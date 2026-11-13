Ascolti tv del 12 novembre 2026: Italia-Francia a 8,3 milioni su Rai1, Canale 5 seconda con 1,47 milioni

di Redazione ZON

In sintesi. Italia-Francia, la partita di Nations League trasmessa da Rai1, è stata il programma più visto della prima serata di giovedì 12 novembre 2026, con 8.333.000 spettatori e il 39,05% di share. Al secondo posto c’è Tutto per la mia famiglia su Canale 5, con 1.470.000 spettatori e l’11,06% di share.

I punti chiave Italia-Francia di Nations League ha avuto su Rai1 8.333.000 spettatori e il 39,05% di share il 12 novembre 2026.

Tutto per la mia famiglia ha ottenuto su Canale 5 1.470.000 spettatori e l’11,06% di share.

Splendida cornice ha totalizzato su Rai3 1.034.000 spettatori e il 6,35% di share.

Le Iene hanno avuto su Italia 1 969.000 spettatori e il 7,82% di share.

La finale del Grande Fratello Vip su Canale 5 è fissata per lunedì 30 novembre 2026.

Italia-Francia, la partita di Nations League trasmessa da Rai1, ha avuto 8.333.000 spettatori e il 39,05% di share nella prima serata di giovedì 12 novembre 2026. È stato il programma più visto della serata.

Canale 5 chiude seconda con Tutto per la mia famiglia a 1,47 milioni

Su Canale 5 la soap Tutto per la mia famiglia ha ottenuto 1.470.000 spettatori, pari all’11,06% di share, nella prima serata del 12 novembre 2026. È il secondo risultato della classifica.

La distanza da Italia-Francia è di 6.863.000 spettatori. La partita di Rai1 ha avuto oltre cinque volte il pubblico della soap di Canale 5.

Gli ascolti della prima serata del 12 novembre 2026, rete per rete

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Nations League Italia-Francia 8.333.000 39,05% Canale 5 Tutto per la mia famiglia 1.470.000 11,06% Rai3 Splendida cornice 1.034.000 6,35% Italia 1 Le Iene 969.000 7,82% Rai2 Ore 14 sera 891.000 6,37% La7 Piazza pulita 732.000 5,72% Rete 4 Dritto e rovescio 596.000 4,44%

Su Rai3 Splendida cornice ha totalizzato 1.034.000 spettatori e il 6,35% di share. Su Italia 1 Le Iene si sono fermate a 969.000 spettatori, ma con uno share più alto, il 7,82%.

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 venerdì 13 novembre 2026

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip va in onda venerdì 13 novembre 2026 dalle 22.00 con la diciottesima puntata. La conduzione è di Ilary Blasi, le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione in vista della finale. Dopo la puntata del 13 novembre 2026 i prossimi appuntamenti sono lunedì 16 novembre e lunedì 23 novembre. La finale è fissata per lunedì 30 novembre 2026.

Domande frequenti Quanti spettatori ha fatto Italia-Francia su Rai1? Italia-Francia, partita di Nations League, ha avuto 8.333.000 spettatori su Rai1 il 12 novembre 2026. Lo share è stato del 39,05% e la partita è stata il programma più visto della prima serata. Qual è stato il programma più visto giovedì 12 novembre 2026? Il programma più visto della prima serata del 12 novembre 2026 è stato Italia-Francia di Nations League su Rai1, con 8.333.000 spettatori e il 39,05% di share. Al secondo posto si è classificato Tutto per la mia famiglia su Canale 5, con 1.470.000 spettatori. Quanti spettatori ha avuto Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Tutto per la mia famiglia ha ottenuto 1.470.000 spettatori e l’11,06% di share il 12 novembre 2026. È stato il secondo risultato della serata, a 6.863.000 spettatori di distanza da Italia-Francia su Rai1. Quando finisce il Grande Fratello Vip su Canale 5? La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre 2026 su Canale 5. Dopo la puntata di venerdì 13 novembre 2026 i prossimi appuntamenti sono lunedì 16 novembre e lunedì 23 novembre 2026.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Super Guida TV