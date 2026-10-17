C’era una volta in America: la New York di Sergio Leone girata in Italia

di Redazione ZON

In sintesi. C’era una volta in America, il film di Sergio Leone uscito nel 1984, fu girato tra il 14 giugno 1982 e il 22 aprile 1983 in quattro Paesi. In Italia le riprese si svolsero negli studi di Cinecittà a Roma e a Porto Marghera. Altre scene furono realizzate a Brooklyn, a Montréal e alla Gare du Nord di Parigi.

I punti chiave Le riprese di C’era una volta in America, film di Sergio Leone del 1984, durarono circa dieci mesi: dal 14 giugno 1982 al 22 aprile 1983.

Sergio Leone girò C’era una volta in America in 4 Paesi: Stati Uniti, Italia, Francia e Canada.

Negli studi di Cinecittà a Roma Sergio Leone girò gli interni e la New York degli anni Venti e Trenta di C’era una volta in America.

La scena dei ragazzi con il Manhattan Bridge sullo sfondo fu girata a Brooklyn, all’incrocio tra Washington Street e Water Street, nel quartiere DUMBO.

Le sequenze alla Grand Central Station di C’era una volta in America furono girate alla Gare du Nord di Parigi.

Una parte importante di C’era una volta in America, il film di Sergio Leone uscito nel 1984, non fu girata a New York ma in Italia, tra Roma e l’area di Venezia. Altre sequenze ambientate negli Stati Uniti vennero realizzate in Francia e in Canada.

Come Cinecittà diventò la New York degli anni Venti

Le riprese di C’era una volta in America iniziarono il 14 giugno 1982 e terminarono il 22 aprile 1983, dopo circa dieci mesi di lavorazione. Negli studi di Cinecittà, a Roma, Sergio Leone girò numerose scene, soprattutto gli interni e la New York degli anni Venti e Trenta.

Lavorare negli studi romani permise a Sergio Leone di controllare ogni dettaglio delle ambientazioni. Gli spazi ricostruiti a Cinecittà, sullo schermo, sembrano appartenere interamente alla metropoli americana. Il film è interpretato da Robert De Niro e James Woods.

Il lungomare e Porto Marghera dentro il film

Tra le location italiane di C’era una volta in America figurano anche la spiaggia e il lungomare Guglielmo Marconi, usati per alcune riprese. Porto Marghera ospitò altre scene della pellicola. Lo spettatore vede questi momenti come parte dello stesso universo newyorkese, senza accorgersi del cambio di continente.

Dove si trovano tutte le location del film

Sergio Leone cercò la sua America in quattro Paesi: Stati Uniti, Italia, Francia e Canada. Ecco i luoghi principali citati e il ruolo che hanno nel film.

Luogo reale Paese Uso nel film Cinecittà, Roma Italia Interni e New York anni Venti e Trenta Spiaggia e lungomare Guglielmo Marconi Italia Alcune riprese Porto Marghera Italia Alcune scene Washington Street e Water Street, DUMBO, Brooklyn Stati Uniti I ragazzi con il Manhattan Bridge sullo sfondo Williamsburg, Brooklyn Stati Uniti Quartiere riportato all’aspetto di inizio Novecento Ritz-Carlton, Montréal Canada Noodles attende Deborah all’uscita dal teatro Prigione di Bordeaux, Montréal Canada Esterno della Federal Reserve Bank di New York Gare du Nord, Parigi Francia Sequenze alla Grand Central Station

Alcune parti della vicenda di Noodles e Deborah furono girate anche nel New Jersey.

Perché l’inquadratura di Brooklyn è ancora una meta

La scena dei ragazzi che camminano con il Manhattan Bridge sullo sfondo è una delle inquadrature più riconoscibili della carriera di Sergio Leone. Fu girata davvero a Brooklyn, all’incrocio tra Washington Street e Water Street. Quello scorcio del quartiere DUMBO è oggi tra i più fotografati di New York, anche grazie al film.

La musica di Morricone suonata sul set

Durante la lavorazione di C’era una volta in America, Sergio Leone fece ascoltare in diverse occasioni le musiche di Ennio Morricone direttamente sul set. Gli attori potevano così entrare in contatto con le emozioni che avrebbero accompagnato le immagini nel montaggio finale.

C’era una volta in America è l’ultimo film diretto da Sergio Leone. Per chi vuole ripercorrerne i set, le tappe italiane restano Roma e l’area veneziana. Le fonti consultate non indicano modalità di visita né eventuali percorsi dedicati al film.

Domande frequenti Dove è stato girato C’era una volta in America? C’era una volta in America, il film di Sergio Leone del 1984, fu girato in quattro Paesi: Stati Uniti, Italia, Francia e Canada. In Italia le riprese si svolsero negli studi di Cinecittà a Roma, a Porto Marghera e sul lungomare Guglielmo Marconi. Altre scene furono girate a Brooklyn, nel New Jersey, a Montréal e a Parigi. Quali scene di C’era una volta in America sono state girate a Cinecittà? Negli studi di Cinecittà, a Roma, Sergio Leone girò soprattutto gli interni di C’era una volta in America e la New York degli anni Venti e Trenta. Gli spazi ricostruiti negli studi romani sembrano, sullo schermo, appartenere interamente alla metropoli americana. Dove si trova il ponte della scena di C’era una volta in America? La scena dei ragazzi con il Manhattan Bridge sullo sfondo, in C’era una volta in America, fu girata a Brooklyn, all’incrocio tra Washington Street e Water Street. Lo scorcio si trova nel quartiere DUMBO ed è oggi tra i più fotografati di New York, anche grazie al film di Sergio Leone. Quando sono iniziate e finite le riprese di C’era una volta in America? Le riprese di C’era una volta in America iniziarono il 14 giugno 1982 e terminarono il 22 aprile 1983. La lavorazione del film di Sergio Leone durò circa dieci mesi. Quali scene di C’era una volta in America sono state girate a Montréal? A Montréal, in Canada, l’hotel Ritz-Carlton fa da sfondo alla scena in cui Noodles attende Deborah all’uscita dal teatro. La prigione di Bordeaux di Montréal fu usata come esterno della Federal Reserve Bank di New York.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste