Salernitana-Scafatese, dove vederla: orario, tv e convocati di Cosmi per la 10ª giornata di Serie C

di Redazione ZON

In sintesi. L’Unione Sportiva Salernitana 1919 ospita la Scafatese sabato 17 ottobre 2026 alle 17:30 allo stadio Arechi di Salerno, per la decima giornata della Serie C Sky Wifi 2026/27. L’emittente tv non è ancora confermata: altre testate indicano Sky o DAZN. L’allenatore Serse Cosmi ha convocato 22 giocatori. Indisponibili La Gumina, Achik, Heinz e Gyabuaa.

I punti chiave Salernitana-Scafatese si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle 17:30 allo stadio Arechi di Salerno, decima giornata della Serie C Sky Wifi 2026/27.

Il canale tv e la piattaforma streaming di Salernitana-Scafatese non sono confermati: altre testate indicano Sky o DAZN.

L’allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ha convocato 22 calciatori. Secondo il club non ci sono squalificati.

La Salernitana ha comunicato 4 indisponibili per la Scafatese: Gyabuaa, Achik, La Gumina e Heinz. Djibril rientra tra i convocati.

La Scafatese ha battuto la Salernitana all’Arechi il 15 agosto 2026 in Coppa Italia di Serie C.

L’Unione Sportiva Salernitana 1919 ospita la Scafatese allo stadio Arechi sabato 17 ottobre 2026 alle 17:30. La gara vale la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Questa guida verrà aggiornata fino al fischio d’inizio.

Partita Data Orario Stadio Competizione Salernitana-Scafatese 17 ottobre 2026 17:30 Arechi, Salerno Serie C Sky Wifi, 10ª giornata

Dove vedere Salernitana-Scafatese in tv e streaming

Il canale televisivo e la piattaforma streaming di Salernitana-Scafatese non risultano confermati nel materiale a disposizione della redazione. Le guide pubblicate da altre testate indicano come possibili emittenti Sky o DAZN, senza che sia stato possibile verificare quale delle due trasmetta la gara. Il dato verrà aggiornato appena confermato.

I convocati di Serse Cosmi per la Scafatese

L’allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, ha convocato 22 calciatori al termine della rifinitura al centro sportivo Mary Rosy. Secondo il club, non ci sono squalificati.

Portieri: Čevers, Galeotti, Perina

Čevers, Galeotti, Perina Difensori: Zoia, Celiento, Villa, Llano, Capuano, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Pieraccini

Zoia, Celiento, Villa, Llano, Capuano, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Pieraccini Centrocampisti: de Boer, Tascone, Djibril, Vitale, Cardoni

de Boer, Tascone, Djibril, Vitale, Cardoni Attaccanti: Lescano, D’Ursi, M. Djamanca, Boncori, Bevilacqua

La Salernitana ha comunicato quattro indisponibili: Gyabuaa, Achik, La Gumina e Heinz. Djibril torna invece nell’elenco dei convocati.

Probabili formazioni: cosa ha lasciato intendere Cosmi

La Salernitana non ha diffuso una formazione ufficiale, che di norma viene comunicata poco prima del calcio d’inizio. Nel prepartita del 16 ottobre 2026 Serse Cosmi ha però indicato possibili novità in attacco, dove manca Gianluca La Gumina.

«Abbiamo tanti giocatori in grado di essere decisivi lì davanti, a cominciare da Lescano. […] Ora potrebbe essere arrivato anche il momento di altri ragazzi che fino a questo momento sono stati oggettivamente un po’ più chiusi come Bevilacqua, Cardoni o Boncori»

Cosmi ha ricordato che La Gumina non era partito titolare nemmeno nell’ultima trasferta a Casarano. L’allenatore lo ha definito un giocatore «con caratteristiche uniche in rosa per il suo ruolo».

Perché la Scafatese è un’avversaria da temere

Salernitana e Scafatese si sono già affrontate all’Arechi il 15 agosto 2026, in Coppa Italia di Serie C. Quella partita si chiuse con una sconfitta della Salernitana. Serse Cosmi ha definito la sfida di Coppa «un test dal valore relativo».

Secondo Cosmi, in campionato la Scafatese ha perso una sola volta e mai in trasferta, nonostante un cambio di allenatore. «È un’avversaria da temere e dovremo mettere massima attenzione in tutte le cose», ha dichiarato il tecnico della Salernitana.

Cosmi ha anche sottolineato il divario tra le prestazioni casalinghe della Salernitana e quelle in trasferta, definendolo «un dato innegabile e non contestabile».

Il prossimo aggiornamento di questa guida arriverà con la conferma dell’emittente e con le formazioni ufficiali diramate dai due club.

Domande frequenti A che ora si gioca Salernitana-Scafatese? Salernitana-Scafatese si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle 17:30 allo stadio Arechi di Salerno. La partita vale la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Dove vedere Salernitana-Scafatese in tv? Il canale tv e la piattaforma streaming di Salernitana-Scafatese del 17 ottobre 2026 non risultano ancora confermati. Altre testate indicano come possibili emittenti Sky o DAZN, ma non è stato possibile verificare quale delle due trasmetta la gara. Chi sono i convocati della Salernitana contro la Scafatese? Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per Salernitana-Scafatese. I portieri sono Čevers, Galeotti e Perina. Gli attaccanti sono Lescano, D’Ursi, M. Djamanca, Boncori e Bevilacqua. Chi manca nella Salernitana contro la Scafatese? Per Salernitana-Scafatese del 17 ottobre 2026 la Salernitana ha comunicato quattro indisponibili: Gyabuaa, Achik, Gianluca La Gumina e Heinz. Secondo il club non ci sono squalificati. Il centrocampista Djibril rientra tra i convocati. Come è finita l’ultima partita tra Salernitana e Scafatese? Salernitana e Scafatese si sono affrontate all’Arechi il 15 agosto 2026 in Coppa Italia di Serie C, e quella partita si è chiusa con una sconfitta della Salernitana. L’allenatore Serse Cosmi l’ha definita «un test dal valore relativo».

Fonte: U.S. Salernitana 1919 · U.S. Salernitana 1919 · Corriere dello Sport · Goal.com