modificare le slide, presentare ed esportare in PowerPoint, PDF o Google Slides Tutti, Free compreso, nei limiti d’uso Claude for PowerPoint Dentro Microsoft PowerPoint, come componente aggiuntivo Costruisce deck da zero, modifica singole slide senza rigenerare tutto, trasforma elenchi puntati in diagrammi e grafici nativi Pro, Max, Team, Enterprise (non Free) Creazione di file in chat Dentro Claude Genera un file PowerPoint (.pptx) da scaricare o salvare su Google Drive Non specificato nelle fonti consultate Claude Design Area di lavoro accanto alla chat (canvas) Crea presentazioni in HTML interattivo; è uno strumento di Anthropic Labs Non specificato nelle fonti consultate

Se ti serve solo un file .pptx da scaricare, senza passare da Slides, puoi usare la creazione di file in chat: Claude genera anche documenti Word, Excel e PDF. Il limite è di 30 MB per file, sia per i file caricati sia per quelli scaricati.

Errori comuni e cose da sapere prima di iniziare

Fidarsi di guide vecchie. Le guide scritte prima dell’8 ottobre 2026 descrivono Slides come beta a pagamento: per disponibilità e piani conta l’annuncio ufficiale di quella data.

Le guide scritte prima dell’8 ottobre 2026 descrivono Slides come beta a pagamento: per disponibilità e piani conta l’annuncio ufficiale di quella data. Confondere Slides con Claude for PowerPoint. Il primo è incluso anche nel piano Free, il secondo resta riservato ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise.

Il primo è incluso anche nel piano Free, il secondo resta riservato ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise. Dimenticare di nominare Google Slides. Con i connettori Google Workspace, senza la parola «Google Slides» nella richiesta Claude crea un file locale.

Con i connettori Google Workspace, senza la parola «Google Slides» nella richiesta Claude crea un file locale. Lavorare da smartphone. Almeno durante la beta, modifiche e modelli richiedevano il web o l’app desktop: se qualcosa manca nell’app per telefono, prova dal computer.

Almeno durante la beta, modifiche e modelli richiedevano il web o l’app desktop: se qualcosa manca nell’app per telefono, prova dal computer. Caricare troppi documenti col piano Free. Un deck costruito da molti file consuma più quota e può far raggiungere prima il limite di sessione.

Un deck costruito da molti file consuma più quota e può far raggiungere prima il limite di sessione. Account aziendali Enterprise. Durante la beta Slides doveva essere attivato dal proprietario dell’organizzazione; non è chiaro se sia ancora così. Se la funzione non compare, chiedi all’amministratore.

Cosa resta da chiarire

A ottobre 2026 Anthropic non ha pubblicato i limiti specifici di Slides sul piano Free né una guida ufficiale con tutti i nomi di menu e pulsanti. Restano da confermare anche le funzioni disponibili sulle app per iOS e Android dopo l’uscita dalla beta. Le funzioni di Claude cambiano spesso: prima di un uso importante, conviene controllare le novità nel centro assistenza di Anthropic.

Domande frequenti Claude Slides è gratis? Sì, dall’8 ottobre 2026 Claude Slides è incluso in tutti i piani di Claude, compreso il piano Free, e non ha un prezzo a parte. Claude Slides consuma però i limiti d’uso del piano come qualsiasi altra attività. Anthropic non ha pubblicato quante presentazioni si possono creare con il piano gratuito. Come si esporta una presentazione fatta con Claude in PowerPoint? Una presentazione creata con Claude Slides si può scaricare in formato PowerPoint o PDF, oppure esportare su Google Slides. Il file PowerPoint serve se qualcuno deve modificare la presentazione con Microsoft PowerPoint. Il PDF è più comodo per inviare la presentazione così com’è. Che differenza c’è tra Claude Slides e Claude for PowerPoint? Claude Slides funziona dentro Claude ed è incluso in tutti i piani, compreso Free. Claude for PowerPoint è un componente aggiuntivo che lavora dentro Microsoft PowerPoint, rispetta i modelli aziendali ed è riservato ai piani Pro, Max, Team ed Enterprise. Si può usare Claude Slides dal telefono? Durante la beta di Claude Slides, sulle app di Claude per iOS e Android si poteva solo visualizzare la presentazione. Per partire da un modello, modificare le slide o cambiare la condivisione servivano il sito claude.ai o l’app Claude Desktop. Anthropic non ha chiarito se questa limitazione valga ancora dopo l’8 ottobre 2026. Perché Claude non crea la presentazione su Google Slides? Con i connettori Google Workspace, Claude crea un file Google solo se la richiesta nomina esplicitamente un «Google Slides deck». Se la richiesta parla di un generico «deck», Claude crea un file locale. Claude può inoltre aprire e modificare solo i file a cui l’account Google dell’utente ha accesso.

Foto: Rosiestep, Vanj Padilla, Nattes LSP (CC BY)

Fonte: Claude Help Center (Anthropic) – Artifacts · Claude Help Center (Anthropic) – Creazione file · Claude Help Center (Anthropic) – Connettori Google Workspace · Claude Academy (Anthropic) – Getting started · Claude Academy (Anthropic) – Claude Design per presentazioni · Documentazione Claude – Claude for PowerPoint · Account ufficiale @claudeai su X (annuncio dell’8/10/2026) · VentureBeat · Engadget · Luca Masrepassaro (blog, solo per la data di lancio) · QualeAI.it · SSD Nodes (secondaria, sui limiti del piano Free) · Formation Claude IA (secondaria, su mobile ed Enterprise) · Justin McKelvey (secondaria, sul consumo di quota) · Christopher Alarcon (secondaria, superata: stato pre-8 ottobre)