Culle vuote a Salerno: nascite giù del 18% in dieci anni, il calo più forte in Campania

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo lo studio «Emergenza demografica» di PwC e un’analisi Istat, presentati il 17 ottobre 2026 a Napoli ai Forum della Famiglia e della Natalità, Salerno è la città campana con il calo delle nascite più forte in dieci anni: -18%. Napoli segue con -17%. In Campania il tasso di natalità scende del 16%, in Italia le nascite del 26%.

I punti chiave Salerno registra un calo delle nascite del 18% in dieci anni, il più forte tra le città campane secondo i dati PwC e Istat presentati il 17 ottobre 2026.

Napoli è seconda in Campania con un calo delle nascite del 17%, mentre il tasso di natalità della Campania è sceso del 16% e le nascite in Italia del 26%.

In Italia i nati sono passati da circa 500.000 nel 2014 a circa 370.000 nel 2024.

Le previsioni Istat indicano per la Campania un calo di popolazione del 13% tra il 2030 e il 2050, fino a 4.640.000 residenti.

Il 68% delle donne italiane tra i 25 e i 34 anni dichiara di avere difficoltà ad avere i figli che vorrebbe, per reddito, casa e lavoro.

Salerno è la città campana dove le nascite sono calate di più negli ultimi dieci anni: -18%. Segue Napoli con -17%. In Campania il tasso delle nascite è sceso del 16%, in Italia le nascite sono diminuite del 26%.

I dati provengono dallo studio «Emergenza demografica» della società di consulenza PwC e da un’analisi dell’Istat sulla demografia della Campania. Sono stati presentati il 17 ottobre 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, al convegno inaugurale dei Forum della Famiglia e della Natalità, presieduto dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace.

Quanti bambini nascono in meno in Italia, in Campania e a Salerno

In Italia i nati sono passati da circa 500.000 nel 2014 a circa 370.000 nel 2024. Rispetto al 2008, anno record degli anni Duemila con 576.000 nascite, il calo supera il 35%. Per la Campania e per Salerno i dati presentati indicano solo le variazioni percentuali: il numero assoluto di nati in meno non è stato reso noto.

Territorio Calo delle nascite in dieci anni Italia -26% Campania (tasso di natalità) -16% Salerno -18% Napoli -17%

La Campania resta comunque la seconda regione italiana per natalità, dopo il Trentino-Alto Adige. Le province di Napoli e Caserta hanno la natalità più alta d’Italia dopo Bolzano. Le aree interne campane sono invece già sotto la media nazionale: ad Avellino il tasso di natalità è inferiore del 3% alla media italiana.

Perché i giovani fanno meno figli di quelli che vorrebbero

Secondo i dati presentati al Forum, il desiderio di avere figli in Italia non è scomparso. Il 68% delle donne tra i 25 e i 34 anni dichiara di avere difficoltà ad avere i figli che vorrebbe. Gli ostacoli indicati sono tre: reddito, casa e lavoro.

Cosa significa il calo delle nascite per la popolazione campana

In Italia gli abitanti sono diminuiti del 2,3% dal 2014. Per la Campania le previsioni Istat indicano un calo del 13% tra il 2030 e il 2050, da circa 5,5 milioni a 4.640.000 residenti. Secondo lo studio, il calo campano è il doppio della media nazionale.

L’invecchiamento corre in parallelo. In Italia gli over 65 sono oggi il 25% della popolazione e nel 2050 saranno il 35%. Nello stesso anno i ragazzi fino a 14 anni scenderanno all’11%. Oggi in Italia ci sono 216 anziani ogni 100 giovanissimi; nel 2050 saranno 339.

Anche la Campania, più giovane della media italiana, invecchia rapidamente. Nella città metropolitana di Napoli l’età media era di 43,7 anni nel 2025 e salirà a 50,7 anni nel 2050: sette anni in più in un quarto di secolo.

Le conseguenze su lavoro e pensioni

In Italia ci sono già 62 pensionati ogni 100 occupati. Per ogni 100 persone vicine alla pensione ci sono solo 64 giovani pronti a sostituirle. Meno lavoratori significa meno contributi per pagare pensioni e servizi di welfare.

Cosa resta da capire

Per Salerno i dati diffusi al convegno di Napoli non chiariscono se il calo del 18% riguardi il solo capoluogo o l’intera provincia. Non sono stati resi noti nemmeno il numero di nati a Salerno nel 2014 e nel 2024. I Forum della Famiglia e della Natalità proseguono dopo il convegno inaugurale del 17 ottobre 2026.

Domande frequenti Di quanto sono calate le nascite a Salerno? A Salerno le nascite sono calate del 18% negli ultimi dieci anni, secondo lo studio «Emergenza demografica» di PwC e un’analisi Istat presentati il 17 ottobre 2026 a Napoli. Si tratta del calo più forte tra le città della Campania. I dati diffusi non chiariscono se la percentuale riguardi il solo capoluogo o l’intera provincia di Salerno. Qual è la città della Campania dove nascono meno bambini rispetto a dieci anni fa? Salerno è la città campana con il calo delle nascite più forte in dieci anni, pari al 18%. Napoli segue con un calo del 17%. I dati sono stati presentati il 17 ottobre 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, durante il convegno inaugurale dei Forum della Famiglia e della Natalità. Quanti abitanti avrà la Campania nel 2050? Secondo le previsioni Istat presentate il 17 ottobre 2026, la Campania passerà da circa 5,5 milioni a 4.640.000 residenti tra il 2030 e il 2050. Il calo previsto è del 13%. Lo studio di PwC indica che il calo campano è il doppio della media nazionale. Perché in Italia si fanno meno figli? Secondo i dati presentati ai Forum della Famiglia e della Natalità il 17 ottobre 2026, il 68% delle donne italiane tra i 25 e i 34 anni dichiara di avere difficoltà ad avere i figli che vorrebbe. Gli ostacoli indicati sono tre: reddito, casa e lavoro. Quanti pensionati ci sono ogni 100 lavoratori in Italia? In Italia ci sono 62 pensionati ogni 100 occupati, secondo i dati presentati il 17 ottobre 2026 ai Forum della Famiglia e della Natalità. Per ogni 100 persone vicine alla pensione ci sono solo 64 giovani pronti a sostituirle.

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Fonte: ANSA