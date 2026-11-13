Museo Egizio di Torino diventa ente di ricerca: l’Istituto nazionale parte con 30 progetti

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 12 novembre 2026 è effettivo il decreto che rende il Museo Egizio di Torino ente pubblico di ricerca con l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia. Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma il 9 novembre 2026. Il decreto attende la conversione in legge. L’Istituto dispone di 5,6 milioni di euro l’anno.

I punti chiave L’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è istituito da un decreto effettivo dal 12 novembre 2026.

Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma il 9 novembre 2026, su proposta di Anna Maria Bernini e Alessandro Giuli.

L’Istituto dispone di un finanziamento di 5,6 milioni di euro all’anno.

Il Museo Egizio di Torino ha 30 progetti di ricerca in corso, divisi in 5 linee, e 4 cantieri di scavo in Egitto.

Il Museo Egizio di Torino ha prodotto circa 200 pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni.

Il decreto che istituisce l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è in attesa di conversione in legge.

Il Museo Egizio di Torino diventa ente pubblico di ricerca: il decreto che istituisce l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è effettivo dal 12 novembre 2026, in attesa della conversione in legge.

Che cosa cambia per il Museo Egizio con il nuovo Istituto

L’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Università e della Ricerca e del ministero della Cultura. Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma il 9 novembre 2026.

La proposta è arrivata dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il nuovo ente nasce per sviluppare le attività scientifiche della Fondazione Museo delle Antichità Egizie.

L’Istituto può contare su un finanziamento di 5,6 milioni di euro all’anno, destinato a sostenere i progetti di ricerca. Il riconoscimento contribuisce anche a sostenere dal punto di vista finanziario il Museo Egizio di Torino.

I trenta progetti in corso sono divisi in cinque linee di ricerca

Il Museo Egizio di Torino ha in corso trenta progetti di ricerca, organizzati in cinque linee. Quattro sono cantieri di scavo in Egitto. Li conducono il personale del museo e ricercatori di università e centri di ricerca italiani e stranieri.

Voce Dato Progetti in corso 30 Linee di ricerca 5 Cantieri di scavo in Egitto 4 Pubblicazioni scientifiche negli ultimi cinque anni circa 200 Finanziamento annuo dell’Istituto 5,6 milioni di euro

Le ricerche del Museo Egizio non riguardano solo l’egittologia. Coinvolgono anche archeologia, filologia, papirologia, archeometria, restauro, museologia e scienze digitali.

I risultati dei progetti diventano mostre, allestimenti e programmi educativi e partecipativi. Negli ultimi cinque anni hanno prodotto anche decine di convegni e corsi di formazione accademica in istituti italiani e stranieri.

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo al mondo interamente dedicato alla cultura egizia. Negli ultimi dieci anni ha ampliato la rete di collaborazioni scientifiche e ha partecipato a bandi competitivi per finanziare la ricerca.

Intelligenza artificiale e archeologia digitale guideranno il lavoro dell’Istituto

L’Istituto porta avanti le direttrici già seguite dal Museo Egizio: archeologia, studi museali, conservazione e restauro, digitalizzazione del patrimonio, governance dei dati, archeologia digitale, intelligenza artificiale e Open Science.

La ministra Anna Maria Bernini ha indicato nell’intelligenza artificiale uno strumento per studiare più a fondo i reperti e recuperare informazioni finora difficili da individuare. Sul tema ha dichiarato:

“Un papiro può ancora rivelare parole che non siamo riusciti a leggere. Un reperto può raccontarci dettagli della sua storia che finora ci erano sfuggiti.”

Bernini ha definito il riconoscimento un passaggio importante per rafforzare la dimensione scientifica del museo, ampliare le collaborazioni con università e centri di ricerca e offrire opportunità a studiosi e giovani ricercatori. Ha aggiunto:

“Discipline umanistiche e scientifiche, patrimonio culturale e innovazione: è da questo dialogo che nascono nuove scoperte e nuove competenze.”

La conversione in legge del decreto è il passaggio ancora da compiere

Il decreto che istituisce l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è effettivo dal 12 novembre 2026. Resta in attesa di essere convertito in legge.

Le attività dell’Istituto dialogheranno in modo strutturale con il sistema della formazione superiore e della ricerca. Lo faranno attraverso partenariati e progetti con il mondo accademico e con le istituzioni Afam, italiane e internazionali.

Domande frequenti Che cos’è l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia? È il nuovo ente pubblico di ricerca nato per sviluppare le attività scientifiche della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, cioè del Museo Egizio di Torino. È sottoposto alla vigilanza del ministero dell’Università e della Ricerca e del ministero della Cultura. Il decreto che lo istituisce è effettivo dal 12 novembre 2026. Quanti soldi riceve l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia? L’Istituto nazionale di Ricerca Egizia ha un finanziamento di 5,6 milioni di euro all’anno, destinato a sostenere i progetti di ricerca. Il riconoscimento contribuisce anche a sostenere dal punto di vista finanziario il Museo Egizio di Torino. Quanti progetti di ricerca ha il Museo Egizio di Torino? Il Museo Egizio di Torino ha 30 progetti di ricerca in corso, organizzati in 5 linee. Quattro sono cantieri di scavo in Egitto. Negli ultimi cinque anni il museo ha prodotto circa 200 pubblicazioni scientifiche. Il decreto sul Museo Egizio di Torino è già legge? No. Il decreto che istituisce l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia è effettivo dal 12 novembre 2026, ma deve ancora essere convertito in legge. Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma il 9 novembre 2026. Di cosa si occuperà l’Istituto nazionale di Ricerca Egizia? L’Istituto porta avanti le direttrici già seguite dal Museo Egizio: archeologia, studi museali, conservazione e restauro, digitalizzazione del patrimonio, governance dei dati, archeologia digitale, intelligenza artificiale e Open Science. Collaborerà con il mondo accademico e con le istituzioni Afam, italiane e internazionali.